O rodičovský příspěvek musíte žádat znovu

Změna se dotkne nejen těch, kterým se má miminko teprve narodit, ale i těch, kteří již rodičovský příspěvek dostávají.

Příspěvek je určen pro rodiče a vyplácí se vždy na nejmladší dítě v rodině. Takže i když máte děti dva a čtyři roky staré, příspěvek vám náleží jen jeden. To platí i nadále a týká se i dvojčat či trojčat.

Podle ministerstva práce a sociálních věcí dostanou současní příjemci této dávky do konce listopadu dopis s potřebnými informacemi a formuláři. V průběhu prosince a ledna by si pak měli o rodičovský příspěvek znovu zažádat. V Praze se obraťte na sociální odbor městského úřadu, mimopražští uspějí na úřadě práce.

Kolik peněz budou rodiče měsíčně dostávat, bude záležet na věku dítěte a na tom, zda rodiči vznikl ještě před nástupem na rodičovskou dovolenou nárok na peněžitou pomoc v mateřství (nebo podobnou pomoc vyplácenou z nemocenského pojištění mužům). Převratnou novinkou bude možnost volby doby, po kterou má být rodičovský příspěvek vyplácen – dva, tři nebo čtyři roky. Ovšem pozor: pouze na nejpomalejší čtyřletou variantu má nárok skutečně každý rodič. Pro dvou nebo tříletou musíte splnit určité podmínky.

Volbou doby čerpání si rodič volí i výši příspěvku:

Zrychlené čerpání

doba vyplácení: do 2 let věku dítěte výše příspěvku: 11 400 Kč/měs. podmínky: o tuto formu může požádat pouze rodič, který má nárok na mateřskou ve výši alespoň 380 korun na kalendářní den. To znamená, že před odchodem na mateřskou měl mzdu alespoň 16 400 korun měsíčně.

Klasické čerpání

doba vyplácení: do 3 let věku dítěte výše příspěvku: 7 600 Kč/měs. podmínky: o tuto formu může požádat pouze rodič, který má nárok na mateřskou nebo na nemocenskou poskytovanou v souvislosti s porodem. Netýká se tedy například těch, kteří si jako podnikatelé neplatili nemocenské pojištění.

Pomalé čerpání

doba vyplácení: do 4 let věku dítěte výše příspěvku: do roka a 9 měsíců věku dítěte 7 600 Kč/měs., pak do čtyř let 3 800 Kč/měs. podmínky: nárok vzniká po mateřské (pokud rodič nemá nárok na mateřskou, protože si třeba neplatil nemocenské pojištění, pak dostane rodičovský příspěvek hned od narození dítěte).

Kolik dostanou ti, kdo už děti mají?

Některé rodiny nebudou mít vzhledem k „vysokému“ věku svých ratolestí možnost volby:

Dítěti budou tři roky ještě letos – měsíčně 3 800 korun až do čtyř let věku dítěte.

Dítěti bude před 1. lednem 2008 rok a 9 měsíců, ale zároveň mu ještě nebudou tři roky (narodilo se mezi 1. 1. 2005 a 31. 3. 2006) – bude dostávat do tří let 7 600 korun měsíčně a potom do čtyř let 3 800 korun měsíčně. Rodiče mladších dětí stihnou vždy alespoň jednu z možností vybrat si:

U dítěte, kterému nebude k 1. lednu 2008 ještě 21 měsíců, se může rodič rozhodnout. Buď bude pobírat 7 600 korun měsíčně do tří let věku dítěte, nebo 7 600 korun do 21 měsíců věku dítěte a pak 3 800 korun měsíčně až do jeho čtyř let.

Všechny volby zůstanou zachovány i rodičům dětí, které se narodily po 2. červenci 2007. Ti zvolí buď možnost rychlejšího čerpání příspěvku (11 400 korun měsíčně do dvou let věku dítěte), nebo budou pobírat rodičovský příspěvek 7 600 korun do 21 měsíců věku dítěte a potom se budou moci rozhodnout, zda pokračovat v čerpání základního příspěvku do tří let, nebo zvolit variantu pomalejší do čtyř let věku dítěte.

