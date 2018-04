O sexuálním obtěžování se v Česku nemluví, přesto je případů mnoho

To, co je na Západě daleko za hranicí sexuálního obtěžování a končí jako soudní spor, je v tuzemsku považováno téměř za folklor. Češi si myslí, že sexuálně laděné vtipy či narážky na soukromý život jsou projevem zdravé sexuality a sympatií. Když si žena postěžuje, že jí kolega sáhl na zadek, řekne jí vedoucí, ať je ráda, že se líbí.

"U nás prostě nejsou ženy psychicky emancipované. Tady pochválí kolega kolegyni pěkné nohy a ona je potěšená. V Americe by z toho udělala skandál. Myslím si, že se česká společnost méně přetvařuje, a tak je to znát i v této oblasti," říká sexuolog Petr Weiss a dodává: "Nehodnotím, co je lepší, nevím to, ale některé zveřejněné případy sexuálního obtěžování v USA mi přijdou hysterické."

Ticho po pěšině

Případy sexuálního obtěžování se v Česku téměř neřeší - na antidiskriminační lince neměli jediný telefonát, který by se týkal nevhodného chování na pracovišti. Na ministerstvu práce a sociálních věcí se nikdy se stížností na příliš důvěrné jednání kolegy nesetkali. Inspektorát práce řešil v posledních letech jen čtyři případy, přičemž dva byly uzavřeny jako neprokázané. K soudu se dostaly v nedávné době tři čtyři žaloby na nerovné zacházení či šikanu.

"Případů sexuálního obtěžování v práci je u nás hodně. Lidé ale o tom nechtějí veřejně mluvit. Právě fakt, že ty zveřejněné kauzy u soudu neuspěly, je od sporu odrazuje. Mnoho žen se to dokonce bojí říci i doma," říká psycholog Pavel Beňo, který provozuje webové stránky civilcourage. cz s příběhy lidí, kteří byli nebo jsou nějakým způsobem diskriminováni v práci.

Podle Pavla Beňa jsou pro sexuální obtěžování důležité dvě věci -druhé straně musí takové chování připadat nepříjemné a musí při něm docházet ke zneužití moci, postavení, funkce. "Oběť si netroufne dát najevo svoji nevoli a trpí. A pakliže se své trápení rozhodne dříve či později s větší či menší razancí ukončit, je za to znevýhodňována, diskriminována a pronásledována," vysvětluje psycholog.

Chcete-li bojovat, potřebujete důkazy

Sexuální obtěžování se objevuje hlavně v asymetrických vztazích, tedy nadřízený - podřízená a naopak. Příkladem mohou být učitel -žačka, šéf - sekretářka, lékař - pacient nebo zdravotní sestra. S obtěžováním od kolegy na stejné pracovní pozici si řada žen umí poradit.

"Sexuální obtěžování může mít tři podoby. Ta nejběžnější je, že většinou žena nesprávně reaguje na flirt, a tím podporuje nepříjemné chování protějšku. Pozor na reakce typu: ,Teda vy jste prostopášník!‘ nebo ‘Že se nestydíte‘. Pokud je navíc doprovodí sklopením očí a lehce pobaveným tónem hlasu, bere to protějšek jako výzvu," vysvětluje psycholog Tomáš Vašák. A radí reagovat asertivně, profesionálně, bez úsměvu.

"Mnohem horší forma obtěžování je zneužívání moci, kdy tím, kdo obtěžuje, je nadřízený. I v tomto případě je nutné reagovat asertivně, žádná práce za to nestojí," pokračuje Tomáš Vašák. "Nejnebezpečnější je cílený útok, i přestože jste dali jasně najevo nezájem a odmítnutí. Takové chování ukazuje na psychopatologickou podstatu a může přerůst v něco horšího.“

Pokud vidí nevhodné chování vedoucího i kolegové v práci, mohou pomoci s důkazy. Pokud však k sexuálnímu obtěžování dochází za zavřenými dveřmi, měla by oběť cíleně shromažďovat důkazy proti agresorovi, aby u soudu s žalobou uspěla -například si zálohovat e-maily s nevhodnými poznámkami či lechtivými fotkami, případně si pořídit nahrávku poznámek na telefon nebo diktafon.

Odejít? Až nebude-li zbytí

Většina lidí, kteří se v práci setkali se sexuálním obtěžováním, nakonec své místo opustila. To by ale mělo být až krajní řešení. Lepší je se bránit. Nejprve je nutné informovat nadřízeného a požádat ho, aby agresorovi domluvil. Připravte se na to, že vám nemusí věřit, bude to pro něj třeba překvapení. Je-li s problémovým kolegou zadobře, může se ho dokonce snažit krýt. V takovém případě je dobré jít ještě výš.

