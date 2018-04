Nuťte své podřízené mluvit, vyplatí se vám to

Na poradě na ně přímo uhoďte

Klíčové místo, kde byste se měli od svých lidí dozvědět jejich nápady a připomínky k jejich práci, k úkolu, na kterém pracují, k inovacím ve vaší firmě atp. jsou porady. Nikdy byste se neměli snažit porady používat jen k tomu, abyste vy sdělovali informace vašim podřízeným a nenechali je mluvit. Naopak, porady byste měli využít k tomu, abyste ze členů svého týmu dostali co možná nejvíce podpůrných informací, které vaši společnou práci a následně výsledky podpoří.

Problém je ovšem často v tom, a o to nám jde v tomto článku především, že se všichni setkáváme v práci s lidmi, kteří nejsou ochotni nám sdělovat své myšlenky automaticky. Při poradě, brainstormingu pak pouze naslouchají (typičtí jsou pro tento případ introverti). Ale to je samozřejmě špatně. Vy jako správný manažer chcete znát i jejich názor, ne jen názor těch, kterým nečiní problém nahlas sdělovat své myšlenky. Nemůže vám stačit názor pouhé části týmu.

Abyste ovšem dostali názor z nemluvného člověka, musíte si o něj aktivně říci. A máte k tomu hned několik osvědčených cest. Poté, co představíte nějaký nový úkol pro váš tým (nebo jinou aktivitu), zeptejte se postupně na názor každého zvlášť – "byl bych rád, kdybyste mi postupně všichni na to řekli svůj názor, začni třeba ty, Karle…". Další variantou je, že pokud například vysloveně chcete znát názor jednoho nemluvného kolegy, přímo se ho zeptejte: "Jaký je na to tvůj názor, Václave? můžeš nám říci, co si o tom konkrétně ty myslíš? Jsi přeci na tuto oblast odborník." Uvidíte, že po tomto "zásahu" už ani největší nemluva mlčet nebude.

Introvert vyžaduje čas a hloubkové dotazy

Když už jsme narazili na introverty (předpokládáme, že ono základní typologické rozdělení lidí na introverty a extroverty je dnes už každému jasné), měli bychom vědět, jak nejlépe získat jejich názor, pokud s nimi mluvíme z očí do očí. Zatímco s extrovertem na problém nevyjevení názoru nenarazíte, s introvertem velice snadno.

Extrovert většinou rád mluví, hodně mluví a názorů od něj často získáme přehršel. To ovšem znamená, že se je potom musíme naučit filtrovat. Extroverta je dobré nechat mluvit, vypovídat, dostat se k informacím, které potřebujete, pouze pár doplňujícími dotazy.

Naproti tomu introvert vám toho sám od sebe řekne pramálo. Vy z něj musíte informace sám dostat. Nejlépe mu tedy v klidu vysvětlete problematiku, kvůli které za ním jdete, pak mu položte dotaz na jeho názor a nechte mu čas na rozmyšlenou, třeba do druhého dne. Teprve potom za ním jděte a na názor se jej přeptejte. Bude mít čas vše důkladně uvážit, což mu vyhovuje, a rád vám vyjeví, k čemu dospěl. Připravte se ovšem na to, že budete potřebovat řadu dalších dotazů, abyste se dozvěděli všechno to, co od něj vědět potřebujete.

Co je psáno, to je dáno

Pokud se potřebujete dozvědět opravdu významné informace (vaše firma má například problémy nebo proběhla nějaká významná restrukturalizace, vybíráte mezi klíčovými budoucími partnery, potřebujete znát názor jednotlivých specialistů z vašeho týmu na důležitý projekt apod.), zadejte všechny relevantní dotazy k tomuto tématu svým podřízeným písemně.

Také jim nastavte pevný termín, do kterého vám mají odevzdat odpovědi. Dáváte jim tak čas na rozmyšlenou, důkladné zhodnocení aspektů problému. Díky stanovenému termínu navíc vědí, že se problematikou musí zabývat a nemají šanci se vyřknutí svého názoru vyhnout, tak jako mlčením, jak jsou někteří zvyklí na poradách. Nabídněte jim také možnost vyjádřit se nejen k pevně definovaným dotazům v podobě části dokumentu nazvané například "další náměty a připomínky". Můžete si být jisti, že odpovědi (názory, postoje atd.), které tímto způsobem získáte, budou opravdu hodnotné.