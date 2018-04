Pohádkový obchod řídí už čtyři generace. Rozmazlují zákazníky i prodavače

Bylo to někdy před Vánocemi roku 1896, kdy Johann Garhammer slavnostně otevřel svůj obchod. Do domu na náměstí ve Waldkirchenu se lidé hrnuli. Ve smíšeném zboží mohli nakoupit od látek po potraviny. Čas utíkal a byznys vzkvétal. Jenže pak přišla válka a všechno bylo zničeno.

Dcera Johanna Garhammera se však rozhodla rodinný podnik obnovit. Se svými dvěma bratry dům zrekonstruovala a opět za pultem vítala sousedy. Žezlo obchodníka v 60. letech převzal její syn Johannes. "Tatínek se rozhodl, že obchod zaměří především na módu, a začal celou budovu postupně přestavovat," vypráví současný šéf obchodního domu Garhammer Johannes Huber.

Na rozdíl od svých předků, kteří měli tisíc metrů prodejní plochy, se on stará o zboží na víc než šesti tisících metrech čtverečních. A je na to pyšný. Stavba z 19. století se tak rozrostla do šířky i do výšky, ale původní historickou fasádu se podařilo zachovat.

Šedesát tisíc stálých zákazníků

Dům má tři poschodí a je přeplněný módou známých světových značek. Obléknou se zde všechny věkové kategorie. Do městečka s deseti tisíci obyvateli nedaleko českých hranic jezdí za nákupy lidé z širokého okolí.

Fakta Modehaus Garhammer Obchod se smíšeným zbožím založil ve Waldkirchenu v roce 1896 Johann Garhammer.

Po něm převzala podnik jeho dcera, která ho předala svému synovi Johannesovi. Ten obchod rozšířil a začal zákazníkům nabízet převážně módu a módní doplňky.

Nyní vedou firmu se 400 zaměstnanci synové Johannes a Christoph.

"Udělali jsme si průzkum a máme celkem 60 tisíc stálých zákazníků, tedy těch, kteří vlastní zákaznickou kartu. Polovina z nich k nám jezdí z míst vzdálených víc než 35 kilometrů," říká Johannes Huber.

Celou dobu, co mi vypráví rodinný příběh, nezapomene pozdravit každého příchozího zákazníka. Vede mě k obyčejnému dřevěnému pultu na dohled od vchodových dveří, který v tom moderním prostoru zářícím barvami působí trochu nepatřičně. Ale je to důležité místo – tady musí vždy někdo z rodiny stát a být hostům k dispozici, vedle mnoha prodavačů. Teď tu je právě Johannes senior. Pomáhá, ale do obchodní strategie svým nástupcům už nezasahuje.

"Chceme, aby se u nás lidé cítili jako doma, aby poznali zázemí skutečně rodinné firmy. Proto tu máme zdarma k dispozici kávu a nealkoholické nápoje. Pokud má někdo chuť, může si dát i správně vychlazený sekt. Chceme být hlavně dobří hostitelé," říká dvaačtyřicetiletý muž, který podnik vede ještě se svým o deset let mladším bratrem Christophem.

"Je nás celkem pět sourozenců, ale sestry a starší bratr se rozhodli jít jinou cestou. Jsem moc rád, že můj mladší bratr se ke mně před dvěma lety přidal. Rozhodujeme o všem spolu a rozumíme si. Musím říci, že svou práci opravdu miluji, nedovedu si představit nic lepšího," svěřuje se obchodník.

O zaměstnance se starají jako o vlastní

Drží se čtyř pilířů správného podnikání. Zaprvé je to nabídka kvalitní módy. Chtějí uspokojit co nejvíce zákazníků, a tak vybírají takový sortiment, aby mohli konkurovat i velkým obchodním domům třeba v Pasově nebo i Mnichově. "Nekupujeme zboží přes katalogy, ale sami jednou za čas vyrážíme do Paříže, Milána, Londýna, do Spojených států, kde si u módních značek vybíráme každý kus zvlášť," říká Johannes.

Druhým pilířem jsou zaměstnanci. Jsou jich celkem čtyři sta a u Garhammerů se o ně opravdu starají. Nejenom že mají nadstandardní mzdu, v průměru je to 2 100 eur měsíčně (přibližně 53 tisíc korun), ale dostávají i prémie z obratu, mají třináctý plat na dovolenou a čtrnáctý na Vánoce. Mohou čerpat 30procentní slevy na zboží a zaměstnavatel jim spoří na stáří.

"Pracovníci jsou motorem našeho podniku. Musí být spokojení v práci, aby mohli motivovat zákazníky. A je pravda, že fluktuace je u nás minimální. Máme tu rodiny, z nichž tu pracuje již druhá generace," dodává mladý muž. Sedmdesát procent zaměstnanců jsou prodavači. Ptám se, proč tak vysoké číslo. Odpověď je jasná. Ze 40 procent jde o částečné úvazky, zvláště pro matky s dětmi, které chodí do práce třeba jen dva dny v týdnu. A je tu také hodně lidí starších 50 let.

Zkouší se doma, nikoli v kabince

Třetím pilířem je servis pro zákazníky. Kromě občerstvení je to možnost nechat si upravit oblečení podle potřeby, například zkrátit kalhoty. A zajímavou službou je, že si vybrané zboží nemusíte zkoušet v kabince, ale vezmete si ho domů, a pokud vám nesedne, vrátíte ho. Do dvou, tří nebo i do deseti dnů. "Je možné, že taková služba funguje, aniž byste přišli o velké peníze?" zní moje otázka. "Z 99 procent se s takto půjčeným zbožím nic nestane a vrátí se nám v pořádku. Důvěřujeme zákazníkům a oni si toho váží."

Je pravda, že ceny zboží jsou tu trochu vyšší než v jiných obchodních domech, ale za ten příjemný nákup to stojí. Především Němci a Rakušané tu utrácejí někdy i pětimístné cifry. Běžná cena jednoho nákupu je však kolem 150 eur. "Podnikatelé teď často reptají, že doba obchodům moc nepřeje, ale my si nemůžeme stěžovat," doplňuje Johannes.

A jaký je ten čtvrtý pilíř? Propojení s regionem. Podnik patří k největším zaměstnavatelům v oblasti Freyung-Grafenau, a snaží se tak dělat reklamu nejenom sobě, ale i celému kraji. Když budou turisté jezdit do Waldkirchenu a okolních měst, tak si tu také nakoupí. Bratři Johannes a Christoph pořádají jednou za rok velkou módní přehlídku pro 1 600 hostů a občas i nějaké koncerty. Například teď vánoční gospel.

Za svou práci získali už několik národních ocenění – za kvalitu a obchod. Dostali i nabídky přenést svůj projekt do jiných německých měst, ale odmítli. "Naše služby musí být na vysoké úrovni. Došli jsme k názoru, že naše obchodní filozofie je uskutečnitelná pouze tady. Chceme být osobně ve styku se zákazníky, a to bychom na pobočkách nebyli," vysvětluje důvody Johannes Huber. Plány má jiné. Dům do roka ještě rozšířit o tři tisíce metrů čtverečních a kromě módy nabízet na střeše i luxusní restauraci. Práci tak získá dalších třicet až čtyřicet lidí, přičemž nové kolegy chce hledat i v Česku.

A co pátá generace podnikatelů – bude? "Nemám strach, že by se v budoucnu v rodině nenašel pokračovatel. Je nás hodně, sám mám tři děti," dodává Johannes.