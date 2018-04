O co si lze snížit daně

Nejdřív malé vysvětlení: uplatněním odečitatelných položek neušetříte přímo na daních, ale snížíte si daňový základ, ze kterého se daň vypočítává. Když si z daňového základu odečtete tisícikorunu, přinese vám to skutečnou úsporu 150 korun, protože daň z příjmu je 15 procent. Daň je pro všechny stejná, proto se letos poprvé odečtení vyplatí stejně bohatším lidem jako těm s nižšími příjmy.

A pro jaké doklady se vyplatí zašátrat v šuplíku? Pro potvrzení o zaplacených úrocích na hypotéce nebo z úvěru ze stavebního spoření, o platbách na životní pojištění nebo penzijní připojištění. Pokud jste dávali krev, dohledejte potvrzení z transfuzní stanice, jestli jste obdarovali charitu, nezapomeňte na darovací smlouvu.

1. Úroky z hypotéky nebo stavebního spoření

Jako odečitatelnou položku můžete uplatnit úroky, které jste zaplatili z hypotečního úvěru nebo z úvěru ze stavebního spoření (a to jak z takzvaného řádného i překlenovacího úvěru), jejž jste použili na bydlení. To znamená na koupi nebo rekonstrukci bytu nebo rodinného či bytového domu. Jestli jste si za půjčené peníze pořídili chalupu, která je zkolaudovaná jako rekreační objekt, tak i když v ní trvale bydlíte, úroky zaplacené na půjčce jako odečitatelnou položku uplatnit nemůžete.

Pozor, odečítají se pouze úroky, ne celá splátka, kterou bance posíláte. Nejvýše si můžete odečíst 300 000 korun za rok, což dělá 25 000 měsíčně. Ještě loni bylo v případě hypoteční smlouvy napsané na manžele výhodné, když si položku uplatnil ten z nich, který pobíral vyšší plat. Letos už tomu tak vzhledem k jednotné daňové sazbě není.

Kde potvrzení získáte: od banky, automaticky poštou.

V daňovém přiznání vyplňujte na řádku č. 47.

2. Životní pojištění

Když si platíte životní pojištění, můžete si základ daně snížit až o 12 000 korun. Daňové zvýhodnění se však týká jen pojistek, kde si spoříte, tedy když máte sjednané kapitálové nebo investiční životní pojištění nebo pojištění s jednorázovým pojistným. Zároveň musíte splnit podmínku dvou šedesátek – mít pojistnou smlouvu sjednanou do 60. roku věku a nezrušit ji dřív než za 60 měsíců.

Pokud máte pojistku "na dožití" (když se dožijete konce smlouvy, dostanete vyplacené peníze), musíte mít také sjednanou určitou pojistnou částku. Ta musí být alespoň 40 000 (když bude smlouva kratší než 15 let) nebo na 70 000 korun (když bude smlouva delší než 15 let). Jestli jste si ke smlouvě přibrali ještě například pojistku proti pracovní neschopnosti, peníze za ně v daních použít nemůžete.

Jako odečitatelná položka se totiž počítá jen čisté životní pojištění. Přispívá vám na životní pojištění zaměstnavatel? Pak peníze, kterými vám přilepšuje, nebyly zdaněny. Nemůžete je proto jako odečitatelnou položku uplatnit, to je možné jen s pojistným, které jste pojišťovně poslali sami.

Kde potvrzení získáte: od pojišťovny, automaticky poštou.

V daňovém přiznání vyplňujte na řádku č. 49.

3. Penzijní připojištění



Myslíte na své stáří a spoříte si v systému penzijního připojištění? Už teď vám to může přinést peníze. Stejně jako u životního pojištění i v tomto případě si můžete odečíst od daňového základu až 12 000 korun. Ale pozor, abyste využili celou částku, musíte penzijnímu fondu zaplatit 18 tisíc. Na prvních 6 000 (500 korun měsíčně) dostáváte státní příspěvek, proto se do slevy nepočítají. Daňově zvýhodnit můžete až další peníze, nejvíc však tisícikorunu měsíčně. I zde musíte dodržet pravidlo dvojí šedesátky. Ale tato podmínka platí pro penzijní připojištění obecně. Do 60 let a minimálně 60 měsíců spoření.

Kde potvrzení získáte: od penzijního fondu, automaticky poštou.

V daňovém přiznání vyplňujte na řádku č. 48.

4. Dary a charita

Darovat můžete cokoli, peníze, ale třeba i auto nebo nábytek do domova důchodců. Abyste je mohli zahrnout do odečitatelných položek, musíte mít vaši štědrost zdokumentovanou černé na bílém. Kde není doklad, tam není snižování daní. Nechte si proto vždy sepsat darovací smlouvu nebo třeba znalecký odhad darované movité věci. Finanční obnos, který věnujete na dobročinnost, musí být alespoň tisíc korun a daňovou úlevu získáte nejvýš na 10 procent svého daňového základu.

Speciální případ je dárcovství krve. Za každé bezplatné darování krve nebo krevních derivátů si můžete základ snížit o dva tisíce korun, což vám přinese 300 korun.



Kde potvrzení získáte: řekněte si o smlouvu obdarované organizaci, uschovejte doklad o darování krve z transfuzní stanice.

V daňovém přiznání vyplňujte na řádku č. 46.

5. Odborové příspěvky

Kde potvrzení získáte:

V daňovém přiznání vyplňujte na řádku č. 50.



Jako člen odborové organizace si o příspěvky, které jste během roku zaplatili, můžete snížit základ. O 1,5 procenta zdanitelných příjmů, nejvýše však o 3 000 korun. Ušetříte tak až 450 korun.požádejte odborovou organizaci.