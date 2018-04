O jakou banku čeští klienti nestojí

, aktualizováno

Přestože banky inovují své produkty, nabízejí stále něco jiného, než co bych jako zákazník potřeboval. Proto jsem se pokusil sepsat, co v nabídce bank postrádám - třeba mě některá z nich vyslyší. Co mi tedy na bankách vadí a co bych chtěl změnit? Čím by mě banka přesvědčila, abych se stal jejím klientem?