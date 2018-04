O otázkách kladených u přijímacích pohovorů

Jak hodně má být člověk u pohovoru upřímný?



Nemá smysl snažit se předstírat zájem či vhodnost pro práci, která není pro kandidáta atraktivní a ani pro ni nemá předpoklady. Pravda většinou vyjde stejně najevo. Přehnané pochybování o vlastních schopnostech šance na získání místa také nepřidá. Je tedy nezbytné znát hlavní požadavky kladené na účastníky konkurzu a zaměřit se na představení vlastních předpokladů pro úspěšný výkon nového zaměstnání.



Co odpovědět na otázku ohledně profesních plánů?



Některé uchazeče tato otázka umí znejistit - jak na ni upřímně odpovědět a zároveň nevzbudit podezření, že pro vás nebude svěřené místo po půl roce atraktivní? Většina lidí se shodne na tom, že po pěti letech není změna pracovní náplně na škodu. Je ale nutné si uvědomit, že specialisté pověření výběrem hledají především stabilní zaměstnance, za které nebudou muset do roka shánět náhradu. Vyjasněte si proto předem svá očekávání a zjistěte maximální množství informací o tom, jaký profesní vývoj vám firma může dlouhodobě nabídnout. Pokud považujete nabízené místo za vhodný další krok ve vaší profesní kariéře, nezatěžujte výběrovou komisi svými dlouhodobými plány na postup do pozice generálního ředitele (ředitelky) společnosti. Předčasná prezentace tohoto smělého plánu může způsobit nedorozumění. Kompromisem je projevit zájem o vlastní rozvoj a informovat se o jeho možnostech.



Jak si poradit s otázkami na silné a slabé stránky osobnosti?



Nejdříve pomiňme extrémy uchazečů, kteří nejsou schopni popsat jedinou svou dobrou vlastnost nebo patří mezi neskromně se chválící odborníky na všechno. Pokud jste si vybrali odpovídající pozici, je třeba věřit tomu, že se na ni hodíte. Stačí jen v návaznosti na své zkušenosti a schopnosti popsat, proč tomu věříte, a podpořit to referenčními kontakty na osoby z minulých zaměstnání, které jsou připraveny tyto skutečnosti potvrdit. Co se týká prezentace slabších stránek, každý z nás nějaké rezervy nepochybně má. Pokud nejde o nedostatky bránící úspěšnému vykonávání nabízené práce a projevíte ochotu na sobě v tomto směru pracovat, není se třeba zveřejnění těchto skutečností obávat. Nic se však nesmí přehánět. Odpovědi na tuto otázku sluší stručnost a věcnost. Dlouhá úvaha na téma slabých stránek uchazeče ještě nikomu vysněné pracovní místo nepřinesla.