O práci se nemusí bát lékaři, ekonomové a učitelé

Mezi těmi, kdo zřejmě o práci nepřijdou, jsou rozhodně státní úředníci, policisté i profesionální vojáci, stejně jako lékaři nebo zdravotní sestry.

"Z předchozích ekonomických cyklů můžeme vysledovat, že i v recesi se daří tabákovému průmyslu a roste prodej alkoholu," říká ředitelka personální agentury Manpower Jaroslava Rezlerová. Její kolega Tomáš Brožek k tomu poznamenává: "Stále budou velmi žádaná řemesla – truhláři, klempíři, malíři pokojů... Šikovných řemeslníků nebude nikdy dost. Troufl bych si říct, že nedostatková bude i profese zedníka, přestože se očekává pokles ve stavebnictví a prodej realit krize postihla. Lidé totiž dávají přednost českým zedníkům, ne těm ze zahraničí."

Mezi ostatními profesemi se podle manažera společnosti Manpower budou nadále hledat nové pracovní síly, především specialisté, jako jsou například svářeči, zámečníci a specialisté v různých oborech obrábění kovů.

Příběh Hany Hrůzové Kvůli finanční krizi musí mladá žena omezit nákupy a dovolenou. Nemůže totiž sehnat práci.

Za evropské peníze se naučte s počítačem

"Výhodné bude získat oprávnění na řízení vysokozdvižného vozíku, řidičské průkazy (C, D, E, T), svářečské zkoušky či projít kurzy účetnictví. Rozhodně se všem vyplatí naučit se pracovat s počítačem. Právě kurzy práce s počítačem jsou často dotovány státem nebo fondy Evropské unie. V každém případě by byla škoda jich nevyužít," říká Tomáš Brožek. "Jejich seznam najdete na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz nebo často v inzerci lokálního tisku. Organizace totiž musí zveřejňovat, že granty dostaly a co za ně nabízejí," vysvětluje manažer Manpoweru.

Vyplatí se i znalost účetnictví a jazyků

"Pokud člověk přijde o práci, tak by neměl pasivně čekat, až se něco objeví. Každý může během hledání nového uplatnění dál rozvíjet současné dovednosti, jako například jazykové znalosti anebo právě práci s počítačem. Dále mohou lidé bez práce uvažovat i o samostatném podnikání. Státní i neziskové organizace nabízejí nezaměstnaným nebo lidem v materiální nouzi zdarma nebo za zvýhodněnou cenu podnikatelské kurzy, kde se každý naučí, jak si založit živnost nebo firmu," říká Tomáš Brožek.





Mohou mít klid Seznam deseti profesí, které se nemusí bát o práci. Vytipovali je pro MF DNES zástupci předních personálních agentur. – Lékaři a zdravotní sestry

– Úředníci a státní zaměstnanci

– Pečovatelky

– Učitelé, lektoři

– Krizoví manažeři

– Pracovníci v oblasti potravinářství

– Exekutoři

– Ekonomové, účetní

– IT specialisté

– Řemeslníci

Kdo se nebojí trochu zariskovat, může si otevřít masážní salon, kadeřnictví, malý účetní kabinet.

Podle něj sice práci na hlavní pracovní poměr kadeřnice nebo manikérky už hůře shánějí, ale tyto profese jsou vhodné pro ženy, které chtějí pracovat doma. "Pro podnikání se to vyplatí," vysvětluje. Mohou nabídnout levnější služby než salony.

Manažer jedné z největších personálních agentur v Česku soudí, že se také vyplatí kurzy účetnictví. "Není se třeba bát, že je to náročné. Zhruba za měsíc se naučíte základy. Ty pak přizpůsobíte požadavkům firem, které už dnes stejně požadují specializace. Člověk, který se vyzná v účetnictví a navíc hovoří aspoň jedním cizím jazykem, práci nehledá dlouho. Po těchto lidech je na trhu práce stále velká poptávka."