Obchod s cizinou: jak minimalizovat kurzové riziko

Představme si nějakou tuzemskou firmu, která sjednává vývozní obchodní kontrakt s německým obchodním partnerem. Je již dnes naprosto běžné, že takové obchodní kontrakty jsou sjednávány v EUR. Obchodník pracující pro tuzemskou firmu si v konkrétním případě spočítal, že nejnižší cena k realizaci takové zakázky je 250.000 EUR. Je to podle interní kalkulace mezní hodnota, za kterou se vyplatí obchod ještě zrealizovat, avšak pouze s nepatrným ziskem.

Čím delší doba splatnosti, tím větší měnové riziko obchodní partner podstupuje

Po tvrdém cenovém vyjednávání mezi oběma smluvními stranami se ustálí cena obchodního případu na 257.000 EUR. Tuzemskému dodavateli se bohužel nepodařilo vyjednat nic lepšího než platbu za tři měsíce od dodání zboží. Co se týče vlastního způsobu stanovení prodejní ceny, vycházel obchodník z celkových nákladů na zakázku v Kč a tuto hodnotu pak jednoduše konvertoval aktuálním devizovým kurzem – předpokládejme 29,00 CZK/EUR.

Všichni víme, že devizové kurzy se mění denně v závislosti na poptávce po jednotlivých měnách a ovlivňuje je řada prakticky nepředvídatelných faktorů. Obecně ale platí pravidlo, že s podstatně větší pravděpodobností jsme schopni odhadnout měnový kurz na období několika týdnů, zatímco na období několika měsíců se již jedná spíše o vyloženě náhodnou střelbu. Zejména v těchto případech (dlouhá doba splatnosti) se vyplatí přemýšlet o nástroji zajišťujícím kurz. Je vhodné doplnit, že takové zajištění je dvojnásob výhodné u druhů podnikání, kde se pracuje s relativně nízkou přidanou hodnotou. Naopak firmy, které poskytují plnění s vysokou přidanou hodnotou, jsou méně náchylné na měnová rizika.

Slábnoucí koruna exportérům pomáhá, silná jim krátí zisky

Ale zpět k našemu případu. Předpokládejme, že německá společnost za tři měsíce těch vyfakturovaných 257 tisíc EUR skutečně zaplatí. Tuzemská firma získané prostředky konvertuje do CZK (v důsledku potřeb pokrytí vlastního peněžního toku). Banka jí zmiňovanou částku přemění v aktuálním kurzu.

Finanční manažer takové firmy si určitě bude přát, aby během uvedených 90 dnů (mezi dodáním a splatností) koruna oslabila (kupříkladu na 30,00 CZK/EUR). V takovém případě by totiž taková konverze znamenala 7,71 miliónu CZK (257 000 x 30). Pokud by naopak koruna posílila na 28,00 CZK/EUR, tak by taková konverze vynesla pouhých 7,196 miliónu (257 000 x 28). To jsou podstatné rozdíly, o kterých se vyplatí přemýšlet. Jak tedy pracovat se zmíněným měnovým forwardem?

Měnový forward znamená jistotu – ideální nástroj ke stabilizaci finančního toku

Ke dni 9.1.2006 činí kurz eura již zmiňovaných 29,00 CZK/EUR. Náš vývozce prostřednictvím měnového forwardu uzavíraného s bankou prodává bance hodnotu obchodního kontraktu 257.000 EUR. Domnívat se ovšem, že banka mu uzavřením tohoto kontraktu garantuje konverzi prostřednictvím aktuálního kurzu v časovém horizontu tří měsíců, by bylo iluzorní. Pravdou je, že takzvaný forwardový kurz se většinou od toho spotového příliš neliší, avšak úplně totožný je jen ve výjimečných případech.

Jak tedy vypočíst forwardové body, o které upravujeme spotový kurz? Banka postupuje tak, že získané koruny z forwardového kontraktu s tuzemským vývozcem uloží na tři měsíce (nebo na jinou hodnotu v závislosti na délce obchodu) za aktuální sazbu (např. 1,80 procenta). Zároveň si ale na stejně dlouhou dobu půjčuje prodaná eura za aktuální sazbu (např. 2,15 procenta).

Forwardové body: [(iCZK – iEUR) x t x e] / y x 100

Legenda:

(iCZK)…..aktuální tržní úroková sazba CZK na 90 dní

(iEUR)…..aktuální tržní úroková sazba EUR na 90 dní

(t)………..počet dnů trvání kontraktu – od uzavření do vypořádání

(e)……….hodnota aktuálního spotového kurzu CZK/EUR

(y)……….počet dnů v roce – zde je obvyklé použít číslo 360

Po dosazení do vzorce dostáváme: [(1,80 – 2,15) x 90 x 29] / 360 x 100 = -0,025



Závěr: Banka vývozci garantuje vypořádání za tři měsíce se spotovým kurzem upraveným o výsledné forwardové body: 29,00 + (-0,025) = 28,975

Zásady z výše uvedeného vzorce:

· Čím větší je rozdíl mezi úrokovými sazbami jednotlivých měn kontraktu, tím větší forwardové body jsou, a to se promítá i do větší odchylky mezi forwardovým kurzem k datu vypořádání a aktuálním tržním kurzem k datu uzavření kontraktu

· Čím delší období uplyne mezi datem uzavření a datem vypořádání, tím větší je rozdíl mezi aktuálním a forwardovým kurzem

Poznámka: Pokud z nějakého důvodu tuzemské společnosti německý dodavatel nezaplatí na den přesně, pak existuje možnost posunout datum vypořádáním takového smluvního vztahu. Lze ale očekávat v případě takové potřeby i mírnou změnu forwardového kurzu.

Forwardový kontrakt vždy znamená neodvolatelný závazek klienta takový obchod zrealizovat. V případě slabé koruny se to tuzemskému dodavateli nebude líbit, neboť sjednaný forwardový kurz je pro něj méně výhodný než aktuální spotový. To se ovšem nedá nic dělat a ke konverzi dojde za podmínek dle kontraktu bez ohledu na hodnoty aktuálního kurzu v den vypořádání. Analogicky mohou měnového forwardu využít i dovozci.

Zajišťujete se, nebo necháváte vše osudu? Vystačíte si s jednoduchými forwardy, nebo jdete i do komplikovanějších nástrojů? Těšíme se na vaše názory.