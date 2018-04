O výši penze může rozhodnout i den

Plánujete odchod do důchodu? Počkáte-li s jeho přiznáním na příští rok, budete mít základ pro jeho výpočet vyšší, než měli lidé letos. To může znamenat i celkově vyšší důchod. V roce 2006 už mohou být parametry pro výpočet důchodu méně výhodné.



Kdy můžete odejít do starobního důchodu? "Pokud dosáhnete důchodového věku a platíte potřebnou dobu důchodové pojištění," říká právník Jan Přib, který pracuje v oblasti důchodového pojištění. Samozřejmě není vaší povinností vzdát se role zaměstnance hned, jakmile dosáhnete potřebného věku. Můžete pracovat dál.

A pokud na váš odchod do penze zaměstnavatel netrpělivě čekal, má smůlu. Dosažení důchodového věku není důvodem k ukončení pracovního poměru. Kdyby vám chtěl dát výpověď, pak jen ze stejných důvodů, jaké může uplatnit u vašich mladších kolegů. "Zaměstnavatelé však v takových případech někdy zneužívají možnosti výpovědi z důvodu reorganizace," poznamenává právník Jan Přib. Co je třeba udělat pro odchod do penze?

Důchod lze přiznat jen na základě žádosti, kterou s vámi sepisují zaměstnavatelé. Tak se děje v případě, že zaměstnávají více než 25 lidí. Pokud jich mají méně, musí pracovníci sepsat tuto žádost na příslušné správě sociálního zabezpečení. Rozhodnutí o datu odchodu je na každém jednotlivci, protože jen on jej v žádosti určuje. V určitých případech můžete do důchodu jít i dříve, pak jde o předčasný starobní důchod.



V kolika letech do penze?



"Zákon o důchodovém pojištění upravuje důchodový věk zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy u nich ještě záleží na počtu vychovaných dětí," vysvětluje Jan Přib. Pro zjištění, kdy půjdete do důchodu, je důležitý rok 1996. Před ním platilo, že muži mohou odejít do důchodu v 60 letech, bezdětné ženy v 57, ženy s jedním dítětem v 56 letech. Pokud žena vychovala dvě děti, tak v 55 letech, pokud tři nebo čtyři, pak ve 54 letech. Ještě o rok dříve mohly jít do důchodu ženy, které vychovaly alespoň pět dětí. Tyto věkové hranice jsou výchozí pro všechny další výpočty. Důchodovou laťku je potřeba zvýšit, protože populace stárne. A tak přišel zákon o důchodovém pojištění, který věkovou hranici odchodu do starobního důchodu postupně odsunuje výše. Jak? Kdo dosáhne (či dosáhl) výše zmíněných věkových hranic v období od 1. ledna 1996 do 31. prosince 2012, pak si k měsíci, kdy se tak stane, připočte: muž dva měsíce, žena čtyři měsíce, a to za každý odpracovaný rok po 31. prosinci 1995. (viz Příklad první)



Pro mladší platí jiné počty



Dosáhnete-li výchozích věkových hranic důchodu po 31. prosinci 2012, u mužů a bezdětných žen platí hranice 63 let (namísto dřívějších 60, u žen 57 let). Ženy, které vychovaly minimálně jedno dítě, mohou odejít do důchodu od 62 do 59 let, podle počtu vychovaných dětí.



Jiná situace nastává, jestliže jste dosáhli důchodového věku, ale nebyli jste penzijně pojištěni alespoň 25 let. "Pak vám vznikne nárok na důchod později - až dnem dosažení této doby pojištění," říká právník Jan Přib. Kdo byl pojištěn alespoň 15 let, může odejít v 65 letech - přičemž se nerozlišuje, jde-li o muže nebo ženu.



