Nuda: Jak najít ztracenou chuť do práce

Práce, která přinášela v minulosti uspokojení a možnost seberealizace, přestává těšit a mění se v pouhý prostředek vydělávání peněz nezbytných k životu. Úkoly, jejichž splnění bylo vždy otázkou pár hodin, najednou zaberou mnohem více času a stojí daleko více energie. Jak z toho ven? Je nutné rozlišit klasické přepracování, které pramení ze špatné organizace práce, a skutečnou nechuť pracovat na zadaných úkolech. Výjimečně může jít i o syndrom vyhoření. Zatímco v prvním případě pomůže dodržování zásad time managementu - správného hospodaření s časem a pravidelný odpočinek, druhá situace si žádá hlubší zamyšlení.

Cesta napříč firmou

Nejdříve je možné poradit se s některým zkušenějším kolegou, jemuž důvěřujeme, nebo se vydat pro radu za psychologem. Důvodem, proč člověka práce už nebaví, může být například fakt, že pracovní náplň je jednoduchá, monotónní. Nebo se naopak ukázaly úkoly příliš náročné, pracovník cítí, že na ně nestačí, a jeho motivace rapidně klesá. Příčina se může také skrývat v pokažených mezilidských vztazích v kolektivu, jejichž kvalita je pro Čechy obzvlášť důležitá. „Špatné vztahy na pracovišti, nevyřešený konflikt s kolegou nebo nadřízeným dokážou člověku znechutit i zajímavou práci, protože se jimi pak v mysli zabývá víc než pracovní činností,“ říká pražský psycholog Radim Karpíšek.

Další kroky znuděného pracovníka by měly vést k šéfovi. Spolu mohou promyslet další postup, který bude vhodný pro obě strany. Je možné pokusit se přestoupit na jinou pozici v rámci stejné firmy. Osvědčuje se i vyslání zaměstnance na krátkodobý studijní pobyt, kde získá novou inspiraci. Současné metody hodnocení zaměstnanců již standardně obsahují otázky týkající se pracovní spokojenosti a chuti podílet se na jiných firemních projektech. Nejde však o povýšení či sestup na nižší pozici, pracovník se věnuje aktivitám v jiných odděleních a přebírá odpovědnost za jiné úkoly. Výsledkem je odstranění rutiny a lepší využití dovedností, kterými zaměstnanec disponuje.

„Nejdále pokročili v zavádění tohoto systému japonští manažeři. Oni chápou pracovníka jako jednotku, která - když má dostatečné vlohy a podnik poskytne pro její rozvíjení dobré vzdělávací programy - se může zapojit do mnoha různých firemních činností,“ popisuje japonský systém personální poradce Martin Heger.

Kdo vyhoří nejdříve?

Horším případem než nuda bývá syndrom vyhoření. Bývají jím často postiženy profese pracující s lidmi. „Ať už o ně pečují nebo je řídí. Každá osobnost je neopakovatelná, ale problémy, které je třeba řešit, se opakují. A to unavuje,“ říká Luděk Kazda z České asociace psychologů práce a organizace. Syndrom vyhoření však může postihnout každého, kdo nevěnuje pozornost tomu, jak se v práci cítí a zda ho naplňuje, nebo v případě, že do zaměstnání vstupuje s nerealistickým očekáváním. Ohroženi jsou i lidé, kteří musí podávat stále vynikající výkon bez možnosti úlevy a s rizikem tvrdých postihů, když se dostaví selhání.

„Čím větší emoční zátěž, tím rychleji může vyhoření přijít. Výrazné riziko nacházíme v činnostech, které jsou spojeny s extrémními, mezními situacemi, jako například u vojáka, policisty nebo hasiče. Pozor si musí dát i lidé v profesích, kde dávají stranou své potřeby a myslí z podstaty povolání na ty druhé, jak tomu bývá u lékařů, psychologů, ale také učitelů,“ říká psycholog Radim Karpíšek, který dodává, že možnost vyhoření je ovlivněna také psychickou odolností člověka, kterou lze do určité míry trénovat. Pro předcházení vyhoření je důležité pravidelně odpočívat a věnovat se mimopracovním aktivitám. Zejména sport působí jako spolehlivý „dobíječ baterek“.

V okamžiku, kdy člověk už nedokáže ve své práci najít nic, co by ho motivovalo, měl by odejít k jiné činnosti pro jinou firmu. Byla by však chyba cítit to jako svou osobní prohru. Půjde pouze o konec jedné etapy a začátek druhé. Nová práce probudí v člověku nové síly.

Jak bojovat s nudou