O úspěchu na pracovním pohovoru se rozhoduje už doma

Snad při každém pohovoru se vás budou ptát, zda produkty firmy znáte, případně, co byste na nich změnili. Znalost prostředí se vám vyplatí i ve chvíli, kdy budete muset odhadovat, o jakou mzdu si máte říci.

„Zaměřte se na to, co jste o firmě četli nebo slyšeli, zda tam nepracuje někdo, koho znáte, jaká je historie firmy a její postavení na trhu,“ radí Josef Rajtr, ředitel personální agentury Majora.

Základní informace získáte zpravidla na internetových stránkách společnosti. Před pohovorem si je pročtěte. I méně důležité informace, které si zapamatujete, můžete použít, abyste vytvořili dojem, že se o firmu aktivně zajímáte.

Dobrý dojem vám pomůže zanechat pět následujících zásad:

1. Počítejte s obvyklými otázkami

Personalista se vás bude na sto procent ptát, proč máte o danou práci zájem. Zapomeňte na věty typu „vždycky jsem to chtěl dělat“, „daně mě vždycky bavily“ nebo dokonce „nevím, co bych dělal jiného“. Začněte sebejistým pohledem do budoucna a promluvte o tom, jaké máte v daném oboru profesní cíle, čeho byste rádi dosáhli a jak. Do minulosti se můžete vrátit popisem toho, co vás právě do této oblasti nasměrovalo - studium, zájmy, vzory.

2. Promyslete si i otázky

Pokud se vás vedoucí pohovoru zeptá, zda máte ještě nějaké otázky a vy odpovíte „zatím ne“, dobrý dojem rozhodně neuděláte. Ptejte se i na méně podstatné záležitosti -třeba jak vypadá pracovní den. Prokážete tak, že si na pozici opravdu představujete sami sebe.

3. Mluvte o tom, co můžete nabídnout

Otázka „co firmě přinesete?“ zřejmě výslovně nezazní, přesto ji lze většinou vyčíst mezi řádky. Pokud je pro to prostor, představte vlastní nápady, jak by se daly služby firmy zlepšit. Vzbudíte dojem, že se na danou pozici systematicky připravujete.

4. O platu nezačínejte sami

Počkejte, až se vás na vaše platové představy zeptá personalista. Otázka může mít dvě varianty: „kolik si myslíte, že tady dostanete“ a „kolik byste chtěl“. Odpověď na první otázku byste měli vysondovat ještě před pohovorem. Nemusíte zrovna obcházet kanceláře zaměstnanců, ale požádejte o radu třeba někoho ze známých, kdo pracuje v podobném oboru a dokáže odhadnout obvyklou cenu práce zaměstnanců.

5. Říct si o málo peněz vám nepomůže

Mnoho uchazečů si myslí, že zaměstnavatele zaujme svou skromností. Často se krutě mýlí. Pokud si řeknete o méně peněz, než je ve firmě či oboru běžné, můžete zaměstnavatele naopak odradit. Zřejmě se podiví, proč se hlásíte právě na tuto pozici, nemáte-li ambice, které by jí odpovídaly. Pozor si dejte především ve firmách, kde je hodnocení zaměstnance závislé na jeho výkonu. Jestliže prohlásíte, že vám stačí málo peněz, budete jinými slovy vlaszně říkat, že nebudete se svými kolegy soutěžit o co nejvyšší výkon.

6. Vysvětlete, proč chcete právě tyto peníze

Potom, co odhadnete, kolik peněz se ve firmě za vaši práci obvykle dává, můžete si říct i o vyšší částku. Musíte k tomu však mít argument. Třeba svůj minimální standard, který jste byli zvyklí dostávat za podobnou práci na částečný úvazek při škole. Chybou je zdůvodňovat svůj požadavek rodinou. V tuto chvíli je třeba zůstat v profesní rovině a hovořit o mzdě jako o ceně za vaši práci.

7. Neodpovídejte na zakázané otázky

Některé firmy se ptají na zvláštní věci. Pokládají otázky, které se týkají etiky či životních hodnot. Pravděpodobně budou sledovat, co s vámi otázky udělají a jak ochotně na ně budete odpovídat. Případně budou testovat také váš rozhled, pohotovost a inteligenci. U seriózních firem se rozhodně nemusíte obávat, že by podle vašeho názoru na nesmrtelnost duše posuzovali vaše šance stát se jejich zaměstnancem. Zákon jednoznačně zakazuje, aby se vás zaměstnavatel ptal na náboženské přesvědčení, politickou příslušnost, rodinné poměry či vaši sexuální orientaci. Na tyto otázky odmítněte odpovídat. Pokud to bude personalistovi vadit, dostanete jasnou informaci, že firma nedodržuje základní právní předpisy. Zvažte, zda v ní chcete pracovat.

8. Ne vždy je dobré vyhýbat se konfliktu

U odpovědnějších či manažerských pozic si možná bude chtít personalista otestovat, nakolik si dokážete stát za svým názorem. Může vás proto cíleně provokovat ke změně stanoviska a sledovat, jak se v takové situaci zachováte. Pokud se budete řídit zásadou, že při pohovoru není dobré polemizovat, uváznete v pasti. Za svými názory si stůjte, ale argumentujte klidně, přátelsky a za žádnou cenu se nenechte vytočit.

Rada MF DNES: Ptejte se na týdenní plány i na cestování

Otázkami se dá při pohovoru zaujmout často více než odpověďmi. Ptejte se i na drobnější detaily - rozvržení úkolů či služební cesty. Vytvoříte dojem, že s danou prací vážně počítáte. Pokud si na to zvykne i váš budoucí šéf, máte vyhráno.