O příspěvek na podnikání je minimální zájem. Lidé raději shání práci

Příspěvek na podnikání mohou dostat jen lidé, kteří mají problém s uplatněním na trhu práce a ti se většinou do podnikání moc nehrnou. Považují ho totiž za rizikové. Nelákají je ani další peníze, které mohou na rozjezd živnosti získat. Přitom nejde o zanedbatelné částky – příspěvek na začátek podnikání, který je v nabídce úřadů práce už léta a za který lze pořídit nutné vybavení a zařízení, může být skoro 140 tisíc korun.

S překlenovacím příspěvkem ve výši až třicet tisíc to dohromady udělá 170 tisíc, a to už je celkem pěkná částka do začátku. Ovšem pozor – překlenovací příspěvek se nevyplácí jednorázově, ale je rozdělen do měsíčních splátek. Maximálně můžete dostat 5 831 korun po dobu pěti měsíců, což dává dohromady oněch necelých třicet tisíc korun.

Odrazovat uchazeče může to, že se spolu s žádostí o příspěvky zavazují podnikat minimálně dva roky. A pokud jim živnost nevyjde a skončí dřív, musí peníze vrátit.

Raději pracovní poměr

"Uchazeči o práci ale dávají přednost zaměstnání než vlastnímu podnikání. Nabízíme několik rekvalifikačních kurzů, o které je velký zájem a díky kterým mají lidé větší šanci najít práci. Navíc v poslední době jsme zaznamenali lehký nárůst počtu pracovních nabídek, takže podnikatelský záměr tu nemáme v tuto chvíli žádný. Tím pádem tu tedy není ani jedna žádost o příspěvek na začátek podnikání, ani na překlenovací příspěvek," říká Lubomír Kiš z Úřadu práce v Mladé Boleslavi. Právě tento okres ale patří k těm nejméně postiženým a míra nezaměstnanosti tu v únoru dosáhla jen pěti procent.

Podnikat nechtějí nezaměstnaní ani v "problémových" okresech

V okrese Jeseník dosáhla v únoru nezaměstnanost dvacet procent, bez práce je tady každý pátý člověk. Ani tady však lidé zájem o příspěvky na podnikání nemají.

"V současnosti tu máme jednu žádost na překlenovací příspěvek. Je od paní, která si otevírá květinářství. Už od nás získala finanční pomoc na zahájení podnikání, a tak mohla požádat i o ten nový překlenovací příspěvek. Její podnikatelský záměr se nám líbí, takže jí ho zřejmě poskytneme," říká Zdeněk Vrtný z jesenického úřadu práce. Podle něj úřad vloni finančně pomohl v zahájení podnikání pětadvaceti lidem.

"Není to velké číslo, ale je třeba si uvědomit, v jakém jsme okrese a čím je náš pracovní trh charakteristický. Lidé tu chtějí být raději zaměstnaní, podnikání se bojí, není to tu jednoduché, chybějí zákazníci, lidé šetří," tvrdí Zdeněk Vrtný.

Kolik získáte 29 tisíc korun činí maximální výše překlenovacího příspěvku úřadu práce.

činí maximální výše překlenovacího příspěvku úřadu práce. 140 tisíc (bez šesti korun) je maximální částka, kterou můžete od úřadu práce získat na rozjezd podnikání.

Podobná je situace také v Hodoníně, což je další, velkou nezaměstnaností postižený okres. Celkem je tu 16 procent obyvatel bez práce.

"O překlenovací příspěvek není vůbec zájem. Myslím, že ani nemá smysl. Je to zase jen zbytečné papírování – někdo u nás požádá o příspěvek na začátek podnikání, my mu ho na základě dobrého podnikatelského záměru schválíme a vyplatíme mu například částku 70 tisíc. On pak musí hned do třiceti dnů požádat ještě o překlenovací příspěvek, který bude činit dejme tomu 20 tisíc korun. Nebylo by tedy jednodušší, kdybychom mu rovnou vyplatili 90 tisíc? Stálo by to všechny méně práce," hodnotí šéf hodonínského úřadu práce Vladimír Šťáva.

