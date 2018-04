O úvěr jde až v první řadě

Kdo chce pouze spořit, o úvěr se nezajímá a stavebního spoření využívá jen k uložení a zhodnocení peněz, nemusí se o podmínky poskytování úvěrů zajímat. Úročení vkladů je u všech spořitelen dosti vyrovnané, dnes při nečerpání úvěru jsou úrokové sazby ve výši 3% až 4%. Klienti, kteří si smlouvu uzavřeli dříve jsou na tom poněkud lépe, neboť téměř všechny spořitelny nabízely „ přátelským klientům “ dodatečná úroková zvýhodnění.

Ti, kteří však chtějí prostřednictvím úvěrů ze stavebního spoření řešit svou bytovou situaci, by měli být s výběrem stavební spořitelny opatrnější. Je totiž jistě pravdou, že někde bude získání úvěru snazší a výhodnější. Lišit se může především:

Doba do přidělení úvěru, která závisí (kromě rychlosti spoření účastníka) především na „konstrukci“ hodnotícího čísla , jehož minimální výše je nutnou (nikoli však postačující) podmínkou pro přidělení řádného úvěru a může být podmínkou i pro překlenovací úvěr

Doba vyřizování úvěru (od podání žádosti o úvěr do jeho čerpání)

Množství dokladů a potvrzení, která se budou muset spořitelně předložit, administrativní náročnost

Nutná bonita dlužníka, spoludlužníka, ručitelů

Vyžadované zajištění pro danou výši úvěru

Výše poplatků za vyřízení úvěru

U překlenovacích úvěrů také výše úrokových sazeb (u přidělených úvěrů se tolik neliší, dnes jsou ve výši 4,9% – 6%)

Zda je stanovena čekací lhůta na přidělení úvěru po provedení změn smlouvy (po zvýšení cílové částky, změně varianty spoření )

Požadovaná výše akontace, tj. minimální uspořené částky (u přidělených úvěrů je to 40% až 50% cílové částky)

Je tedy dobré si předem tyto podmínky zjistit a porovnat. Prostudovat si všeobecné obchodní podmínky spořitelen, podmínky pro poskytování úvěrů, sazebníky, internetové stránky, ptát se na zkušenosti svých známých a samozřejmě také poradců a prodejců.

Je tady však jeden veliký problém. V době, kdy se smlouva o stavebním spoření uzavírá, mohou platit zcela jiné podmínky než ty, které budou při podpisu úvěrové smlouvy aktuální za dva roky či za pět let. Týká se to tedy více přidělených úvěrů než překlenovacích úvěrů, které jsou čerpány ihned po uzavření smlouvy. Kromě toho, co je napsáno ve všeobecných obchodních podmínkách, které jsou součástí smlouvy o stavebním spoření, se mohou ostatní parametry změnit. Obchodní podmínky zaručují způsob výpočtu hodnotícího čísla a jeho minimální výši potřebnou pro přidělení úvěru, výši úrokové sazby pro přidělený (řádný) úvěr, stanovují požadovanou akontaci.

Když si budeme srovnávat současné podmínky a požadavky spořitelen, zjistíme, které spořitelny jsou méně nebo naopak více náročné. Zjistíme, kde můžeme očekávat průchodnější nebo snad snadnější cestu k úvěru. Porovnávat ale můžeme jen to, co je na první pohled zřejmé, například výši poplatků za vyřízení úvěru, nutnou bonitu dlužníka, požadované zajištění úvěru.

Tyto ukazatele zjednodušeně znázorňuje následující tabulka:

Stavební spořitelna Maximální výše přiděleného úvěru poskytnutého bez zajištění Koeficient životního minima, který se používá pro hodnocení dostatečnosti výše příjmů (bonity) Poplatek za vyřízení a poskytnutí přiděleného úvěru (z výše úvěru) ČMSS do 150 000 Kč 1,0 zdarma Stavební spořitelna ČS do 100 000 Kč, (vyžadují se 2 osoby v závazku, např. manželé) individuálně 0,3%, min. 300 Kč, max. 900 Kč HYPO do 25 000 Kč 1,6 - 1,75 2%, min. 200 Kč Raiffeisen do 70 000 Kč 1,5 zdarma VSS KB do 100 000 Kč 1,3 - 1,5 zdarma Wűstenrot do 50 000 Kč 1,1 - 1,5 2%, min. 100 Kč

Tabulka ukazuje podmínky pouze pro přidělené úvěry, a proto je možné, že u překlenovacích úvěrů by tyto ukazatele „náročnosti úvěrů“ podaly trochu jiný pohled na každou spořitelnu.

Vidíme, které spořitelny vyžadují po klientovi více a které méně.

Více informací o stavebním spoření spolu s možností výhodně si uzavřít smlouvu naleznete na těchto stránkách.

Přijmeme-li zjednodušený předpoklad, že jednotlivé spořitelny v budoucnu nijak výrazně nezmění svou úvěrovou politiku a náročnost či „tvrdost“ podmínek, což vše závisí na jejich možnostech, finanční síle, počtu klientů a podílu na trhu, můžeme z toho odvodit, kde úvěr získáme snadněji a naopak.

Velké spořitelny s větším podílem na trhu se zdají být poněkud vstřícnější, protože si to mohou dovolit. Podle uvedených ukazatelů (a pouze těchto, v jiných kritériích by výsledek mohl být jiný) vede ČMSS, na dalších místech by byly VSS KB a Stavební spořitelna České spořitelny (dříve ČSST) následované Raiffeisen, poněkud s odstupem se jeví být „vstřícnost“ Wüstenrotu a nejtvrdší podmínky pro úvěr má HYPO stavební spořitelna. Stavební spořitelně ČS by se dalo vytknout, že její podmínky jsou poněkud neprůhledné, řeší tyto otázky poskytování úvěrů „individuálně“, takže je nelze dobře porovnávat s ostatními spořitelnami.