Lze se obrátit i na odborovou organizaci, ale zase záleží, jaké jsou vztahy s vedením podniku. Vzhledem k tomu, že je to velmi choulostivé téma, těžko přijdete do kanceláře a svěříte se prvnímu člověku, kterého potkáte. Sjednejte si raději schůzku mezi čtyřma očima. Pokud i tam budou váš problém bagatelizovat, je už nutné obrátit se na policii, případně podat žalobu na soud.

"Nejúčinnější zbraní v boji proti sexuálnímu obtěžování na pracovišti je podání žaloby k soudu na nerovné zacházení nebo trestního oznámení pro trestný čin útisku. V nejhorším případě odejít z práce," říká náměstek generálního inspektora ze Státního úřadu inspekce práce Jiří Macíček.

Mé odmítání pro něj nic neznamenalo

Právě výpovědí z práce vyřešila svůj problém jedna žena na webovém chatu, již obtěžoval šéf. "Myslím, že hodně začínajících sekretářek narazí na 50letého prasáka. Já jsem to vydržela rok, byla jsem hloupá. Kancelář byla v jeho soukromém bytě, zažívala jsem neustálé osahávání, urážky, psychický teror, pracovní obědy, které končily bez klientů. Naštěstí jsem se vždycky ubránila. Pak jsem odešla a jsem spokojená. V nové práci se ke mně chovají s úctou."

Naopak Gita, která navštěvuje stejnou webovou diskusi, svou práci s dotěrným šéfem ještě neopustila. Přitom je pro ni situace tak nepříjemná, že navštěvuje psychologa.

"Začalo to docela nevinně. Nejdřív to byly vtípky se sexuálním podtextem, potom masáže krku při psaní na počítači, pak doteky, když kolem mě prošel. To už jsem se začala bránit. Nic to pro něj neznamenalo. Jednou jsem s ním zůstala sama v práci a on ke mně zezadu přistoupil a chytil mě za prsa. Křičela jsem, ať toho nechá," píše Gita, která má od té doby ze svého nadřízeného trauma. Uvažuje, že ho udá na policii.

Své pracovní pozice však mohou k nadřazenému chování využívat i ženy. "Pracuji v bance a jedna šéfová se ráda dotýká svých podřízených, zvláště mladých chlapců. Sedá si blízko nich, hladí je po zádech. Nelíbí se jim to, ale nic neudělají," píše další účastník chatu. Podle psychologů může takové chování vyplývat jak z komplexů, tak z pocitu nadřazenosti nebo jistoty, že může být jen těžko dokázáno.

Nejčastější formy sexuálního obtěžování Sexuálně podbarvené vtipy či řeči

Narážky na soukromý život

Ukazování erotických časopisů

Posílání lechtivých obrázků e-mailem

Okukování

Nechtěný tělesný kontakt

Nabídky na schůzku i přes nezájem

Obtěžující telefonáty, e-maily, SMS Zdroj: Gender Studies

Studií a průzkumů je málo

Protože se v Česku závažnost sexuálního obtěžování v práci snižuje a moc se o něm nemluví, není mnoho studií, které by se tímto problémem zabývaly.

Poslední komplexnější práci připravili v Gender Studies před pěti lety. Tehdy z průzkumu vyplynulo, že se se sexuálním obtěžováním na pracovišti setkalo téměř 28 procent žen. Z toho 13 procent osobně a 15 procent z doslechu. Z dotázaných mužů zná sexuální obtěžování 22 procent, z toho čtyři procenta osobně a 18 procent z doslechu. Nejčastěji jsou oběťmi sexuálního obtěžování ženy a iniciátory muži.

Tomu, kdo nemá zastání, pomůže soud. Sexuální obtěžování řeší antidiskriminační zákon.

"Považují se za ně verbální, neverbální či fyzické projevy sexuální povahy, které jsou zaměřeny proti důstojnosti člověka, které vnímá jako nevhodné, ponižující či urážející, nebo jež mají ovlivnit jeho postavení," říká advokát Petr Plavec z kanceláře Plavec & Partners.

Je důležité agresora na nevhodné chování upozornit. "V závažnějších případech je nezbytné být důraznější a nenechat si takové jednání líbit. Někdy totiž může dojít i k trestnému činu a takovou situaci je vždy nutné řešit s policií," dodává advokát.

Žalobou se může poškozená osoba domáhat: ukončení nevhodného chování, přiměřeného zadostiučinění formou omluvy či finanční náhrady. Zaměstnavatel, u kterého se takový případ prokáže, může dostat od inspektorátu práce pokutu až do výše 400 tisíc korun.