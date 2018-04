Sazby jsou stále nízké, banky lákají i na vylepšené služby

Úrokové sazby Česká spořitelna

3 roky podmínky: zasílání platu na účet ČSOB, uzavření pojištění úvěru a jedné ze dvou pojistek (domácnosti nebo nemovitosti)

2,99 % s fixací 3 až 5 let podmínky: nejsou

2,29 %, fixní s fixací na

3 roky 2,73 % podmínky: běžný účet IQ konto hypotéka, pojištění schopnosti splácet a pojištění nemovitosti

s tříletou fixací podmínky: minimální výše úvěru 1 800 000 korun, uzavření životního a majetkového pojištění