Předčasný důchod



Zdravotní důvody, ale i špatné hledání práce kvůli vyššímu věku nutí některé starší lidi i třeba proti jejich vůli odejít do předčasného důchodu. "V poslední době počet takových případů stoupá," podotýká Ladislav Rabušic z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Zatímco v roce 1996 tvořily předčasné odchody do důchodu 18 procent ze všech odchodů do starobního důchodu, v roce 2001 to bylo již 58 procent. Přispívá k tomu také velká zaneprázdněnost dnešních mladých žen, kterým jejich matky v předdůchodovém věku hlídají děti.

PENZE

SE SNÍŽÍ

min. o 25%. Proč?

Nepracující důchodci (podle věku) 60-64 let 65-69 let 70 -74 let 75-79 let 87 % 91 % 96 % 99 %

Zákon o důchodovém pojištění umožňuje odejít do penze i před dovršením důchodového věku, maximálně o tři roky dříve. Tuto možnost může využít jen ten, kdo byl pojištěn alespoň 25 let. Za předčasný odchod ze zaměstnání se výše důchodu snižuje - čím dříve odejdete, tím bude důchod nižší. A to trvale, protože se při dovršení důchodového věku už nepřepočítává. Chcete-li jít do důchodu dříve, dobře si vše spočítejte a nechte si poradit od odborníků. Počítejte s tím, že pro výši důchodu může být opravdu rozhodující byť i jeden jediný den. Pojištěnci, který odchází do předčasného důchodu, se totiž část penze sníží podle přesně stanovených pravidel (viz Příklad druhý)Žena narozená 31. 3. 1948, která vychovala dvě děti. Svých 55 let dosáhla k datu 31. března 2003. Za léta 1996 až 2003, tj. za 8 roků po roce 1995, si přičte 4 x 8, tj. 32 kalendářních měsíců. Důchodového věku tedy dosáhne 30. listopadu 2005. Muž narozený 10. 7. 1944. K datu 10. července 2004, kdy dosáhl 60 let, se přičte 18 kalendářních měsíců (2 x 9) za období 1996 až 2004, tj. za 9 roků. Muž tedy dosáhne důchodového věku 10. ledna 2006.Muž dosáhne důchodového věku 10. prosince 2006, ale odejde do předčasného starobního důchodu 20. prosince 2004 (tj. dva roky před důchodovým věkem). Do dosažení důchodového věku mu chybí přesně 720 dní (za období od 20. prosince 2004 do 9. prosince 2006). Sníží se mu tzv. procentní výměra (což je počet let pojištění x 1,5 %) o 0,9 % výpočtového základu za každých, i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne přiznání předčasného starobního důchodu do dosažení důchodového věku. Konkrétně tedy o 7,2 % (720/90 x 0.9).* Pokud by tento pojištěnec k datu 20. prosince 2004 získal celých 39 let doby pojištění (ke kalendářním dnům přesahujícím celý rok se nepřihlíží), bude procentní výměra jeho důchodu činit 51,3 % výpočtového základu (za 39 let doby pojištění náleží 58,5 %, tj. 39 x 1,5 %, a po snížení o 7,2 % za chybějící dobu do důchodového věku zůstává 51,3%).* Kdyby muž odešel do předčasného starobního důchodu o deset dní dříve, tedy 10. prosince 2004, bude mu do dosažení důchodového věku chybět 730 dní a snížení procentní výměry bude činit již 8,1 %, neboť se přihlíží i k započatému chybějícímu období po 90 dnech. Z tohoto příkladu je zřejmé, že někdy i jediný den může ovlivnit výši důchodu.(Autorem příkladů v textu je Jan Přib)ČSÚVýpočet vychází z dat posledního sčítání lidu 1. 3. 2001* Starobní důchodci si mohou přivydělávat prakticky neomezeně.* Důchodce musí mít uzavřen pracovněprávní vztah pouze na dobu určitou, nejdéle na jeden rok.* Časově omezené smlouvy může důchodce prodlužovat nebo sjednávat opakovaně, i když na sebe bezprostředně navazují.* Ti, kteří odejdou do předčasného důchodu, si mohou přivydělávat jen na dohodu o provedení práce.