O dovolené přehoďte výhybku

Barbora a Petr pracují v manažerských funkcích. Velká odpovědnost, stres, neustálé řešení problémů s lidmi si podle nich opravdu vyžaduje na čas úplně vypnout. „Před dovolenou býváme často na sesypání. Proto si vybíráme zájezdy, kde je maximální počet lidí osm, a míříme do exotických míst bez civilizace. Tam se mi na mobil nikdo nedovolá,“ vysvětluje Petr. „Více lidí mi nevadí jen v případě, že jde o polonahé domorodce. Tento druh relaxace můžu manažerům doporučit, opravdu funguje.“

Je dobrý nápad o dovolené zcela změnit prostředí?

Podle Davida Doležala ze serveru psychoterapeut. cz obecně platí, že ano. „Ideální je odpočinout si od toho, co běžně dělám. Pro někoho to skutečně může být totální izolace od lidí, pro jiného naopak nespoutaná zábava ve společnosti. Ale ne vždy je ten, kdo pracuje s lidmi, společensky přesycen. Některý způsob kontaktu, například v případě úředníka u přepážky, může být ve skutečnosti vnímán jako zcela samotářský,“ upozorňuje Doležal.

Těšte se zpátky do práce

Nebyla by zrovna šťastná volba, kdyby učitelka o dovolené vedla děti na táboře. V takovém případě jí hrozí rychlé vyhoření. „Určitě by si neodpočinula. Naopak může ztratit zájem nebo být vůči dětem dokonce cynická. To zná každý, kdo to s lidmi přehání,“ vysvětluje David Doležal.

Kantorka Iveta Ličková se při dovolené snaží lidem spíše vyhýbat. Tvrdí, že obdivuje kolegyně, které třeba jen se sousedy grilují na zahradě. „Musím alespoň na deset dní zmizet hodně daleko, abych to celoroční vyčerpání ze sebe setřásla. S manželem jezdíme na klidnější místa k moři a pak jsem nejméně dva týdny na chalupě, která stojí na samotě. Jen s kamarádkou. Čteme knihy, touláme se po lese. Jen tak se mi vrátí síla pro další školní rok,“ popisuje Ličková.

Co by David Doležal doporučil profesím, jako je počítačový expert, manažer, pracovník supermarketu, úředník, obchodník či řidič z povolání, aby jejich dovolená měla patřičný efekt? „Každý by si měl vybrat to, co ve své profesi nedělá nebo v čem se cítí ochuzen. Pak se může zase těšit zpět domů i do práce,“ říká psychoterapeut.

Není kam spěchat

Dobrý nápad není trávit dovolenou s kolegy, po návratu snadno vznikne dojem, že jste vlastně nikde nebyli. Vyhněte se i debatám o práci. Na ni nejlépe zapomenete daleko od domova, v prostředí, kde je hodně nových, nezvyklých podnětů. „Nový trend je jezdit v létě na sever. Třeba do Norska na ryby a pod stan. Není nic neobvyklého, že toho využívají i vysoce postavení lidé. Naprostá změna stylu života na chvíli jim určitě svědčí,“ tvrdí mluvčí společnosti Čedok Tomáš Brejcha.

„Obecně už dnes Češi nechtějí jen ležet na plážích, zajímají se o možnost zahrát si v místě golf, tenis nebo si půjčit kolo,“ doplňuje Brejcha.

Brněnská psycholožka Zdeňka Židková však varuje před zbytečně horlivou aktivitou. „Dovolenou nemáme proto, abychom dohnali, co jsme v kultuře a sportu přes rok nestihli. Důležité je si odpočinout. Proto nedoporučuji zbytečně náročné akce, dlouhé ponocování a podobně,“ říká Židková.

Rada MF DNES

Nesnažte se dohnat všechno Pokuste se vyvážit práci úplně jinou aktivitou. Snaha stihnout všechny kulturní a sportovní aktivity, na které přes rok není čas, však není dobrou strategií - do práce se vrátíte vyčerpaní.