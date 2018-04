O firemní školky je stále větší zájem. Někde berou děti už od dvou let

Adéla Vágnerová se vracela do práce, když byly její dcerce dva roky. A to hlavně proto, že firma má školku, kde berou děti od dvou let. "Je na dosah, ráno i odpoledne to mám cestou, je-li problém, jsem u dítěte do pěti minut," vyjmenovává výhody zaměstnankyně Linetu, firmy ze Želevčic u Slaného, která vyrábí zdravotnickou techniku a zaměstnává asi 550 lidí.

Ve společnosti pracuje šest let na pozici sales manažerky pro oblast Afriky a Středního východu a školka jí výrazně usnadnila návrat do práce. Teď očekává narození druhého dítěte. "Chci se do Linetu určitě vrátit, až mu budou dva roky. Bude-li třeba, tak i dříve. Linet vychází matkám na mateřské vstříc a to není všude obvyklé," dodává.

Ohlasy jsou pozitivní

V České republice nyní funguje asi patnáct firemních školek. Najdete je například v pražské Nemocnici Na Homolce, v nemocnici v Mladé Boleslavi, v pražské centrále banky Raiffeisenbank. Svou školku má i překladatelská agentura Skřivánek či společnost Juta ve Dvoře Králové. Od letošního září se s ní chlubí i na pražském Českém vysokém učení technickém. "Školka je přímo v Masarykově koleji v dejvickém kampusu," říká Andrea Vondráková z ČVUT.

Většinou jsou to menší školky, tak do padesáti dětí, sídlí přímo v prostorách společností nebo v jejich nejbližším okolí, často zaměstnancům umožňují hlídání už od dvou let věku dítěte, otevřeno mívají i v době letních prázdnin. Na jednu učitelku připadá obvykle méně dětí než ve státních mateřských školách. "Ohlasy jsou pozitivní. Je patrné, že zřízení firemní školky by zaměstnanci uvítali už dříve," říká ředitelka školky v Nemocnici Na Homolce Ivana Panochová.

Firemní školka musí splňovat stejné přísné hygienické podmínky jako všechna takováto zařízení. Musí dodržet normy na prostory, hygienu, množství zeleně v okolí, teplotu a vlhkost v interiéru.

Benefit nejen pro zaměstnance

Zkušenosti firmy Linet, která podporuje i částečné úvazky pro matky na mateřské, ukazují, že školka přináší benefity jak zaměstnancům, tak společnosti. Otevírací dobu přizpůsobili směnnému provozu, školka funguje od 5.45 do 18 hodin, a to pro děti od dvou let, má kapacitu 41 dětí. Ženy se proto mohou vracet do práce dříve, nemusí složitě řešit, kdo kdy dítě vyzvedne ze školky.

"Nabízíme flexibilní úvazky i odbornou péči o předškolní děti. Takže pak nemusíme řešit nábor nových pracovních sil. Odpadají náklady na vyhledání a zapracování zaměstnance," vysvětluje personální ředitelka Linetu Vladimíra Michnová.

Zřízení školky navíc může zvýšit loajalitu pracovníků, prestiž firmy i její konkurenceschopnost na trhu – tak tento zaměstnanecký bonus hodnotí odborníci.

V Linetu záměrně postavili školku s větší kapacitou a místa nabízejí i lidem z okolí. "Chceme být ve svém regionu společensky odpovědní," dodává Michnová.

Některé společnosti si také zřizují "firemní dětské koutky", jakési školky na krátkodobé hlídání dětí. Jejich založení je podle norem jednodušší, dítě tam však nemůže být déle než čtyři hodiny.

Dotace od Evropské unie

Na výstavbu firemní školky lze využít i evropské dotace. Například v Linetu zaplatili jen za zařízení zhruba 1,5 milionu korun. "Získali jsme také dotaci ESF EU, konkrétně z Operačního programu pro lidské zdroje, na mzdové náklady, které budou pokryty po dva roky," uvádí Vladimíra Michnová.

Školka v pražské Nemocnici Na Homolce dostala od Unie 5,2 milionu korun. Investovali však mnohem více. "Vybavit interiér pro první třídu nábytkem, didaktickými pomůckami a hračkami stálo kolem 200 až 250 tisíc korun," dodává Ivana Panochová.

Zájem o budování nových firemních školek je obrovský, ale společnostem vadí, že si nemohou náklady odečíst z daní. "Nechápu jednu věc: když si chce podnikatel koupit porsche, dá si ho do nákladů. Pokud by rád zaměstnancům postavil školku, neodečte si nic," říká Kateřina Francová, která zpracovává projekty pro firmy, jež o otevření školky uvažují.

Daňovou úlevu navrhuje i takzvaný prorodinný balíček, který má firemní školky jako jeden z bodů své agendy. Kdy bude v parlamentu schválen, nelze odhadnout.

Univerzitní školky

Firemní školky si však nezřizují jen velké společnosti. Letos se otevřela první univerzitní školka v tuzemsku, a to na Českém vysokém učení technickém. Uvažuje o tom také Univerzita Palackého v Olomouci. "Do školky chodí 50 žáků, z toho 12 jsou děti studentů ČVUT, zbytek děti zaměstnanců," uvádí Andrea Vondráková. Jsou rozděleny do tří věkově smíšených tříd, dohlíží na ně pět učitelek a jedna zdravotní sestra. Školka je otevřena denně od sedmi do sedmnácti hodin a první rok je zdarma. A technika tu hraje prim už v raném věku.

"Děti mají možnost navštívit pracoviště svých rodičů. Nedávno se byly podívat na formuli na fakultě strojní," dodává Andrea Vondráková. Rektor ČVUT Václav Havlíček jde ve svých plánech ještě dál, chce si ve firemní školce vychovávat budoucí studenty: "Můžeme děti seznamovat s technikou od útlého věku. Věřím, že k ní získají pozitivní vztah a že řada z nich bude patřit po absolvování základní a střední školy k našim nejlepším studentům."

Na zřízení školky přispěly i samy zaměstnankyně ČVUT. Nafotily kalendář, pohádku o matkách, které přinášejí lidstvu převratné objevy. "Kalendář nám pomohl školku zviditelnit, což bylo naším hlavním cílem," uzavírá Vondráková.