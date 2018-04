Jsou bohatí, ale pramen štěstí mají vyschlý. O penězích s psychologem

"Většina lidí je ctižádostivá, chceme být bohatí a slavní, toužíme po tom od dětství. S tím souvisí i otázka peněz. Peníze jsou vstupenkou do světa bohatství a moci, pár stovek v peněžence k tomu nestačí. Ctižádostiví lidé proto směřují tam, kde je možné vydělat velké peníze. Na druhou stranu to vede k zamyšlení, co všechno jsou lidé pro získání peněz schopni udělat a obětovat. A to nejen krátkodobě, ale i dlouhodobě," říká psycholog Tomáš Morávek.

Proč lidé milují peníze?

Téměř všichni lidé mají k penězům kladný vztah. Říkám téměř, protože lidé výrazně duchovně zaměření, mají hmotný majetek a peníze zařazené na jiném žebříčkovém stupni. Pro drtivou většinu populace jsou však peníze významné, ať chceme, nebo ne. Jde ale o to, jak hodnotu peněz vnímáme, jak s ní zacházíme a co s námi z hlediska osobnosti dělá.

Tomáš Morávek (1976) Vystudoval psychologii na Karlově univerzitě v Praze.

Je odborník na osobní růst a mezilidské vztahy.

Ve své soukromé praxi v Praze pomáhá svým klientům zvládat krizové situace při ztrátě zaměstnání a v partnerských vztazích.

Jaké emoce v nás peníze vyvolávají?

Peníze jsou většinou spojované s něčím velmi přitažlivým. Fyzický kontakt s penězi nám zlepšuje náladu. Když držíme v rukou větší množství peněz, vyvolává to v nás pozitivní emoce.

Jak mohou peníze ovlivnit osobnost člověka?

Peníze ovlivňují aktuální náladu, u impulzivních lidí to má vliv například na rozhodování o nákupech, na vidinu zisku. Má to i dlouhodobý vliv. Čím máme více peněz, tím jsme optimističtější a spokojenější. Nemá to ale věčný průběh. Vysvětlím to na příkladu. Když budete mít na výplatní pásce 40 tisíc, dá se předpokládat, že budete o něco spokojenější, než když máte 20 tisíc. Když budete mít 80 tisíc, spokojenost poroste, protože budete mít ještě méně běžných starostí. A když budete mít třeba 200 tisíc, může to začít být jinak. Existují totiž lidé, kteří jsou bohatí a přitom nešťastní.

Proč jsou nešťastní, když si mohou dopřát cokoliv? S čím se vám svěřují?

Zažívají citové a vztahové prázdno a onu prázdnotu mají potřebu zalepit tím, že si plní další sny. Koupí si například další nové obrovské auto s obrovskou spotřebou, aby ukázali, že na to mají. Mají obrovský dům, manželku a milenku. Na vizitce mají napsáno, že jsou majitelé firem, nebo něco podobného. Dosáhli všeho, po čem toužíme a co je z hlediska mužské společnosti oceňováno. Mohou si například dovolit létat na golf soukromým letadlem a jsou ve společnosti, do které se dostane pár set nejbohatších lidí. Přesto z nich cítíte zakrývaný smutek a mnohdy i beznaděj.

Co takovým bohatým lidem chybí, s jakými problémy se potýkají?

Většinou se v rozhovorech dostaneme k tomu, že mají problémy ve vztazích. Říkají, že s bohatstvím jim rostlo sebevědomí, že byli ze začátku spokojenější, že si mohli dopřát. Toho se však postupně nabažili. Říkají, že mají pramen štěstí vyschlý a nedaří se jim ho naplnit, zatímco těch ostatních mají dost.

Co jim radíte?

Stejně jako ostatním. Všechno se točí kolem náhledu na sebe samého – co opravu v životě chceme, jaké jsou naše skutečné hodnoty.

A co opravdu chceme?

Lidé chtějí mít hezké a opravdové vztahy s ostatními.

Daří se velmi bohatým lidem navazovat opravdové vztahy?

Mají to komplikované právě v tom, že jsou bohatí. A vůbec nejhorší je, když jsou bohatí a navíc známí. Navazujte pak vztahy, když nevíte, z jakých důvodů vás kdo obdivuje a proč se s vámi chce seznámit. V takových situacích je důležité si znovu poskládat své hodnoty a najít skutečné vztahy. Většina bohatých lidí se pak upíná ke vztahům, které měli před tím, než zbohatli.

Ve své praxi se setkáváte rovněž s podnikateli, kteří museli své zaměstnance propustit, trápí to některé?

Propouštění je vždycky nepříjemné a dotýká se zpravidla majitelů menších firem. Ti si více uvědomují, že dali lidem práci a teď už nebudou mít na jejich výplatu. Uvažují třeba i o tom, že by se nejraději oběsili. Jsou ale i takoví, kterým je to jedno.

Pokud někdo získá hodně peněz, jak by to měl brát?

Když člověk získá například milion korun, myslím, že se z toho až tak nezblázní. Je zde ale více faktorů, které hrají svou roli. Je totiž rozdíl, když peníze získá člověk postupně, například prací, nebo když k nim přijde naráz. Pak také záleží na tom, jak je ona osobnost zralá a připravená s bohatstvím pracovat. Příkladem je třeba Michal Horáček – jeden z nejbohatších Čechů – sám na sobě pracuje, vzdělává se, umí s bohatstvím pracovat. To ale každý nedokáže. Když totiž člověk získá opravdu velké peníze, je nejvíce ohrožen sociálně.

Co to konkrétně znamená?

