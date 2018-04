O půjčce Cetelem za 7,5 % p.a. on-line

Odpovědi naleznete ZDE.

On-line půjčka je poskytována ve výši od 20 do 500 tisíc Kč na dobu od 6 do 72 měsíců, ovšem v závislosti na účelu úvěru. Nepotřebujete u ní ručitele ani jiného zajištění (ani v případě půjčky na půl milionu korun). Lze o ni požádat přes telefon i přes internet, ovšem v případě internetu jsou podmínky výhodnější (např. viz úroková sazba výše). Nejde ani tak o nový produkt, jako spíše o službu, která umožní zájemci o určitý typ půjčky podat žádost pomocí internetu a zjistit tak ihned, zda byla předběžně schválena.

Je půjčka opravdu tak výhodná? Jak je posuzována bonita žadatele? Tyto a další dotazy zodpovídala Gabriela Pithartová.

O společnosti Cetelem

Společnost CETELEM ČR, a.s. je finanční institucí, která se zabývá poskytováním úvěrových služeb spotřebitelům. Svou obchodní činnost zahájila v roce 1997. Poskytuje úvěrové služby ve spolupráci s obchodními partnery přímo v místech prodeje (nákupy na splátky), dále úvěrové karty, které slouží jako hotovostní rezerva, a účelové i neúčelové osobní půjčky pro financování nákladnějších projektů. Cetelem je od roku 1999 součástí finanční skupiny BNP Paribas, která zaujímá významné místo na finančním trhu v celé řadě zemí.

Kdo odpovídal na vaše dotazy?

Gabriela Pithartová vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze, obor ekonomie a marketing. Již během studia a po jeho skončení pracovala v oblasti marketingu. Byla zaměstnána v několika reklamních agenturách a mediálních zastupitelstvích. Od roku 2003 pracuje ve společnosti CETELEM ČR, a.s. jako marketingový specialista. V květnu 2005 převzala vedení nově vzniklého oddělení interaktivní komunikace a prodeje (IKP), které zajišťuje veškerou komunikaci s klienty prostřednictvím automatických kanálů (internet, SMS, wap,..). Hlavní náplní nového oddělení IKP je vývoj celkové koncepce internetových stránek společnosti Cetelem a zejména poskytování ON-LINE půjček.