Výprosa, výpůjčka, zápůjčka. Víte, co tyto nové pojmy znamenají?

Výprosa vzniká zcela neformálně a spočívá v bezplatném půjčení věci k užívání, aniž by se ujednalo, na jak dlouho a k jakému účelu. Jde například o situaci, kdy si od souseda půjčíte krumpáč, lopatu, stan či jinou věc. Vlastník věci může věc kdykoli požadovat zpátky a druhá strana mu ji musí ihned vrátit. V tom je rozdíl výprosy od výpůjčky, a proto je postavení výprosníka slabší než postavení výpůjčitele.

Proč se tak běžné neformální situace vůbec upravují, když to dosud nebylo potřeba? Jde o časté situace, proto je potřeba stanovit, co se stane, když se věc například poškodí nebo ztratí. Úprava v zákoně lidi při jejich počínání nijak neomezuje, naopak jim v případě obtíží pomůže situaci lépe vyřešit. Pokud způsobíte na půjčené věci škodu, budete muset prokázat, že jste ji užívali způsobem přiměřeným její povaze. Když se vám to nepodaří, zaplatíte škodu. V případě, že bez souhlasu majitele dovolíte někomu jinému, aby věc užíval, nahradíte případnou škodu vy.

Co znamená Výpůjčka

Naopak v případě výpůjčky bude předmětem smlouvy individuálně určená věc, třeba obraz, kterou bude moct druhá strana bezplatně užívat po sjednanou dobu a ke sjednanému účelu. Náklady obvyklého užívání ponese ten, kdo si věc vypůjčil.

Co znamená Zápůjčka

Pokud si budete chtít v příštím roce koupit třeba auto, ale nebudete na něj mít, vezmete si namísto půjčky zápůjčku. Nový zákoník se vrací k označení, které znaly předchozí nesocialistické zákoníky. Podstata zápůjčky se však od současné půjčky příliš lišit nebude. Smlouva o zápůjčce vznikne, když bude nějaké množství zastupitelné věci poskytnuto jinému s tím, že po určité době bude povinen totéž množství věci stejného druhu vrátit. Typicky se bude jednat o peníze, ale může jít i o jiné věci, u kterých je rozhodující počet, míra nebo váha (například různé suroviny nebo plodiny), a nikoli její jedinečnost. Smlouva o zápůjčce může být úplatná i bezplatná a nevyžaduje písemnou formu.

S přispěním právníků Dany Prudíkové a Františka Korbela, kteří se na tvorbě nového občanského zákoníku podíleli.