V kurzu můžete zjistit, zda podnikat vůbec chcete

Loni úřad práce v Hodoníně finančně pomohl se začátkem podnikání 84 lidem. Překlenovací příspěvek loni ještě neexistoval.

"Téměř všichni prošli naším rekvalifikačním kurzem s názvem Základy podnikání, který letos opět otevřeme. Za pět týdnů, co kurz trval, se uchazeči díky instruktorovi připravili na podnikání. Někteří zjistili, že se cestou živnostníka vůbec nepustí, že to pro ně není, takže i pro ty byl kurz přínosem. Ostatní se naopak ve svém plánu utvrdili. Rovnou si s sebou na kurz vzali podnikatelský záměr a rozvahu, na který jsme jim pak příspěvek vyplatili," vysvětluje Vladimír Šťáva.

Příspěvky dostanou jen pracovně znevýhodnění

Na příspěvky – do začátku podnikání a překlenovací – mají nárok na trhu práce takzvané znevýhodněné osoby. Jedná se například o zdravotně postižené, mladé do věku 25 let, absolventy vysokých škol, těhotné ženy nebo matky pečující o dítě do 15 let. Ale i mládež přicházející z dětských domovů či lidé po výkonu trestu a pak samozřejmě všichni uchazeči vedení na úřadu práce nejméně pět pět měsíců.

Co je nutné doložit Doklady potřebné k žádosti o příspěvek na zahájení podnikání podnikatelský záměr

ekonomickou rozvahu

seznam předpokládaných nákladů

živnostenské oprávnění

potvrzení o bezdlužnosti

případně další doklady podle typu podnikatelské činnosti Co je nutné doložit k žádosti o překlenovací příspěvek podnikatelský záměr

potvrzení o bezdlužnosti od finančního úřadu, zdravotní pojišťovny a okresní správy sociálního zabezpečení

rozbor provozních nákladů

Jak peníze od úřadu získat?

Nejprve je nutné požádat o příspěvek na zahájení podnikání, který se oficiálně jmenuje Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa. Platit se z něj mohou náklady na pořízení hmotného majetku. Výdaje je ovšem nutné dokládat fakturami.

Na příslušném úřadu práce tedy vyplníte formulář, k němuž přidáte zpracovaný podnikatelský záměr, ekonomickou rozvahu a seznam předpokládaných nákladů na zřízení pracovního místa. Doložit je třeba také živnostenský list nebo koncesní listinu a potvrzení, že nikde nic nedlužíte. Úředníci však mohou chtít i další doklady podle charakteru podnikatelské činnosti.

"Například vyjádření krajské hygienické stanice, kolaudační rozhodnutí, nájemní smlouvu, případně vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotní způsobilosti k výkonu samostatné výdělečné činnosti," říká mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Viktorie Plívová. Až poté, co získáte příspěvek na zahájení podnikání, můžete požádat o překlenovací příspěvek (zavedený od letošního ledna). Ten využijete například na nájemné nebo další provozní náklady. Jeho maximální výše je 0,25násobek průměrné mzdy, tedy 5 831 korun.

Na dobrý projekt hodně peněz

O tom, jak velký příspěvek dostanete, rozhodne příslušný úřad práce, který vychází z konkrétní situace na trhu práce v regionu. Pokud je váš projekt dobře promyšlený a úředníkům se bude líbit, můžete dostat maximum, tedy čtyřnásobek nebo šestinásobek průměrné mzdy, maximálně tedy 93 296, případně 139 994 korun. Výše částky záleží na míře nezaměstnanosti v daném okrese.

Platí pravidlo vyšší nezaměstnanost = vyšší příspěvek. Když projekt nebude ohodnocen plným počtem bodů, dostanete částku menší. Proto je lepší se na úřadě rovnou poradit, jaké živnosti v kraji chybí a co by asi tak obyvatelé – budoucí zákazníci – přivítali.