Obchod je moje třetí dítě

Před pěti lety se s rodinou přestěhovala do nového rodinného domu. Chtěla ho zařídit v moderním stylu, a tak hledala inspiraci v časopisech o bydlení, na výstavách, veletrzích i v prodejnách s nábytkem a bytovými doplňky.

Často brouzdala také po internetu, ale tuzemská nabídka se jí zdála omezená a neúplná. Od švagra, který se věnuje návrhům a realizaci interiérů kanceláří, si tedy vypůjčila zahraniční katalogy. Našla v nich spoustu zajímavých věcí, které by se hodily i do bytu. Nejvíce ze všeho ji zaujaly netradiční nástěnné hodiny. Stále častěji jejich fotografie srovnávala s nabídkou v prodejnách, až nakonec začala přemýšlet o otevření vlastního obchodu.

Co tomu, že začnete podnikat z domova, říkal váš manžel?

Nezrazoval mě - naopak mě povzbuzoval, ať to klidně zkusím. Ale hned od začátku jsme si spolu ujasnili, kolik jsme ochotní na můj plán uvolnit financí, a hlavně kolik času mu můžu věnovat, aby tím netrpěly naše děti ani domácnost. Manžel totiž denně dojíždí do práce do Prahy a domů se vrací až večer, takže se na jeho pomoc můžu spolehnout vlastně jen o víkendech.

Proč jste si zvolila právě internetový obchod?

Nikdy předtím jsem nepodnikala, nemám žádné zkušenosti, takže se nám tahle varianta s manželem zdála jako nejvhodnější řešení. Klasický kamenný obchod vyžaduje mnohem větší investice, prostor a je také mnohem náročnější i na čas - musí tam být po celou otevírací dobu někdo přítomný, což u mě nepřipadalo v úvahu - přes den jsem především máma, která se musí postarat o syny.

Kariéra a rodina Štěpánky Tornerové Vystudovala střední zdravotní školu, hned po maturitě ještě roční specializaci na ARO a JIP. Šest let pracovala jako zdravotní sestra na anesteziologicko-resuscitačním oddělení pelhřimovské nemocnice. Potom odešla na mateřskou dovolenou a postupně porodila dva syny, Karla (6) a Štěpána (3). Za podpory manžela, který je farmaceut, letos na jaře otevřela internetový obchod, v němž prodává designové nástěnné hodiny.

Co vůbec start takového druhu podnikání obnáší?

Nejdřív ze všeho jsem si musela vyřídit živnostenský list. Zjistila jsem si podmínky, za nichž bych mohla kupovat zboží od zahraničních dodavatelů, a pak začala hledat firmu, která tvoří webové stránky. Shodou okolností jsem přímo v Pelhřimově objevila mladou paní, která je také na mateřské, a spolu jsme daly dohromady kostru celého e-shopu. Vymyslely jsme společně design www stránek, já začala pracovat na textech a netrpělivě očekávala první zboží. Ze začátku jsem sice řešila různé zádrhely technického rázu, ale po čtyřech měsících příprav jsem mohla letos 30. dubna svůj obchod konečně spustit.

Je e-shop úspěšný?

Je otázka, čemu lze říkat úspěch. Že bych na prodeji nějak zbohatla, to se určitě zatím říct nedá, ale těší mě, že se lidem hodiny líbí a že se zájem o ně postupně zvyšuje. Hlavně mě moje nová práce baví a stihnu se při ní bez problémů postarat o rodinu, takže jsem celkově určitě spokojená.

Jak moc je vaše obchodní činnost náročná na čas?

Přes den je starší syn Kája ve školce a já mám doma pouze mladšího Štěpánka. Jako každá máma mám samozřejmě spoustu povinností spojených s chodem domácnosti, vařím, peru, uklízím, žehlím. Ve volných chvílích vyřizuji vlastně jen telefonické hovory s dodavateli a zpravidla před polednem čekám na příjezd balíkové expresní služby, jejímž prostřednictvím posílám objednané zboží zákazníkům.

Večer, když uložím děti spát, vyřizuji běžnou administrativu, balím hodiny, které budu odesílat další den, a když mi vyjde čas, hledám na internetu nové modely, které bych v budoucnu mohla zařadit do sortimentu. To dělám někdy i v sobotu nebo v neděli, kdy se klukům může místo mě věnovat více manžel.

Takže ani nepotřebujete pomoc s hlídáním dětí třeba od babiček?

Naše babičky jsou ještě mladé a chodí do práce. Naštěstí ale obě bydlí v Pelhřimově, takže když potřebuji, pomohou mi. Někdy dopředu nevím, co budu přes den všechno muset stihnout, jsem zvyklá řešit denní program dost operativně. Starší syn hraje hokej a tenis, je potřeba ho vodit na tréninky. I když si vše plánuji, občas se stane, že něco nestíhám a na babičky se pak ráda obrátím. Někdy dokonce i na prababičku, které je už 82 let. Ta ale zpravidla hlídá vždy jen na chvíli spícího Štěpánka, když si potřebuji po obědě zařídit něco neodkladného.

Jaké máte plány do nejbližší budoucnosti?

Počítám s tím, že se v lednu příštího roku, až mi skončí rodičovská dovolená, opět částečně vrátím na ARO. Práce tam mě totiž moc baví a v nemocnici mi vyšli vstříc - mám domluveno, že budu chodit do práce jen na částečný úvazek. Chci mít dost času na rodinu a samozřejmě také na své "třetí dítě" - můj obchod, který je zatím ještě "mimino", ale časem snad trochu povyroste.