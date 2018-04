O životní pojistku je třeba se starat. Jinak rodinu dobře neochráníte

Pojišťovny si mohou mnout ruce. Některou z forem životního pojištění si pořídilo už 51 procent dospělé populace. Průzkum České asociace pojišťoven (ČAP) však odhalil, že většina pojištěných lidí neumí s životní pojistkou správně zacházet.

Pokud životní pojistku zvažujete, nebo ji už máte uzavřenou, odborníci doporučují vyhnout se několika základním chybám.

Nepleťte si životní pojistku se spořením

Životní pojištění uzavíráte hlavně proto, abyste finančně zabezpečili rodinu pro případ, že se s vámi něco stane. Pokud jste se rozhodli pro kombinovanou životní pojistku, která umožňuje zároveň spořit, je důležité nastavit optimální poměr mezi spořením a pojistnou ochranou.

Většina Čechů má ale tento poměr nastavený chybně. Podle zjištění ČAP si lidé zpravidla dávají na spoření 75 procent pojistného a na pojistnou ochranu jen 25 procent. Pokud je to i váš případ, je užitečné pojistnou ochranu zvýšit, jinak životní pojistka v případě nečekané tragické události rodinu finančně moc nezajistí.

Jaké typy životních pojistek si můžete sjednat Jaké typy životních pojistek si můžete sjednat Životní pojištění Krytí rizika smrti Možnost připojištění* Spořící složka Rizikové životní pojištění ANO ANO NE Kapitálové životní pojištění: • důchodové • pojištění dětí • flexibilní Investiční životní pojištění ANO ANO ANO *Možná připojištění: pro případ úrazu, pro případ závažných onemocnění, pro případ invalidity Zdroj: Česká asociace pojišťoven

Dejte si pozor na podpojištění

Při nastavení pojistné částky, kterou chcete, aby v případě smrti pojišťovna vyplatila vašim nejbližším, je potřeba vycházet z toho, na jaký životní standard je rodina zvyklá. Zároveň si dobře spočítejte, jakou částku si na životní pojistku můžete dovolit platit.

Při propočtu, kolik korun by měla rodina od pojišťovny získat, vycházejte vždy z vašeho ročního čistého příjmu. Aby rodina nepocítila radikální propad životní úrovně, měla by se pojistná částka pohybovat v rozpětí dvou až pěti ročních platů.

Jestliže si vyděláváte měsíčně například 20 tisíc korun, pojistěte svůj život na částku v rozpětí 480 tisíc až 1,2 milionu korun.

Nezapomeňte pojistku aktualizovat

Jestliže jste uzavřeli životní pojistku před několika lety, je užitečné ji čas od času aktualizovat. Během let se mohly změnit vaše příjmy, mohli jste si pořídit nové bydlení a splácíte hypotéku, nebo je manželka kvůli přírůstku do rodiny na mateřské dovolené. Celková životní situace vaší rodiny se tím změnila, což by se mělo odrazit i v životní pojistce.

Zaměřte se hlavně na to, abyste nově nastavili dostatečnou výši jednotlivých pojistných částek. Pokud máte sjednaná i některá připojištění, aktualizujte vždy jen taková, která skutečně potřebujete.

Dlouhodobá životní pojistka předčí krátkodobou

Podle zjištění ČAP si lidé často sjednávají životní pojistku na pět let a jakmile pojistná smlouva skončí, uzavřou novou. To ale pojištění zbytečně prodražuje. Při uzavření nové pojistky se hradí nové vstupní poplatky a přezkoumává i zdravotní stav, což se promítá do ceny.

Životní pojištění si proto sjednávejte vždy alespoň na dobu deseti let. Kratší pojištění je dobré zvážit jen tehdy, pokud potřebujete pokrýt krátkodobé riziko, například když si vezmete auto na leasing, splácíte hypotéku či vysoký úvěr.

Výhodné jsou dlouhodobé životní pojistky, které končí s dovršením 60 let. Umožňují snížit si daňovou zátěž a ušetřit na dani z příjmu. Daňový základ, z něhož se daň vypočte, lze podle současných pravidel snížit až o 12 tisíc korun.

Pojistit si život je užitečné často i v mládí

Podle průzkumu ČAP odkládá řada mladých lidí životní pojistku až na pozdější věk. Úrazy, nemoci ani smrt se však věkem neřídí. Málokdo přitom ví, že samostatné pojištění těchto rizik je vždy dražší, než když si je sjednáte spolu s životní pojistkou.

Finance.iDNES.cz radí Zkontrolujte si vaši pojistku, porovnejte si všechny nabídky na trhu a vyberte si tu nejvýhodnější. Zjistit více

Uzavřít životní pojistku v mladém věku se může vyplatit zvlášť aktivním lidem, kteří pěstují sportovní koníčky, nebo těm, kdo mají rizikové povolání. Kromě rizika smrti a úrazu je dobré pamatovat i na připojištění invalidity.

Zrušit pojistku předčasně se finančně nevyplatí

Kvůli ztrátě místa se řada lidí nyní rozhoduje, že svou životní pojistku raději zruší, aby si vylepšili již tak napjatý rodinný rozpočet. Vypovědět smlouvu předčasně je ale finančně nevýhodné a na tomto rozhodnutí podle odborníků vždy proděláte. Navíc přijdete o pojistnou ochranu.

Pokud nejste schopni pojistku platit, protože vaše příjmy razantně klesly, pokuste se společně s pojišťovnou najít řešení. Požádejte o odklad či přerušení plateb nebo o snížení pojistného a snažte se předejít tomu, abyste museli pojistnou smlouvu zbytečně zrušit.