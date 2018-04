Občas se stane, že někoho převálcujete

Matti Palomaki je generálním ředitelem společnosti Nokia Czech Republic.

Předtím pracoval například jako account director pro zákaznické operace v Thajsku, ve Finsku byl general managerem prodeje pro severozápadní Evropu. Je ženatý s Kanaďankou Bronwen Scottovou, s níž má čtyřletého syna a dvouletou dceru. Mezi jeho zájmy patří golf, lyžování a rodinné vyjížďky do přírody.



* Který okamžik odstartoval vaši kariéru?



Při studiu na univerzitě se mi podařilo získat práci na poloviční úvazek pro Telecom Finland (dnešní Telia-Sonera). To mě v podstatě nasměrovalo k telekomunikacím. Další velký vliv na mou kariéru mělo mé přijetí na Technickou univerzitu v Helsinkách (Helsinki University of Technology), obor elektroinženýrství a marketing.



* Jaké největší chyby jste se v práci dopustil?



V počátcích své kariéry jsem se příliš soustředil na to, co by bylo třeba dělat, než na to, jak by se to mělo povést.



* Váš největší konflikt v práci?



Ten souvisel právě s mým soustředěním na to, co bylo podle mého třeba udělat. Přitom se totiž občas stává, že někoho prostě převálcujete. A kvůli tomu jsem měl v práci pár incidentů.



* Kolik hodin denně pracujete?



Tak jedenáct hodin. Je to tak půl na půl, doma bývám předtím, než jdou děti spát. A to je nevýhoda hlavně v případě, že se v práci zdržím moc dlouho.



* Co chcete dělat za pět let?



Poté, co jsem hodně dlouho a také často cestoval a pracoval po světě, bych se teď rád spíš usadil na jednom místě, už kvůli dětem. Ale to v podstatě umožňuje má současná práce.



* Máte dobrou radu pro ty, kteří začínají kariéru?



Nejprve je důležité udělat si celkový obrázek o tom, jak věci dělat, aby byl člověk schopen spolupracovat na všech úrovních. Kromě toho za vámi musí být vidět výsledky, to je základní předpoklad úspěchu.