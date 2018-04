O kolik se prodraží hypotéka, když narostou úroky?

Vezmeme-li u hypotéky ve výši 1 000 000 se splatností na dvacet let v úvahu změnu úroků o tři procenta, ze 6 na 9 procent, bude to pro domácnost znamenat měsíčně 1447 korun navíc, protože splátka vzroste z 7164 korun na 8611 korun. Nárůst není možná tak velký, jak se mohlo pro růst sazby o 3 procenta zdát.

Zvýšení sazeb o tři procenta je dost velký a zřejmě reálně nehrozí. Kdybychom navíc počítali s daňovými odpočty, bude nárůst splátky nižší, protože při vyšší úrokové sazbě se více odečte z daní. Daňové odpočty tak tlumí dopad růstu sazeb. Při nižším vzestupu úrokové sazby, například o 1 procento, bude růst splátky asi třetinový. Riziko nárůstu splátky hypotečního úvěru závisí také na době splatnosti úvěru. Pro kratší dobu není riziko zvýšení splátky tak vysoké. Kdybychom nepočítali se splatností 20 let, ale jenom 10 let, bude růst splátky činit jenom 820 korun měsíčně. Splátka úvěru by pak byla přes 11 000 korun.

Jednou z možných obran proti vzestupu splátky je čerpat hypoteční úvěr s kratší dobou splatnosti. Tam je riziko růstu splátky minimální. Další možností je naspořit určitou malou částku, která se dá použít pro jednorázové splacení hypotečního úvěru. Ale kromě splácení úvěru je pak třeba ještě spořit.

U úvěru se splatností 20 let stačí spořit 850 korun měsíčně. Po 5 letech je ušetřeno zhruba 58 000 korun, které se dají použít na jednorázové splacení části úvěru. Po snížení úvěru se sníží i jeho splátka.

Splacení hypotéky hypotékou

Pokud se rozhodnete splatit hypotéku jinou a k zajištění nového úvěru bude použita nemovitost sloužící jako zástava stávající hypotéky, bude muset první banka dát souhlas s výmazem zástavního práva z katastru nemovitostí, takzvanou kvitanci. Výsledkem postupu pak je to, že druhá banka se stane zástavním věřitelem prvním v pořadí. Jak by vše mělo proběhnout?

Nejprve si klient požádá o novou hypotéku, předloží všechny potřebné doklady a nechá provést ocenění nemovitosti, která bude sloužit druhé bance k zajištění nové hypotéky. Sepíše se úvěrová a zástavní smlouva a zástavní právo se vloží do katastru nemovitostí. Nemovitost je nyní zastavena ve prospěch obou bank, přičemž první banka zůstává věřitelem prvním v pořadí.

Novou hypotékou je pak postupně splácen stávající úvěr, který dosud dlužník splácel u první banky. První banka zašle na katastr nemovitostí souhlas s výmazem zástavního práva. Druhá hypoteční banka se tak stane zástavním věřitelem prvním v pořadí a klient u ní splácí nový hypoteční úvěr.