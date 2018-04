O kolik vás fondy skutečně připraví?

Začínající investor podílového fondu má velmi jednoduchou představu: nakoupí podílové listy, zaplatí poplatek v řádu několika málo procent, v průběhu doby investice ještě platí roční správcovské poplatky a tím to hasne. Je to opravdu jednoduché, bohužel to není úplně pravda.