Matky s dětmi najdou práci hůře. Firmy tvrdí, že mají nižší pracovní nasazení

Podle auta poznáš manažera. Alespoň tak to říkají lidé, kteří mají přehled, jakými firemními flotilami disponují...

Dříve to byly podnikové rekreace, dnes je to firemní teambuilding. Cíl mají stejný - udělat ze skupiny pracovních...

V pražském hotelu Diplomat se od 2. do 3. března představují významní zaměstnavatelé. Do svých týmů hledají schopné...

Zkrácené úvazky: proč jsou stále jen pro pár vyvolených

Musíte se vrátit do práce, ale dítě nedorostlo do jeslí nebo je ve školce a pořád marodí - to všechno znamená, že...