O nižší sazbu se musí bojovat

V době, kdy skončí doba fixace úrokové sazby, má klient možnost hypotéku předčasně splatit, ať již celou, nebo její část. Je to jediný okamžik, kdy ho to nebude stát žádné sankční poplatky. A ty rozhodně nejsou malé. Banky si účtují až 10 % z výše mimořádné splátky, někdy i více. Brání se tím ztrátě úrokových výnosů, o které by přišly předčasným splacením úvěru. (Některé banky ovšem nabízejí i speciální produkty, které umožňují provádět mimořádné splátky za zvýhodněných podmínek.)

Dlouhá a krátká doba fixace

Pro klienta je tedy důležité zvolit si správnou délku doby fixace, která bude nejlépe vyhovovat jeho situaci. Delší fixace znamená větší jistotu v tom, že výše úrokové sazby zůstane nezměněna po několik let. Zároveň je třeba počítat s vyšší sazbou hypotéky, kterou mu banka přidělí.

V praxi se nejčastěji sjednávají hypotéky s tradiční pětiletou fixací, oblíbené jsou však čím dál více i kratší fixace. Velmi k tomu přispěla snaha bank získat co nejvíce klientů pomocí mohutné propagace velmi nízkých úrokových sazeb. Ty se však týkají pouze úvěrů se sazbami zafixovanými na jeden rok. Přesto se však na ně nechalo nalákat mnoho zájemců o úvěr. Oblibu jednotlivých fixací, jak si je vybírají zájemci o hypotéku v současné době, ukazuje následující graf.

Zdroj: Fincentrum

Co se stane po skončení doby fixace?

Před koncem fixační doby banka klientovi stanoví novou výši úrokové sazby, kterou se bude jeho úvěr úročit v dalším období. Někdy mu pouze zašle oznámení a pokud klient nemá námitky, pokračuje ve splácení s novou výší splátky. Některé banky vyžadují písemný dodatek k úvěrové smlouvě.

Nová výše sazby se odvíjí od aktuálních tržních úrokových sazeb. Také se bere v úvahu, zda klient řádně splácí. Záleží však na tom, zda banka přiděluje svým stávajícím klientům stejné sazby jako těm, kteří si u ní sjednávají úvěr nový. Český hypoteční trh u nás ještě zdaleka není nasycen, a tak se banky starají hlavně o získávání dalších nových klientů. O ty stávající se prozatím bát nemusí, jelikož jejich přechod ke konkurenci není pravděpodobný. Refinancování úvěrů u nás zatím není obvyklé, narozdíl od některých jiných zemí, kde je většina nově poskytnutých hypoték použita právě na splacení jiného úvěru. Přidělit splácejícímu klientovi sazbu poněkud méně výhodnou proto není žádný problém. Banka ovšem může své stávající klienty, kteří bez problému splácejí, naopak zvýhodnit a poskytnout jim po skončení fixační doby sazbu zvýhodněnou. Pokud ale nastane opačný případ, jaké má pak nespokojený klient možnosti?

Když je sazba příliš vysoká

Pokud bude mít klient pocit, že byl poškozen, měl by co nejdříve navštívit pobočku své banky, která mu vede úvěr a informovat se, proč mu byla stanovena právě taková sazba. Může také doložit, že se mu zvýšil příjem, nebo že se snížila jeho „rizikovost“, například místo podnikání je nyní v zaměstnaneckém poměru. Mnohdy je možné sazbu „usmlouvat“ a najít kompromisní řešení. Pokud se to nepovede a klient je přesvědčen, že je v právu, neměl by se nechat odbýt. V první řadě se obrátit na vedoucí pracovníky pobočky a v případě neúspěchu pokračovat výše. Každá banka má kontrolní útvar, který se stížnostmi klientů zabývá.

Když je splátka příliš vysoká

Pokud je hlavní příčinou nespokojenosti s nově přidělenou sazbou přílišné zvýšení pravidelných splátek, které citelně zasáhnou finanční rozpočet dlužníka, lze to řešit i jinak. Pokud to banka umožní, lze prodloužit, což splátku sníží. Také by bylo možné změnit dobu fixace na kratší, což by přineslo nižší úrokovou sazbu. Konečný úspěch této druhé varianty však závisí na vývoji úrokových sazeb v krátkém časovém horizontu. V obou uvedených případech bude nutné sepsat dodatek ke smlouvě a je nutné počítat i s případnými poplatky za provedení změny.

Jak již bylo zmíněno, dalším řešením je refinancování hypotéky jiným úvěrem. Zde je pak nutné dobře počítat, zda se to vyplatí. Bude třeba zaplatit poplatky za sjednání nového úvěru a zřejmě i za nový odhad nemovitosti. Tento krok s sebou navíc přináší také časové náklady.



Máte nějakou zkušenost z praxe, jak se banka zachovala při stanovování nové úrokové sazby po skončení fixace? Myslíte si, že jste bankou poškozeni? Jak jste pak postupovali a s jakým úspěchem?