O rovné dani nechci ani slyšet...

Přitom jemu osobně se nežije nijak špatně: má dvě odrostlé děti, které už odešly z domova. Přesto jim ještě částečně finančně vypomáhá. S manželkou, která pracuje mimo jeho obor a je zaměstnaná, dají měsíčně dohromady zhruba třicet až čtyřicet tisíc korun. Asi polovinu příjmů vydají za potraviny a složenky. Byt mají v osobním vlastnictví, takže platí hlavně za energie.

Kameník, který dříve pracoval pro kriminální policii, se osamostatnil v roce 1992. Tehdy založil detektivní kancelář a firmu na ostrahu objektů. Základním kapitálem byly jeho vlastní úspory, dluhy ze zásady nedělá. Přestože jeho firmy zatím vykazují zisky, budoucnost vidí černě. „Pokud to půjde takhle dál, zbankrotujeme,“ stěžuje si Kameník. Nejvíce pražského podnikatele trápí špatná vymahatelnost práva v Česku, nový zákoník práce a v neposlední řadě byrokracie, která mu ztěžuje život.

„Skoro každý měsíc na mě posílají nějakého úředníka například z finančního úřadu nebo z úřadu práce,“ říká Kameník.

S tím, co se děje v jeho oboru, se Kameník nehodlá smířit. Řada podnikatelů v bezpečnostních službách totiž podle něj nerespektuje mzdové předpisy a své zaměstnance špatně platí. Tím se zkresluje cena práce v celém oboru.

„Vydělávají na tom společnosti nerespektující zákon na úkor těch, které ho respektují,“ říká.

Proto jako viceprezident Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky už oslovil politiky, aby v jeho oboru udělali pořádek. Na politiku má podnikatel vyhraněný názor. Rozčilují ho všechny porevoluční vlády a o rovné dani nechce ani slyšet - je podle něj nespravedlivá. Kdyby to bylo na něm, propustil by dvě třetiny všech úředníků. „Vždyť my podnikatelé jen dřeme na platy úředníků. Není normální, aby úředníci vydělávali stejně jako podnikatelé,“ míní.

Na koníčky prý jako podnikatel nemá vůbec čas, dovolenou si ale pravidelně dopřává. „Pojedu i letos, i kdybych měl zkrachovat,“ říká rezolutně. S manželkou raději tráví volné dny v Česku, zahraničí už se prý oba nabažili.

Jiří Kameník, český podnikatel

podniká v Praze

Měsíční příjem: 30-40 tisíc Kč,

Auto: nechtějí konkretizovat, mají dva vozy běžných značek

Dovolená: jezdí dvakrát ročně, obvykle po Česku

Byt: v osobním vlastnictví 1/2 příjmu padne na potraviny a výdaje spojené s bydlením