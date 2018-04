O každé pracovní místo je boj. Šanci má je ten, kdo zaútočí na všech frontách

1. Inzeráty v novinách

Proč sáhnout po novinách: "Inzerci v novinách sledujte, protože tam najdete nabídky od stabilních (a solventních) zaměstnavatelů," vysvětluje Jiří Halbrštát, marketingový ředitel společnosti Manpower. Výhodou je aktivní možnost zadat si do novin osobní inzerát a snažit se jím oslovit přímo potenciálního zaměstnavatele.

Kdo může najít práci: Zájemci se všemi druhy vzdělání, a to jak všeobecného, tak i odborného.

Nevýhoda: Nabídka práce je daleko širší, než se prezentuje v inzerátech.

2. Pracovní portály

Výhodou tohoto způsobu je velký výběr nabídek firem i personálních agentur, denně se aktualizují volná místa, možnost rychlé reakce na nabídku i odezvy zaměstnavatele na zaslaný životopis. (Například zde: JobDNES.cz)

Kdo najde práci: Všechny profesní skupiny, na webu jsou manuální i administrativní pozice pro zájemce se základním, středním i VŠ vzděláním.

Nevýhoda: "Vyhledávací stroj nikdy nenahradí člověka, který zná prostředí v dané firmě, aby vám řekl, jaké to tam opravdu je," upozorňuje Jiří Halbrštát.

3. Veletrhy práce

Pořádají je velké firmy, které potřebují obsadit najednou větší množství volných míst. Prezentují se na nich také personální agentury. Jsou určené zejména pro studenty, mají na nich dobrou příležitost seznámit se s personalisty velkých firem a zařadit se do jejich databáze. Výhodou je, že více zaměstnavatelů je soustředěno na jednom místě. "Uchazeč zde může absolvovat několik základních pohovorů a ušetří čas,“ říká Jiří Halbrštát.

Kdo tam najde práci: Studenti hledající první uplatnění, zájemci s kvalifikací na nižší pozice nebo na specializovaných veletrzích, také odborní specialisté technických nebo IT profesí. Nejbližší veletrh práce určený všem. Jobdays se koná 30. března až 1.dubna.

4. Personální agentury

Mají přehled o větším počtu pracovních míst, jsou specializované na různé obory i pozice. Dokážou poradit s tím, jak napsat životopis či prezentovat se u pohovoru. Poplatky za zprostředkování práce se u nich neplatí. "Kandidát by měl vědět od personální společnosti dopředu, kam se jde představit a o jakou práci se uchází. A klient očekává již předem trochu prověřeného uchazeče," vysvětluje ředitelka společnosti Recruit Markéta Švedová.

Kdo u nich najde práci: Střední management, lidé se SŠ i VŠ vzděláním, k dispozici jsou místa na různých úrovních řízení podniku včetně top manažerských pozic.

Nevýhoda: Zájemce v nich nenajde všechna volná místa, protože firmy za vyhledání zaměstnance musí agentuře platit, a tak přes ně obsazují jen některé pozice.

5. Kamarádi, známí, rodina

Když hledáte práci, musí to o vás vědět všichni. Pište, volejte, ptejte se. Nestyďte se to rozhlásit i do širšího okruhu známých, třeba právě okolo někoho z nich projde nabídka, která by vás mohla oslovit.

Výhoda: Firmy takový způsob nalezení zaměstnance nic nestojí, některé průzkumy dokonce říkají, že přes známé hledá své lidi až polovina firem. Ten, kdo vás doporučuje, vás zná, takže o vás může dát dobré reference.

Nevýhoda: Spoléháte pouze na náhodu, takže je nutné kombinovat s jinými možnostmi. Vhodné jen pro některý typ pozicí. "Vyšší pozice vyžadující zkušenost nebo odbornou znalost klient většinou obsadí, jen když kandidát splní specifické požadavky," říká Markéta Švedová.

6. Kontaktujte firmu přímo

Vyplatí se každému, kdo si vysnil svého zaměstnavatele či chce pracovat poblíž svého bydliště. "Dejte si tu práci a pro každého výjimečného zaměstnavatele vypracujte motivační dopis, kde popíšete, proč chcete pracovat přímo u něho a co mu můžete nabídnout," radí Jiří Halbrštát. Nerozpakujte se oslovit i bývalého zaměstnavatele. "Stydíte se? Tak se nestyďte, co když si vyčítají, že vás nechali jít? Co když ten člověk, který vás nahradil, je úplně k ničemu a na vás vzpomínají v superlativech?" upozorňuje jednatel poradenské společnosti CATRO Martin Vosecký.

Výhoda: Vhodné je to podle Markéty Švedové pro ty, kteří mají praxi ve velmi specializovaných oborech a omezenou možnost svého uplatnění na trhu, a to třeba jen u pár firem v ČR.

Nevýhoda: Můžete čekat dlouho nebo se i nedočkat, že vás vysněný zaměstnavatel osloví.

7. Sociální sítě

Jedna z možností, která nic nestojí a může pomoci. Pro vytváření pracovních příležitostí slouží dokonce speciální síť Linked-in. To je místo, kde můžete prezentovat svoje pracovní úspěchy včetně referencí. Loví zde nejen headhunteři, ale i další, kdo hledají odborníky. Tento způsob hledání práce je v kursu v západní Evropě a USA. Pokud člověk aktivně působí na Facebooku, může se neformálně poptat mezi svými přáteli, zmínit se můžete třeba i na Spolužácích.

Pro koho se hodí: Linked-in je využíván především na vyhledání odborníků, obchodníků, konzultantů a manažerů. "Specialisté tu mohou najít nabídky, na které by jinde nenarazili," říká Jiří Halbrštát.

Nevýhoda: Podle Daniely Čajánkové ze společnosti Stimul je tento způsob, jak hledat práci, méně cílenou záležitostí a patří spíše k aktivitám typu "co kdyby..." Nevýhodou bývá podle Markéty Švedové také zkreslenost informací a to, že kandidát o sobě prezentuje jen to, co považuje za vhodné.

8. Úřad práce

Proč tam jít: především kvůli podpoře a odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Úřady práce mohou nabídnout poměrně kvalitní profesní poradenství, možnost rekvalifikací či doplnění kvalifikace různými kurzy. Hlášení volných míst ze strany zaměstnavatelů dost často vázne, spoléhat se při hledání práce jen na úřad práce nemá cenu.

Kdo tam najde práci: Dělníci a lidé na nejnižších pracovních pozicích. Kdo ji tam nenajde: Specialisté a lidé s vyšším vzděláním.