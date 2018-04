O zabezpečení na stáří se starejte sami

Komu se zdá, že do důchodu je času dost, ten se zatraceně mýlí. Ani dnešní důchodci si nemohou příliš vyskakovat, a ti alespoň nějakou penzi od státu dostávají. Což teprve lidé pod čtyřicet, kteří by se pomalu, ale jistě měli s vyhlídkou na důchod rozloučit.

Podstata je jednoduchá

Nic nezkazíte, když budete na své stáří myslet tím, že uzavřete penzijní připojištění. K penězům, které sami pošlete na účet, ještě trochu přidá stát. Například k pěti stovkám z vaší peněženky měsíčně přibude 150 korun, ke stokoruně dostanete padesát.

Penzijní fond navíc peníze zhodnotí, protože s nimi hospodaří. Samozřejmě všechno, co vydělá, nepřipíše k účtům klientům; výnos obvykle nedosahuje výkonnosti třeba dluhopisových fondů. Ale i tak je mnohem zajímavější než zhodnocení peněz na termínovaných vkladech. Navíc platíte-li si víc než 500 korun měsíčně, stát vám umožní odečíst si až tisícikorunu z daňového základu.

Zdálo by se: samé výhody

Kromě toho, že budete pěkně dlouho spořit, nezaplatíte už nic. Penzijní připojištění s sebou nenese žádné poplatky za vedení smlouvy; náklady na provoz si fond bere z výnosů vložených peněz. Šetřit však musíte nejméně pět let a alespoň do 60 let věku, s tím, že splněny musí být obě podmínky. Mírným ulehčením pro mladší lidi je výsluhová penze, jež umožňuje po 15 letech část peněz vybrat.

Na konci pak stojí klient před volbou: buď si necháte poslat všechny peníze naráz, nebo zvolíte některý způsob vyplácení penze. Fondy nabízejí různé varianty; například Penzijní fond České spořitelny má v repertoáru čtyři druhy starobní penze. „Klienti si mohou vybrat, zda své peníze budou čerpat doživotně, nebo jen po sjednanou dobu. V obou variantách pak mohou ještě přidat pozůstalostní penzi pro někoho ze svých blízkých,“ vysvětluje tiskový mluvčí Michael Hovorka.

Dodržujte podmínky smlouvy

Ačkoliv jste si nekoupili na půjčku třeba ledničku, a nejste proto v zásadě povinni splácet pravidelně a v termínu, vyplatí se být bezproblémovým klientem. Třeba proto, že pěti lety trvání smlouvy se myslí 60 měsíců, během kterých jste platili včas. „Občas se klienti rozčilují: sjednali si smlouvu třeba před šesti lety, nyní dosáhli věkové hranice a chtěli by peníze. Bohužel však vynechali několik plateb a nenaplnili tak ještě podmínku pět let spořit,“ dává příklad pracovnice klientského centra v penzijním fondu.

A je toho víc, v čem můžete nechtíc udělat chybu. „Klient dostal v práci přidáno, a tak se rozhodl, že zvýší svůj příspěvek do penzijního připojištění. Změnil trvalý příkaz a začal posílat místo 300 celých 500 korun. Dost se pak divil, když na výpise uviděl státní příspěvky v původní výši,“ popisuje finanční poradkyně Eva Podzimková. „Zapomněl, že změnu platby si musí s fondem domluvit. Tak se stalo, že systém zapisoval jeho příspěvky jako stále další předplatné původní výše spoření.“

Na co si dát pozor

V každém případě dobře zvažte výběr penzijního fondu. Situace není tak napjatá jako před několika lety, kdy na českém trhu bylo přes tři desítky penzijních fondů. Ačkoliv totiž většina z nich ukončila činnost sloučením se silnějším partnerem, někteří klienti přišli o úspory nebo o jejich část. Dnes působí na tuzemském trhu fondů jedenáct. Při výběru pamatujte, že peníze v nich nejsou pojištěné, podobně jako v pojistkách nebo otevřených podílových fondech. Když se netrefíte, máte naštěstí šanci na změnu, své konto můžete bez problémů převést jinam.

