O svém platu raději pomlčte

Co se stane, když zaměstnanec hovoří otevřeně o svém platu? Letos v lednu pro MF DNES promluvilo několik manažerů. Jeden z nich na svou upřímnost doplatil. "Druhý den, kdy zpráva vyšla v tisku, učitelka ukázala na moji dceru prstem a všem dětem řekla, že tohle je dcera milionáře," říká manažer, který z pochopitelných důvodů již nechce být jmenován. O výši mzdy je lepší pomlčet i z dalšího důvodu. Pokud se zaměstnavatel a zaměstnanec v pracovní smlouvě dohodnou, že plat zůstane pro veřejnost tajemstvím, měl by o něm pracovník pomlčet. Když neudrží jazyk za zuby, může to zaměstnavatel hodnotit jako hrubé porušení pracovní kázně s následkem výpovědi. Firmy nemají kvůli konkurenceschopnosti na trhu práce zájem o rozšíření informací o své platové politice.



Výše mzdy je osobním údajem



"Praxe ukazuje, že je lepší i v rámci firmy udržet výši platu zaměstnanců v tajnosti, protože každý má tendenci své pracovní výkony hodnotit výše než výkony kolegů," říká senior konzultantka Milada Benčajová z personální a poradenské agentury P. F. Kontakt v Olomouci. Jinak řečeno ­ chce-li se někdo vystavit závisti svých kolegů, ať oznámí, že byl jediný ve firmě, kdo dostal vánoční prémie. Také zaměstnavatel má dobrý důvod o platech svých podřízených mlčet. "Finanční částka, kterou zaměstnanec při výplatě obdrží, je osobním údajem, jehož zveřejnění je třeba plně podřídit režimu zákona o ochraně osobních údajů," říká tisková mluvčí Úřadu pro ochranu osobních údajů Hana Štěpánková.

Kde se dozvíte o výši mezd Přehled o výši průměrného hrubého výdělku různých profesí lze nalézt na internetových stránkách * fincentrum: mzdová kalkulačka - spočítá vám čistou mzdu, kalkulačka porovnání mezd - umožňuje vám porovnat si svůj plat s ostatními zaměstnanci * www.mpsv.cz v části Příjmy a životní úroveň, oddíl Výsledky informačního systému o průměrném výdělku. Podrobnější zpracování pak na www.trexima.cz. Samozřejmě je třeba vzít v úvahu poptávku po profesi v daném regionu (je-li poptávka vysoká, s velkou pravděpodobností zaměstnavatel bude ochoten zaplatit více). * www.jobpilot.cz část Otestujte si plat v průzkumu platů

Vzhledem k tomu, že se na zveřejnění tohoto údaje nevztahuje žádná z výjimek tohoto zákona, může zaměstnavatel zveřejnit výši platu, mzdy nebo odměny pouze se souhlasem zaměstnance. Bez jeho souhlasu smí zveřejnit například informaci o celkové výši odměn vyplacených v organizaci nebo jejím úseku. "Pravidelně zveřejňujeme výši průměrné mzdy v celé společnosti, v níž jsou zahrnuty platy naprosto všech pracovníků," potvrzuje tiskový mluvčí Škoda Auto, a. s., Jaroslav Černý. Podobně postupují i další velké společnosti a finanční ústavy.



Ticho i za hranicemi



Ve státech Evropské unie je výše platu osobním údajem. Tedy pokud je zveřejňován, pak se souhlasem zaměstnance a v duchu firemní politiky konkrétní firmy. Je však dobrým zvykem, že například platy manažerů v západní Evropě znají i ti nejmenší akcionáři z toho důvodu, aby mohli srovnat odměnu manažera s výkonem firmy. Naproti tomu v USA ochrana osobních údajů ve smyslu v tuzemsku platného zákona neexistuje. Nicméně Spojené státy podepsaly s Evropskou unií takzvané zásady bezpečného přístavu, a ty americké společnosti, které se přihlásily a respektují tyto zásady, pak aplikují principy směrnice ve své obchodní a firemní politice.

Garantem za Bezpečný přístav je ministerstvo obchodu (U.S. Department of Commerce), které provozuje registr všech společností, jež do Bezpečného přístavu vstoupily, a tedy chrání osobní údaje způsobem stanoveným ve směrnici Evropské unie.