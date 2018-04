Jeho hlavní zodpovědností je vývoj produktu (vydávání karet). Tím se myslí například analýzy trhu platebních karet, funkčnost platebních karet a přidané služby, změny, zlepšení a zvýšení produkce platebních karet, návrhy cenové politiky zejména poplatků a cen základních sazeb a podobně.

Stará se o uvedení karet na trh, definuje strategii proniknutí na trh, určuje cílové skupiny, strategie komunikace. Často je jeho úkolem i marketingová péče a servis produktu, tedy testování a vytříbení produktu, organizace postupu obchodních jednání, propagace a jiné podpory prodeje či sledování konkurence. Vhodný kandidát na tuto pozici by měl mít vysokoškolské vzdělání, upřednostňuje se ekonomické zaměření, i když může být toto vzdělání vyváženo několikaletou praxí v oboru. Měl by to být člověk svědomitý, spolehlivý, cílevědomý, komunikativní, týmový hráč s velmi dobrými znalostmi daného trhu.

Téměř samozřejmostí je znalost alespoň jednoho cizího jazyka. Nejvíce se hodí angličtina, ve kterém by měl adept zvládat i pokročilejší odbornou konverzaci. Obchodní manažer platebních karet potřebuje také odolnost proti stresu a analytické myšlení.



