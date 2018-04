O svém platu raději pomlčte

Určitě čas od času se svým šéfem, zvlášť když to vypadá, že ho myšlenka o tom, že byste měli dostat přidáno, vůbec nenapadla.

Kromě toho může člověk svůj plat probrat se svým partnerem či partnerkou a s někým z přátel, kterým důvěřuje.

Určitě byste se neměli o svém platu bavit se spolupracovníky, zejména pokud máte pocit, že jsou zaplaceni lépe než vy, ačkoli zdaleka tolik nepracují.

A už vůbec neprobírejte plat s tím, kdo naopak pracuje více než vy, ale jeho výplatní páska je oproti té vaší poněkud chudší.

Když už se chcete o svém platu bavit s cizími lidmi, například u piva, zvažte, zda se chlubit, kolik vyděláváte, nebo spíš dávat najevo, za jak žebrácký groš pracujete.

MARTIN ROMAN, šéf Škody Holding

S kým mluvit o svém platu? Česká společnost je v tomto ohledu specifická. Komunistický režim v nás pěstoval přesvědčení, že by všichni měli brát stejně. Z toho plyne častá závist k tomu, kdo má více. Například v USA je situace úplně jiná. Lidé se tam svými výdělky chlubí. Jsou důkazem jejich úspěchu. Zkušenosti některých českých manažerů však hovoří spíše pro to výdělky nesdělovat. Lidem bude ještě chvilku trvat, než se smíří s tím, že manažeři by měli vydělávat více než třeba hokejisté.

V prvním případě by se vám totiž mohlo stát, že si vás někdo vyhlédne a okrade vás. Koho jiného, vždyť vy na to určitě máte. Můžete se také stát objektem ženěníči vdavekchtivých lidí prostě jen proto, že vypadáte jako žádoucí partie.

Nebo se k vám začnou hlásit jako ke sponzorovi příbuzní, o kterých jste ani netušili, že k vám patří. V druhém případě vás mohou lidé litovat, ale také vám dávat najevo, že nejste dost chytří.

Spolupracovníci mohou mít sice dobrý pocit, že jsou daleko před vámi, ale vážit si vás určitě nebudou. A vynoří se jistě i otázka: "Proč za takový bakšiš vůbec na tom svém místě jste?"

Někdy je dokonce lepší, když svůj plat neřešíte ani se svým manželem či manželkou, zejména pokud trvá na tom, abyste doma "udělali stojku", tedy dali všechno do společné kasy, z níž je vám pak něco přiděleno.

Ze všech uvedených důvodů je proto dobré o svém platu raději s nikým nehovořit. Kromě šéfa vám totiž nikdo nepomůže situaci změnit ve váš prospěch.

A chcete-li se pro své uspokojení dozvědět, kolik berou jiní, nemusíte přece začít tím, že to řeknete nejdřív na sebe. Vyplácejí se spíše neadresné diskuse o tom, kdo kde bere jaký plat a co od něj za to chtějí.