Jestliže získám řádově několik milionů korun, začnou být nejohroženější vztahy s mým bezprostředním okolí. Příbuzní budou čekat buď skrytě nebo otevřeně, že jim z toho něco "kápne". A pravděpodobně se dočkám toho, že začnou říkat: "Už nejsi to, co jsi býval…" Abych peníze utratil, musím totiž změnit způsob života. S bohatstvím si začnu dopřávat. Jen málokdo, kdo získá hodně peněz, bude chodit do stejné práce, nebo jezdit na stejnou dovolenou… I když mi to okolí bude přát, v naší povaze je, že mi to budou mnozí i tak trochu závidět, což bude "rozostřovat" vztahy.

Patří Češi k národům, kteří jsou hodně závistiví?

Hodně se traduje a diskutuje, zda je závist v naší národní povaze. Nemám ale srovnání. Jen vím, že tento sociální společenský stereotyp máme a že je hodně rozšířen.

Setkáváte často ve své praxi s lidmi, kteří závidí druhým, že mají více peněz a oni jsou na tom špatně?

Ano, ve velké míře. Je ale skvělé, když si to člověk umí uvědomit a pojmenovat, protože pak s tím může začít pracovat. Závist či její odstín jsou do jisté míry přirozené. Když bude mít například váš kamarád úspěch, budete mu to přát, ale může tam být i odstín závisti, například dvacet procent úvah typu: "Proč on a ne já…". A to s vámi může něco udělat.

Jak si v hlavě srovnat, aby s námi necloumala závist?

Závist bývá projevem vlastní nespokojenosti. Pokud člověk nezávidí, vypovídá to o tom, jak pracuje sám se sebou, jak buduje svou kariéru, jakým způsobem je spokojený se svými vztahy, s okolím a blízkými. Je to projev stabilní osobnosti, která někam směřuje – když člověk získává, proč by nepřál i ostatním. Když jsou lidé celoživotně zamotáni do různých útrap a nedaří se jim, mají větší sklon k tomu, aby záviděli ostatním. Je to logický projev. Pokud s tím chce takový člověk něco udělat, musí se zaměřit na budování vlastního úspěchu.

To je sice praktická rada, někdy je to ale těžké.

Ze své praxe vnímám, že ať už mají lidé jakékoliv startovací podmínky, velká většina z nich má úspěch ve svých rukou. Jde jen o to si říci, o jaký úspěch jde. Nemusí to být jen kariérní úspěch. Úspěchem může být i to, že člověk má kolem sebe harmonické, pěkné, otevřené a smysluplné vztahy. Úspěchem je to, co nasycuje naši životní spokojenost.

Do vaší poradny přicházejí i lidé, kteří o své peníze přišli, třeba proto, že ztratili práci. S jakými pocity se vám svěřují?

V prvé řadě je to existenční nejistota. Pak je to nesmírný pocit selhání. I když dostali výpověď, za kterou nemohli, protože to bylo třeba z administrativních důvodů, přesto si říkají, co udělali špatně, s kým se měli více kamarádit… Nastupuje u nich sebepochybování, dočasná ztráta sebedůvěry. Do toho se nabalují objektivní těžkosti. Když jim už dávno není třicet a nemají X známých, kteří rozjíždějí projekty, do nichž by je mohli přibrat, těch několik měsíců strávených doma je pak výrazně naplní pesimismem a prázdnotou.

Jak z takového uvažování ven, co doporučujete?

Terapii realitou. Jako terapeut se snažím ptát, co se v tu chvíli dalo dělat. A zda šlo něco dělat jinak, aby to mohlo být ponaučení pro příště. Zpravidla dojdeme k tomu, že nešlo dělat nic, že to nebyla jejich chyba. Tím, jak je to zasáhne, má většina lidí rozostřené vidění reality a obavu, že již nic v životě nezískají. Obviňovat se je do určité míry normální, má to však své hranice. Když si to člověk uvědomí, pak si může udělat vlastní reálný plán, nastavit si cíle a držet se reality.

Jednou z realit je cesta na úřad práce. Pro řadu lidí je to však další stres.

Ano, ve stresu vyhodnocuje tuto situaci jako nepříjemnou zhruba 80 procent lidí. Vnímají to jako sociální debakl. Svěřují se, jak na ně byly úřednice nepříjemné. Většina úřednic přitom bývá vcelku věcná a ne nepříjemná.

Pokud člověk má práci, měl by si připouštět úvahy, že by o ni mohl přijít?

Myslím, že ano. Není však rozumné se nervovat každý den. Je třeba uvažovat reálně, tedy podle toho, jaká je pravděpodobnost, že by k tomu mohlo dojít, aby byl člověk připravený, co by v tu chvíli dělal.

Když se řekne peníze, co pro vás znamenají?

Nad tím jsem nikdy nepřemýšlel, vždycky přemýšlím za ty ostatní. Ale asi nebudu jiný. Když peníze jsou, znamenají pro mě možnost pořídit si příjemné věci. A když se nedaří, přijdou komplikace a peníze nejsou, jsou to starosti.

Kolik ve své peněžence zpravidla nosíte peněz?

Nosím v ní tak do tisíce korun. Raději platím platební kartou, ani nevím proč. Přijde mi, že nemusím u sebe nosit takovou hotovost. I když jsem četl a z praxe vím, že lidé platební kartou více utrácejí, protože peníze nejsou v platební kartě zhmotněné.

Patříte spíše k těm, kteří více utrácejí, nebo jste tak trochu Harpagon a raději šetříte?

Myslím, že více utrácím. Ze mě by mohli mít makroekonomové radost, protože něco vydělám, něco zaplatím na daních a poměrně hodně utratím (smích).

Bez peněz je dnes život čím dál složitější a na penězích nám záleží víc než dříve. Co si za peníze podle vašeho názoru nepůjde nikdy koupit?

Opravdové vztahy.