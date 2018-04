O svých penězích se raďte s profesionály

Finanční poradci mohou klientovi snadno vyjasnit tvář nebo přidělat vrásky. Helena Škodová má bohužel jen ty vrásky. Na internetu našla nabídku finančního poradce. Požádala ho, aby investoval 100 000 korun, které zdědila po rodičích. Přála si, aby zhruba za deset let měly její dvě děti nějaké prostředky do začátků samostatného života.

„Poradce doporučil čtyři zaručené investice. Poslechla jsem a investovala podle něho. A výsledek? K pláči. Ze sta tisíc korun mám po téměř pěti letech stěží pětadvacet tisíc,“ stěžuje si Helena Škodová. Nejhorší podle ní je, že na eventualitu možného prodělku ji poradce neupozornil, a navíc po něm nemůže vymáhat škodu. Chyba však nebyla jen na straně poradce, který vsadil před výrazným poklesem cen akcií právě na tyto špatné „koně“.

„Finanční poradenství by nemělo být o tom, že klient dostane pod nos smlouvu o stavebním spoření nebo hypotéce, ale že získá úplné informace a na jejich základě se sám rozhodne,“ míní Emil Dočkal, autor publikace Průvodce světem financí.

Jak se pozná nekvalitní finanční poradce: - mnoho mluví, ale ne k věci - nabízí jen jednu alternativu řešení - jeho znalosti jsou povrchní, o některých investičních příležitostech nemá tušení - neupozorní na investiční rizika - slibuje nesplnitelné - nedokáže využít produktů, které klient sjednal dříve - po sepsání smlouvy se dál o klienta nestará

Kdo má pocit, že je potřeba vyhledat poradce jen když jde o statisícové částky, je na omylu. Odborník pomůže vybrat třeba mezi životními pojistkami či poradí, kam jít pro spotřebitelský úvěr.

Test dopadl lépe než loni

Zatímco loni dopadl průzkum kvality finančních poradenských společností provedený MF DNES bídně, letos se situace podstatně zlepšila. Přesto několik společností zúžilo svá doporučení pro mladou rodinu, která chce řešit své bydlení, jen na produkty institucí, s nimiž mají uzavřené smlouvy. Klientovi by doporučení nezpůsobila drastické finanční újmy, ale peníze bylo možné investovat i šikovněji.

Zadarmo i za peníze

Podle odborníků je třeba jít pro dobrou radu za skutečným poradcem, a nikoliv jen za prodejcem některých finančních produktů. Prodejci nabízejí pouze některé produkty, často jedné banky či pojišťovny, neorientují se v celé šíři možností.

V praxi to může vést až k absurdní nabídce investic, pro klienta naprosto nevhodných, ale poradci přinášejících vysokou provizi. „Jsem odpůrcem poradenství zdarma, mělo by to být placené. Když je poradce placen jen provizí, vede to k poskytování nekvalitních služeb,“ míní Emil Dočkal. Stejně to však může dopadnout i u placené služby.

Radit může každý

Než začnou advokáti či daňoví poradci radit lidem, musí podstoupit obtížné zkoušky. Finanční poradci ne, i když mohou způsobit velké finanční ztráty. Živnostenský list na finanční poradenství získá v podstatě každý. Musí prokázat, že nedluží na daních a má čistý trestní rejstřík. „Zatím neexistuje právní postih pro nesolidní finanční poradce. Bohužel jsou v legislativě mezery,“ míní Petr Hrubý z prezidia Asociace finančních poradců a zprostředkovatelů.

Finanční poradci nepodléhají dozoru ze strany Komise pro cenné papíry. Ta vydává jen povinné registrace lidem, kteří distribuují podílové listy, akcie a dluhopisy. Při tom nehodnotí jejich kvalifikační předpoklady. Předseda komise František Jakub k tomu říká: „Obvyklou zahraniční praxí je regulace investičního poradenství. Do budoucna považujeme za žádoucí, aby investiční poradci splňovali minimální kvalifikační předpoklady.“

Setkali jste se již s finančním poradcem, který se vám jevil jako nekvalitní? Podle čeho jste tak soudili? Myslíte si, že je u nás nekvalitních finančních poradců menšina, nebo naopak?