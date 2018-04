Obchodní jednání jako hra: naučte se vyhrávat

Abychom během obchodní schůzky nepůsobili křečovitě, snáze pochopili stanovisko a potřeby obchodního partnera, je dobré získat potřebný nadhled. Na každé jednání bychom se měli předem dobře připravit, například jako na zajímavou šachovou partii. Nemusíme samozřejmě ovládat šachová pravidla, stačí trocha strategie.

Ještě před jednáním si musíme především určit, kde je hranice, za kterou nemůžeme ustoupit, kam svého protihráče již nepustíme. Pak si také určíme, jaký výsledek by byl ideální. Tímto získáváme pro sebe prostor, ve které se můžeme pohybovat a kde se můžeme cítit jistě.

Těžší, ale nezbytné, je umět odhadnout, jaké mantinely a strategii zvolí protihráč.

Měli bychom se připravit i na to, že některá vyjednávání mohou trvat několik hodin nebo se protáhnou do dalších dní. To však nemusí být na škodu, protože již získané informace, které jsme nasbírali během prvního setkání, můžeme využít pro další vyjednávání a lépe se tak na ně připravit.





Sledujte pozorně neverbální komunikaci

Velmi důležité je, jak zapůsobíte na svého obchodní partnera, a to nejen tím, jak vstoupíte do místnosti, jak se tváříte, jak podáte ruku, jestli promluvíte příjemným hlasem, jak si sednete na židli, podáte vizitku, představíte se… Během obchodní schůzky je nutné tedy pozorovat nejen to, o čem se hovoří, ale také neverbální komunikaci našeho soupeře.

Často se lidé podvědomě tváří jinak, než co říkají, urputné přemýšlení může být pouhým váháním, dlouhé pomlky nesignalizují napětí, co druhé strana vyřkne, ale pouhý fakt, že neví, jak dál zareagovat. Toto všechno jsou velmi důležité signály, které nám náš obchodní partner vysílá a kterých je potřeba si všímat. Tímto získáváme pro sebe cenné body, kterými můžeme později soupeře zmást nebo nad ním vyhrát.

Při jednání můžeme zjistit, že představy obou stran jsou natolik rozdílné, že se zdá nemožné najít společné řešení. Zde pomůže kreativita. Musíme si dokázat zvětšit prostor k jednání něčím novým, co by mohlo být pro obě strany zajímavé nebo získat čas, potřebný pro další vyjednávání.

Velmi důležité nejen pro náš osobní pocit, ale i získání patřičného respektu, je přijít dobře oblečený, čisté boty, vhodné doplňky, jemný parfém, přiměřené líčení, čistý dech, nepotit se a v neposlední řadě skvělé společenské vystupování.

POZOR NA TYKÁNÍ:

aby vám nesrazilo vaz POZOR NA TYKÁNÍ:

Triky

V jednání mezi lidmi existuje řada triků, jak si dotyčného alespoň trochu získat na svou stranu. Například: Pokud můžete, chvalte. Ne servilně, ale příjemně pouze pár slovy. Usmívejte se. Buďte pozitivní, nevstupujte do jednání jako předem poraženi, vždy oslovujte, lidé velmi rádi slyší své jméno. Kontrolujte své emoce. Řiďte se nejen rozumem, ale také intuicí.

Vyhráli jste?

Co vlastně považujeme za úspěch? Ideálním stavem je, když se obě strany rozchází s pocitem, že nebyly vzájemně doslova převálcovány. I když jsme dosáhli své výhry a vidíme na partnerovi, že není s výsledkem spokojen, snažme se mu ukázat, kde jsme vlastně slevili ze svých požadavků, jaké výhody z toho pro něj plynou a pokud je to jen trochu možné, buďme velkorysí a pokusme se druhé straně poskytnout taky důvod k pocitu vítězství.