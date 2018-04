Odkládáte práci a pak nestíháte? Můžete být nemocní

Chronické odkládání povinností - to je prokrastinace. Závislost, která se léčí v poradnách adiktologie. A téma, které je dnes stále aktuálnější - výzkumy ukazují, že nemocí trpí 15 až 20 procent populace.

Častěji postihuje studenty a úředníky, dělníky moc ne

Líný člověk nic dělat nechce a je s tímto stavem spokojený. Kdežto prokrastinátor ví, co má dělat, chce to dělat, ale nedokáže se k tomu přemluvit.

"V zaměstnání obvykle odkládá pracovní úkoly, neplní je nebo pracuje na poslední chvíli. To může vyvolávat konflikty s nadřízeným nebo spolupracovníky a v extrémním případě to může vést k propuštění z práce," vysvětluje klinická psycholožka a psychoterapeutka Petra Vondráčková z kliniky adiktologie při Všeobecné fakultní nemocnici a 1. lékařské fakultě UK.

Může se hodit Máte pocit, že vás ohrožuje prokrastinace? Vyzkoušejte on-line poradnu ZDE.

Podobně doma tito lidé nedokážou zvládnout běžné úkoly, což opět může být důvodem různých konfliktů s blízkými. "Důsledkem jsou výčitky a frustrace, kterými pacienti trpí. Později mohou propuknout i deprese či poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek," upozorňuje psycholožka.

Pacientů s tímto problémem v ordinacích psychoterapeutů, klinických psychologů a psychiatrů přibývá. Je to kvůli rostoucímu tlaku dnešní společnosti na výkon. Častěji trpí prokrastinací studenti vysokých škol. Některé výzkumy uvádějí, že až osmdesát procent z nich má s chronickým odkládáním povinností potíže.

Nezřídka se prokrastinace projevuje také u manažerů, úředníků, ale i u vědeckých či IT pracovníků. Jejich práce má totiž charakter spíše dlouhodobějších úkolů. Naopak výjimečná bývá nemoc u dělnických profesí.

Odklada horší než lenoch, říká staré přísloví

Petr Ludwig měl s prokrastinací problémy. Nedokázal se přinutit k tomu, aby věci dotahoval do konce, a užíraly ho výčitky. "Před deseti lety jsem kvůli zdravotním problémům přehodnotil svůj život. Neurologická porucha mě totiž dostala do prožitku blízkého smrti. Naštěstí jsem to přežil. Začal jsem si vážit života a času, který mám. Uvědomil jsem si, že chci žít naplno," vypráví Petr Ludwig.

Jenže proti předsevzetí se mu postavila prokrastinace. "Musel jsem s tím něco dělat. S pár kolegy jsme zjistili, že o problematice existují výzkumy na zahraničních univerzitách. Začali jsme je tedy číst a na základě nich vytvářet praktické metody boje s prokrastinací. Poté, co fungovaly na nás, jsme se rozhodli je předat co největšímu počtu lidí," vysvětluje Petr Ludwig, který na toto téma pořádá školení a konzultace ve firmách.

Napsal i knihu, kde radí, jak s prokrastinací bojovat. Přišla mu spousta dopisů a e-mailů od lidí, kteří problémem trpí. Uváděli své zkušenosti: jednomu pisateli začínala dieta zásadně až zítra. Druhý věděl, že zrovna dnes není správný den začít běhat. Další si ráno odsouval budík po deseti minutách až do oběda.

Vůle se dá vycvičit jako svaly

Lehčí prokrastinátoři mohou zkusit svépomoc. Pokud se stav nezlepší, je třeba vyhledat odbornou pomoc v ordinaci psychologa nebo psychiatra. "Základem léčby je stanovit si priority ve svém životě, motivovat se k vybraným povinnostem a trénovat na drobných úkolech, které si stanovíte. Jde o to, přeučit si odkládavé chování a naučit se dělat povinnosti ve stanovený čas," vysvětluje psycholožka Petra Vondráčková.

Důležité je posilovat vůli. "Výzkumy ukazují, že naše vůle funguje podobně jako svaly. Člověk, který má slabé svalstvo, může začít chodit do fitness-centra a postupně ho vycvičit. Stejným způsobem může svou vůli posílit i prokrastinátor," radí Petr Ludwig.

Posilování vůle je podle něj potřeba dělat pozvolna, po malých krůčcích a dlouhodobě. "Skokové změny nevydrží a vůli oslabují podobně, jako když člověk jde jednou za rok do posilovny a svaly si tam strhá," dodává.

Nemocný by si měl stanovit nějaký návyk, který chce pravidelně dělat. Důležité je jeho opakování. Může udělat každé ráno deset kliků či jít běhat klidně jen sto metrů. Pokud to zopakuje dvacetkrát až třicetkrát, činnost si zautomatizuje a díky tomu postupně posílí i vůle.

Lze si vést jednoduchou tabulku, která ukáže, jak se návyky daří plnit. "A jelikož máme jednu vůli pro všechny činnosti, čím více ji vytrénujeme, tím méně prokrastinujeme ve všech aspektech života," uzavírá Ludwig.

Odkládáte úkoly a děláte věci na poslední chvíli?