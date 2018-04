O všem rozhoduje likvidátor

, aktualizováno

Při posuzování nabídky pojištění se zájem většiny klientů orientuje pouze na to, kolik ho pojištění bude stát a na to, co dostane. Pojišťovny logicky poukazují ve svých materiálech na pojistnou částku, která má často několik číselných řádů a je tak pro mnoho z nás velmi lákavá. To, že jí pojištěný za několik let skutečně dostane, však není jisté. O tom kromě jiného rozhodne až individuální přístup a kvalita příslušného likvidátora.