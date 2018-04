O práci u zahraničních firem je stále velký zájem

Především vysoké výdělky a jistota zaměstnání přitahují mladé absolventy vysokých škol k nadnárodním společnostem, které mají své zastoupení rovněž v České republice. Kteří z nich mohou v náročných výběrových řízeních uspět? Především ti, kteří na své budoucí kariéře začnou pracovat včas.Jakou strategii má zvolit student, který by v budoucnu chtěl pracovat u nadnárodní společnosti vybírající si své zaměstnance v náročném výběrovém řízení? Rozhodně nestačí, pokud se věnuje pouze svému studiu, aby dosahoval co nejlepších výsledků, a tak mohl získat atraktivní zaměstnání. "Při výběrovém řízení nehraje v naší společnosti nejdůležitější roli červený diplom. Zajímá nás, co čerstvý absolvent již během svého života dokázal, zda se mu podařilo vyjet na delší dobu do zahraničí, ať již studovat, či pouze na zkušenou," sděluje Hana Rychetská ze společnosti ICL. Podle Rychetské hrají důležitou roli sociální schopnosti uchazeče, jak dokáže spolupracovat v týmu se svými dalšími kolegy a jak dalece zvládá zátěžové situace.Naopak auditorská firma PriceWaterhouseCoopers hledá studenty, kteří již během studia dosahovali výborných studijních výsledků. "Prokázala se nám vazba mezi dobrými známkami z vysoké školy a kvalitou práce. Zároveň ovšem vítáme absolventy alespoň s minimální praxí," říká Markéta Lečková z personálního oddělení společnosti PriceWaterhouseCoopers. Podle Lečkové je velice důležitý zájem každého studenta. Proto by neměl čekat na to, co mu nabídnou firmy, ale naopak by sám měl již od třetího či čtvrtého ročníku přijít s nabídkou pro firmu pracovat. PriceWaterhouseCoopers tuto možnost nabízí. Studenti mohou u firmy pracovat krátkodobě v rámci studijních stáží již během studia, a nástup do zaměstnání na plnou pracovní dobu je potom mnohem snazší. V dnešní situaci musí studenti kombinovat studium a zaměstnání v daleko vyšší míře, než tomu bylo doposud. Čeští studenti se tak přibližují praxi západních zemí. Zpráva OECD, týkající se přechodu českých mladých lidí ze studia do zaměstnání, doporučuje, aby čeští studenti své teoretické, univerzitní vzdělání kombinovali s praxí v mnohem větší míře.Hlavním předpokladem pro zajímavou práci u nadnárodních koncernů a zahraničních firem je dokončené vysokoškolské vzdělání. U velké části firem hraje důležitou roli i obor, který student vystudoval. Některé firmy tak hledají především absolventy technických či matematicko-fyzikálních fakult, jiné především ekonomy. Studenti méně praktických oborů tak mají smůlu a z výběrového řízení vypadávají hned na počátku. Jinak je tomu u společnosti Unilever. Ta si vybírá na své pozice z absolventů všech oborů a fakult. "Podstatnější je pracovní nasazení a chuť spolupodílet se na rozvoji firmy. Nediskriminujeme absolventy neekonomických oborů, proto také naše výběrové řízení ani v jednom kole netestuje odborné ekonomické znalosti, nýbrž především sociální a komunikativní dovednosti," sděluje Karel Foltýn ze společnosti Unilever. Během tříkolového výběrového řízení uchazeči řeší především případové situace, čímž se má ukázat jejich celková osobnost. Ta je pro firmu důležitější než vystudovaný obor. Také praxe není podmínkou, ale výhodou. Student, který se mohl v praxi seznámit s různými lidmi a zažil sebe samého v jiných rolích, bude jistě sociálně zralejší než jeho spolužák, který přichází rovnou z posluchárny.Jak hledat atraktivní zaměstnání?Co pomůže k získání dobrého pracovního místa?