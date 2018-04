O účet se při obchodování na internetu nemusíte bát. Ohlídá ho virtuální karta

Existují ovšem i jiné spolehlivé způsoby, jak uhradit internetové platby. Možná důvěřujete své plastové debetní kartě, pak si ale nastavte nízký limit, kartu si pojistěte, zamykejte a kontrolujte zůstatek. Jako alternativa karty virtuální ale stejně dobře poslouží i kreditní karta.

Za zboží a služby dodané prostřednictvím internetu můžete zaplatit většinou platebních karet (debetních i kreditních). V zásadě k tomu nepotřebujete nic jiného než znát číslo karty, její platnost a kódy sloužící k jejímu ověření. To znamená kód CVC u MasterCard karet či CVV u karet VISA (čísla vytištěná na zadní straně platební karty). Transakce probíhají bez fyzické přítomnosti karty a právě to představuje možné riziko zneužití elektronicky předávaných informací.

Virtuální platební kartu nabízejí jen tři tuzemské banky

Banky jsou si možných rizik vědomy. GE Money Bank, Komerční banka a Raiffeisenbank proto nabízejí, kromě standardních platebních karet, rovněž tzv. e-cards. Jsou to v podstatě jen číselné kódy, které používají výhradně pro placení na internetu. Nemají tedy klasickou podobu plastové kartičky. Banky je vydávají pouze v podobě čísla, platnosti a kódů pro platby na internetu (zmíněné CVV nebo CVC kódy).

Virtuální platební karty jsou, stejně jako ty běžné, napojené přímo na bankovní účet majitele. Mají ale, na rozdíl od většiny standardních platebních karet, samostatný limit. Ten lze bez problémů a zbytečných nákladů libovolně měnit.

V GE Money Bank můžete navíc určit i denní počet transakcí. Kartu je také, stejně jako tu plastovou, možné kdykoliv zablokovat. V GE Money Bank za blokaci internetové platební karty zaplatíte 250 korun, Komerční banka a Raiffeisenbank tuto službu nezpoplatňují.

Za používání karty samotné si také banky účtují poplatky, a to od 180 po bezmála 350 korun ročně. Komerční banka svou kartu určenou jen pro platby na internetu schovala do ceny svých balíčků - G2 nadstandard, Extra konto, Premium konto a Top nabídka. Nejlevnější studentský balíček G2 nadstandard přitom vyjde na 20 korun měsíčně, nejdražší Top nabídka stojí měsíčně už 490 korun.

Virtuální platební karty Banka Poplatky za vydání/vedení

karty (ročně v korunách) Poplatek

za blokaci

(v korunách) GE Money Bank 348 250 Komerční banka zdarma v rámci

balíčku zdarma Raiffeisebank 180 zdarma Zdroj: banky

Pokud přesto dáváte přednost platební kartě standardní nebo nejste klientem banky, která virtuální karty nabízí, může být pro vás východiskem i kreditní karta. Její výhodou je v tomto případě nepřímé napojení na bankovní účet klienta a zcela samostatný disponibilní zůstatek.

Kdyby se vaše karta dostala přeci jen do nesprávných rukou a dotyčný by ji navíc stihl k platbám použít, vyšší škodě zabrání alespoň omezený zůstatek účtu kreditní karty.

Plaťte u seriózních prodejců a upravte si limit

Ať už platíte kartou virtuální či standardní, debetní nebo kreditní, lze jen doporučit platit na internetu výlučně u prověřených obchodníků a u těch, kteří využívají tzv. protokol SSL nebo tzv. 3D-Secure protokol. Tedy mají zakódovaný přenos údajů o platební kartě, případně do přenosu nevstupuje žádný prostředník a obchodník se k žádnému údaji o kartě nedostane.

SSL protokol poznáte podle ikony zlatého visacího zámku (objeví se na webové stránce při zadávání údajů), 3D-Secure protokol pak podle loga Verified by Visa nebo MasterCard SecureCode.

Pomoci může nastavení správné výše limitu, ovšem není to bohužel u většiny bank všelékem. Banky mívají u klasických karet jednotný limit pro platby obchodníků, přičemž nerozlišují, zda se jedná o platby přes internet nebo v kamenném obchodě.

Prakticky pouze jediná Česká spořitelna umožňuje úpravu limitu pro platby přes internet odděleně od limitu pro platby u všech obchodníků. GE Money Bank a Raiffeisenbank totéž nabídnou také, ale pouze u karet určených výhradně pro platby na internetu.

virtuální karty a platby na internetu v číslech Počet vydaných virtuálních karet: 97 607 kusů Počet webových obchodníků: 1 486

Počet transakcí u webových obchodníků: 446 913

Objem transakcí u webových obchodníků: 753 121 000 korun Zdroj: statistika SBK za 2. čtvrtletí 2009

Zamykejte kartu a kontrolujte zůstatek účtu

Další z cest, jak si zajistit maximální bezpečí svého vkladu na běžném účtu v bance, je zamykání a odemykání platebních karet. Uzamčenou platební kartu nemůže nikdo zneužít, odemknout ji pak můžete kdykoliv a prakticky až v okamžiku, kdy skutečně potřebujete platit.

Službu však neposkytují všechny banky, v nabídce ji má pouze Raiffeisebank a UniCredit Bank. Zamykání a odemykání karet provozuje i Česká spořitelna, ovšem v jejím pojetí lze hovořit spíše o dočasných a placených úpravách nastavených limitů.

Vhodná je také kombinace pravidelného sledování zůstatku a pohybů na účtu s informačními SMS. Jejich prostřednictvím můžete na případný problém přijít rychleji. Banky je zasílají zpravidla po každém pohybu na účtu, například po provedeném výběru z bankomatu či platbě.

Poslední možnost je kartu zablokovat

Klid také něco stojí. To zjistíte záhy po tom, co nahlédnete do sazebníků tuzemských bank. Nabudete-li však dojmu, že právě vaši kartu někdo zneužil či může zneužít, je lepší ji okamžitě, a to i za poměrně vysoký poplatek, zablokovat.

Blokaci provádí klient nejčastěji telefonicky, případně potvrzuje písemně na některé z poboček své banky. Podle druhu karty si banky řeknou o 100 až 2 000 korun.