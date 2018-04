O kolik peněz méně či více zaplatíte státu

Ale podmínkou to není, některým rodinám s vyššími příjmy a s jen jedním výdělkem se může stát, že jejich letošní daně budou při stejném výdělku o něco vyšší než loňské. Je to dáno druhou změnou – místo snížení daňového základu z roku 2005 se snižuje rovnou daň. Když si například loni muž v nejvyšším daňovém pásmu snížil částku, ze které se mu počítala daň, o odčitatelnou položku na sebe i na svou vyživovanou manželku, úsporu vyčíslil jako 32 procent z 97 800 korun. Celkem tak ušetřil přes 31 tisíc. Letos už se žádná procenta nepočítají, sleva je ve všech daňových pásmech stejná.

Stejný muž si tak na sebe a na manželku při společném zdanění odečte pouze 18 600 korun. Tedy o víc než 12 tisíc méně. Tento rozdíl zcela nevyrovnají ani změny v sazbách, ani posuny daňových pásem.

Bohatí = vyšší sazba daně

A stále platí – kdo vydělal víc peněz, odvede státu vyšší daně než ten, kdo má výdělky malé. A to jak absolutně, tak relativně. Mohlo by se zdát, že ten, kdo daní milion, zaplatí na dani 10x víc než ten, kdo počítá daň jen ze sta tisíc. Ve skutečnosti to tak není – progresivní daň má za následek, že ten, kdo si vydělal více peněz, platí více i relativně.

Zaměstnanec, jehož daňový základ je 100 000 korun, zaplatí na dani z příjmů 12 000 korun. Ten, kdo si v uplynulém roce vydělal milion, odevzdá 275 000. Jeden milionář tak nezaplatí tolik jako deset „stotisícařů“, ale jako 23. Když zahrneme slevu na poplatníka, díky které si každý z nich odečte za daně ještě 7200 korun, je rozdíl ještě větší – daň jednoho milionáře byste vyvážili daní 55 lidí, kteří si za rok vydělali jen 100 000 korun.

Příklady daně z příjmu v minulých letech

■ Muž s příjmy 120 000 korun zaplatil na dani z příjmu

v roce 2005 12 285 korun

v roce 2006 7 200 korun

■ Žena s dítětem a s příjmy 150 000 korun, zaplatila na dani z příjmu

v roce 2005 10 932 korun

v roce 2006 6 816 korun

■ Žena s dítětem a s příjmy 300 000 korun, zaplatila na dani z příjmu

v roce 2005 43 095 korun

v roce 2006 40 212 korun

■ Manželé, z nichž jeden je na rodičovské dovolené s jedním dítětem, s příjmy 300 000 korun, kteří využili společného zdanění manželů, zaplatili

v roce 2005 24 330 korun

v roce 2006 15 432 korun

■ Manželé, z nichž jeden je na rodičovské dovolené s jedním dítětem, s příjmy 500 000 korun, kteří využili společného zdanění manželů, zaplatili

v roce 2005 63 520 korun

v roce 2006 57 224 korun

■ Manželé s jedním dítětem, oba vydělali 250 000 Kč, zaplatili

v roce 2005 67 840 korun

v roce 2006 61 424 korun

■ Muž se třemi dětmi a příjmem 1 000 000 korun zaplatil

v roce 2005 250 244 korun

v roce 2006 250 028 korun

■ Manželé, z nichž jeden je na rodičovské dovolené s jedním dítětem, s příjmy 1 000 000 korun, kteří využili společného zdanění manželů, zaplatili

v roce 2005 203 576 korun

v roce 2006 205 856 korun

Poznámka: * Pro zjednodušení vycházíme z částky rovnající se příjmům po odečtu výdajů včetně pojištění a položek typu úroky z hypoték, dary na charitu a podobě, zbývá tedy odečíst nezdanitelné částky daně, respektive slevy z daně