O brigádníky mají zájem call centra i supermarkety

Kde brigádu hledat?



V jakých oborech je dnes největší zájem o brigádníky?



Může se hodit Velká nabídka volných míst s možností vložit vlastní inzeráty na www.jobdnes.cz

Služba je zdarma

Kolik agentuře za zprostředkování práce zaplatíte?

Jak postupovat?

Jak zaplatit daně



Jak se vypořádat se státem?



Dohoda o provedení práce



Dohoda o pracovní činnosti



co si přečtete v mf dnes 26.2. Jak vybrat spolehlivého developera a realitku

27.2. Co s hypotékou, když nemáte na splátky

28.2. Jak se z krize nezbláznit

Můžete to zkusit přímo v některé firmě. Avšak lepší je poptat se na úřadu práce nebo v personální agentuře, která nabídku brigád přímo zaměřuje. Jestliže máte přístup k internetu, podívejte se například na stránky jobdnes.idnes.cz."U manuální práce stále převažuje poptávka supermarketů po prodavačích, prodavačkách a pokladních," říká Radka Čechová, manažerka společnosti Grafton, která se mimo jiné zabývá zprostředkováním brigád.Zájem je také o recepční nebo takzvané data entry pracovníky, kteří zadávají data do systému firem. "V nabídce administrativních prací vede Praha a Brno. Naopak manuální práce je víc, a to i lépe placených, v regionech," doplňuje Radka Čechová.Firmy často hledají také pracovníky do call center nebo pomocné síly pro třídění zásilek nebo pro úklid. Uplatnění také nacházejí například hostesky nebo chůvy."Všechny služby jsou pro kandidáty zdarma," uvádí Radka Čechová. Zdejší zákony neumožňují vybírat od uchazečů "odměnu" za zprostředkování zaměstnání nebo brigády. Tím, kdo agenturu platí, je firma nabízející práci.Můžete do agentury zajít osobně, nebo vyřídit první kontakt po internetu. Personální agentury na svých stránkách mimo jiné radí, jak napsat životopis, průvodní dopis nebo jak přijít připraven na schůzku se zaměstnavatelem.Hodinová mzda, kterou zprostředkovatelé uvádějí v nabídkách, je hrubá.Záleží na tom, kolik si měsíčně vyděláte a jakou dohodu jste se zaměstnavatelem uzavřeli.V tomto případě ze mzdy platíte jen daň, nikoliv sociální a zdravotní pojištění. Pokud si vyděláte méně než pět tisíc korun za měsíc, srazí vám daň zaměstnavatel a odměnu nemusíte již nikde uvádět. Když berete víc, odvádí zaměstnavatel zálohu na daň a příjmy se zúčtují po skončení roku. Můžete sami odevzdat daňové přiznání (v tom případě musíte ve firmě podepsat takzvané Prohlášení k dani), nebo za vás vše vypořádá zaměstnavatel.Platíte daň, a jestliže si vyděláte více než 1 999 korun měsíčně, i sociální a zdravotní pojištění. Odvádí ho za vás zaměstnavatel.Pokud jste podnikaví, dokážete si "brigádu" zařídit i sami. Můžete například zkusit nabídnout služby, jako je hlídání dětí, žehlení, úklid v domácnosti, výpomoc na zahradě a podobně.Informujte se předem na živnostenském úřadě, zda a za jakých okolností potřebujete k podobné práci živnostenský list.