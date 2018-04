O víkendu Spořitelna změní účty

V domácí bankovní sféře jde o mimořádně velkou akci. Spořitelna však zdůrazňuje, že nikdo nemusí propadat panice a okamžitě si měnit povinné příkazy nebo inkaso.

„Nejméně pět let budou vedle nových čísel fungovat i ta stará, aby peníze vždy přišly na účet,“ uvedla mluvčí spořitelny Klára Gajdušková.

Onic se nebudou muset starat penzisté, jejichž nová čísla spořitelna nahlásila na správu důchodů sama, a změna tak proběhne automaticky. Podobná dohoda platí také s poštou kvůli inkasu. Kdo si však do spořitelny nechává posílat například mzdu, musí mzdové účtárně nahlásit nové číslo. Ale i na to má čas pět let.

Spořitelna změnu připravovala skoro rok a podle Gajduškové za ni utratila přes sto milionů korun. Důvodem bylo zbavit se dnešního přežitého způsobu číslování, kdy každé sporožiro má svůj specifický symbol a čísla účtu se mění v závislosti na tom, která pobočka je vede.

Od pondělka dostane každý jedno nové číslo podle stejného klíče, jaký používají i jiné banky. Spořitelnasi tak pro sebe zjednodušuje práci s účty. Pro klienty je největší výhoda v tom, že jim nové číslo zůstane i při stěhování a změně pobočky. Změna bydliště a pobočky dosud znamenala pro klienty spořitelny velkou svízel.

Své nové číslo se klienti spořitelny dozvědí z výpisu za březen, který teprve obdrží, mohou si je však už nyní zjistit v kterékoli pobočce. Tento víkend bude kvůli změně zavřené telefonní centrum a také pobočky v obchodních centrech, které normálně fungují v sobotu nebo v neděli.

Rozhodnutí nechat u každého účtu staré i nové číslo po dobu nejméně pěti let je inspirováno špatnými zkušenostmi, které s přečíslováním měla Slovenská spořitelna. Když před lety slovenští bankéři prováděli stejnou operaci, nechali lidem na ohlášení nového čísla jen málo času, a podle Gajduškové tak vzbudili velkou nevoli mezi klienty. Tomu se Česká spořitelna chce vyhnout. „Ukáže-li se, že i po pěti letech budou stará čísla hojně používaná, pak je necháme v platnosti i delší dobu,“ uvádí Gajdušková.

Kvůli vstupu do Evropské unie zavádějí drobnou úpravu i jiné domácí banky. Hlavně na podnikatele apelují, aby při převodech eur přes hranice používali v bankovním styku takzvaný evropský kód IBAN. V něm je číslo rozšířeno o národní kódy, podle kterých lze rychleji peníze převádět z jednoho státu EU do druhého. Pro převod v korunách se IBAN nepoužívá.