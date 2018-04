O dovolené nepracujte a odpočívejte. Elán vám pak vydrží déle

Pracovní volno je povinnost

O tom, zda odchod na dovolenou bude klidný, rozhoduje, jaký je ve firmě nastavený systém. "Pokud máte v týmu spolupracovníky, se kterými pravidelně komunikujete, předáváte si informace a zkušenosti, nebude problém, aby vás kvalitně v době nepřítomnosti zastoupili," radí Ilona Urbanová, členka představenstva České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů.

Plánujte si cíle a termíny plnění úkolů reálně a dny volna si zahrňte také do svých povinností. "Před odchodem na dovolenou se nebojte přesměrovat telefonní hovory na kolegu a notebook nechat doma," doporučuje.

Odborníci se shodují, že minimálně dva týdny nepřetržité dovolené jsou nezbytné. Personální poradkyně a psycholožka Iveta Sigmundová upozorňuje na chybu, které se zejména ti pracovitější lidé dopouštějí – na dovolené byste se měli vyvarovat toho, abyste volali do práce, zda je vše v pořádku.

Kdy a jak začít s přípravou?

"To, že se chystáte na dovolenou, většinou víte již několik týdnů předem, proto je vhodné, abyste svoji práci přizpůsobovali datu odjezdu. Tedy postupně si vyčistili svůj pracovní stůl," radí psycholožka. Přípravu neodkládejte. Jinak se může stát, že v rámci dovolenkového nadšení nezvládnete všechny povinnosti přenést na kolegy.

Rozhodně za sebou nenechávejte nedokončené projekty a jiné rozdělané úkoly. Důležité je, abyste vše, co jste sami rozdělali, stihli do data odjezdu dokončit. Jinak se podvědomě budete neuzavřenými problémy zabývat po celou dovolenou a přemýšlet nad tím, jak se to během vaší nepřítomnosti vyřeší.

Na prvním místě si vyřiďte a uzavřete povinnosti, při nichž vás nikdo nezastoupí. Postupně pak přecházejte k méně důležitým úkolům, které za vás zvládnou kolegové. "Především nezapomeňte pro člověka, který vás v době vaší nepřítomnosti bude zastupovat, vypracovat plán a postup, co je třeba ještě dodělat," radí Iveta Sigmundová.

Informování kolegů o tom, co mají za vás zvládnout, v čem vás mají zastoupit a jak mají řešit nečekaně naléhavé situace, je nejdůležitější. Pokud to neuděláte, může se stát, že pobyt u moře strávíte s telefonem v ruce a na e-mailu. Každý z vašich spolupracovníků by také měl jasně vědět, za co bude během vaší nepřítomnosti zodpovědný. Měli by mít přesné informace, nikoli jen nekonkrétní sdělení o tom, co je třeba zvládnout. Ujistěte se také, že všem úkolům, které za vás převezmou, jasně rozumí.

Rada Určete si, co počká a co nikoli. Před odchodem na dovolenou si udělejte systém v práci tak, abyste měli vyřešené priority. Rozdělte si je od nejdůležitějších po nejméně důležité a podle toho postupujte. Na prvním místě jsou ty úkoly, které opravdu nepočkají a měly by být hotové či vyřešené, než odjedete. Na druhém místě jsou záležitosti, ve kterých vás může někdo zastoupit. Na třetím místě ponechte věci, které počkají do vašeho návratu.

Informujte o své nepřítomnosti

Na závěr pak všechny jasně informujte, od kterého data budete mimo své pracoviště. Neplatí to však jen pro vaše nejbližší kolegy, kteří převezmou vaše úkoly. Především by se tato informace měla dostat k lidem, s nimiž obvykle spolupracujete. "Do mailu si napište automatickou odpověď o své nepřítomnosti z důvodu dovolené s poznámkou, že ihned po návratu se budete všem záležitostem věnovat, případně kontakt na člověka, který vás v nutných případech zastupuje," radí psycholožka Iveta Sigmundová.

Toto opatření je také důležité proto, aby vás během volna nesháněli přes telefon, že jste jim už tři dny neodpověděli na jejich e-mail.