Pokud už rodičovský příspěvek dostáváte a čekáte další dítě zvolíte si jednu z možností čerpání, kterou přerušíte v momentě, kdy vám vznikne nárok na další mateřskou (rodičovský příspěvek se nepřerušuje automaticky, je třeba, abyste o tom, že pobíráte mateřskou, informovali úřad).

Po narození mladšího dítěte vám začínají běžet nové lhůty pro rozhodnutí, kterou z rychlostí vyplácení rodičovského příspěvku zvolíte. Pokud se tedy teď s prvorozeným dítětem rozhodnete pro čtyřletou variantu, neznamená to, že pro druhé dítě nemůžete zvolit variantu kratší.

Kdo může dostávat rodičovský příspěvek?

I nadále může rodičovský příspěvek čerpat matka nebo otec, ale vždy jen jeden z nich. Stejně jako dosud bude možné si k rodičovskému příspěvku libovolně přivydělávat. Dokonce lze nastoupit i do zaměstnaneckého poměru, například se vrátit do původního zaměstnání.

Zákon sice říká, že na rodičovský příspěvek má nárok rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, nemusí však pečovat sám. Může potomka svěřit jinému dospělému (například babičce nebo placené tetě na hlídání), nezletilí sourozenci se nepočítají. Podmínka celodenní péče se považuje u dítěte mladšího tří let za splněnou i v případě, že dítě navštěvuje jesle nebo mateřskou školu maximálně pět kalendářních dní v měsíci. U dítěte staršího tří let je podmínka splněna i když chodí do mateřské školy nebo do podobného zařízení pro předškolní děti nejvýše na čtyři hodiny denně. Rodiče starších dětí mají tedy nově možnost volby, zda je budou posílat do školky každý den na čtyři hodiny, nebo jenom pětkrát do měsíce, ale klidně na celou dobu, po kterou má školka otevřeno.

Kdy můžete volit formu příspěvku

Dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku je možné zvolit v zásadě kdykoliv, nejpozději však: – dvouletá varianta: do konce kalendářního měsíce následujícího po tom, v němž dítě dosáhlo 22 týdnů věku – tříletá varianta: do konce kalendářního měsíce, v němž dítě dosáhlo 21 měsíců věku.

Jednou provedená volba je nevratná a nelze ji měnit ani při střídání rodičů v pobírání příspěvku.

Pokud bude vaše dítě uznáno dlouhodobě zdravotně postiženým nebo dlouhodobě těžce zdravotně postiženým, máte nárok na vyplácení rodičovského příspěvku v základní výměře 7 600 korun do 7 let věku dítěte bez ohledu na variantu zvolenou před posouzením zdravotního stavu dítěte. To platí i když má třeba zdravého dvouletého sourozence.

Co k žádosti potřebujete

Na úřad si s sebou vezměte občanský průkaz, rodný list všech dětí do čtyř let věku, doklad o tom, jak dlouho a v jaké výši jste pobírali mateřskou. Jestliže dítě chodí do jeslí či do školky, musíte mít potvrzení o tom, kolik času tam tráví. Ve formuláři budete vyplňovat, jak dlouho a v jaké výši chcete příspěvek pobírat, rozmyslete si to proto předem. Žádost budete podávat na odboru dávek státní sociální podpory. Ten najdete na svém úřadu práce nebo v Praze na úřadech městských částí.

Kolik celkem dostanete

pokud bude rodičovský příspěvek vyplácen do 2 let věku dítěte

216 600 Kč

216 600 Kč do 3 let věku dítěte

235 600 Kč

235 600 Kč do 4 let věku dítěte

224 200 Kč

Poznámka: Příspěvek je spočítaný pro případ, že matka nastoupí na mateřskou 6 týdnů před porodem, vyčerpá 28 týdnů mateřské a zvolí jednotlivé varianty rodičovského příspěvku.