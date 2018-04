Obchodování cenných papírů na úvěr: nebezpečně lákavé výnosy

Pokles napříč všemi akciovými trhy nabídl možnost zhodnocení peněz nákupem relativně levných titulů s dobrým potenciálem růstu. Všechno sice začaly banky, na propady ze začátku roku však doplatilo i mnoho "nevinných“ titulů, resp. sektorů, které se v podstatě pouze svezly s finančním sektorem na vlně pesimismu. A teď se začíná mluvit o tom, že se vyplatí do nich investovat. Ano, proč ne, pro otevření dlouhodobých pozic je možná dnes ten nejvhodnější čas.

Svou šanci ale zavětřili také spekulanti, kteří nejsou ochotni čekat několik let, než jim akcie vydělají. Chtějí rychlý a co možná nejvyšší zisk. A tak se rozhodnou pro investování na úvěr. Je to velmi jednoduché. Stačí kontaktovat brokera (většina zavedených obchodníků s cennými papíry tuto službu klientům nabízí) a kromě běžné komisionářské smlouvy s ním uzavřít ještě smlouvu o úvěru a otevřít maržový účet, zpravidla pak ještě vyplnit investiční dotazník a poučení o rizicích, aby si byl broker jist, že nejde o někoho, kdo neumí odhadnout rizika, a můžeme jít na to.

Rozšíření a obliba obchodů na margin u nás je vlastně logická. Pražská burza několik let rostla skutečně rychlým tempem a umožnila nejednomu investorovi vydělat s využitím páky zajímavé peníze. V poslední době, kdy se akciím na BCPP už tolik nedařilo (alespoň ne všem), začaly přicházet do módy komodity a na ně navázané pákové produkty. A jelikož se v poslední době většině komodit skutečně dařilo a rekordy padaly prakticky každý den (u futures je sice jedno, jestli podkladové aktivum roste, nebo klesá, ale dlouhotrvající růst se prodává mnohem lépe než dlouhý downtrend), lidé si opět zvykli vydělávat s pákou a nejspíše se jim i dařilo vydělat. Teď se opět dostávají do hledáčku investorů levné akcie a maržové obchody.

Základem úspěchu u obchodů na úvěr je samozřejmě možnost investovat relativně malou sumu (marže, margin), za niž můžete nakoupit větší množství cenných papírů. Zbytek sumy potřebné k nákupu akcií pak půjčí investorovi brokerská společnost a klient za ni ručí nakoupenými cennými papíry, resp. penězi na účtu (kolaterál). Za poskytnutý úvěr klient platí brokerovi úroky, které se u domácích brokerů pohybují na úrovni kolem 7–8 % pro korunové účty, 8–9 % pro účty v euru a 5–6 % pro dolarové účty. Brokeři pak investorům poskytují ještě různé slevy podle investované sumy, případně podle toho, jak aktivně investor obchoduje.

Výše úvěru, který broker poskytne investorovi, není u každého obchodníka stejný. Většinou se půjčuje alespoň 50 % (v USA, kde jsou maržové obchody regulovány, je to maximum), někteří obchodníci u nás však běžně poskytují 70 %, maximem je pak 85 % (RM-Systém, Fio u vybraných domácích titulů) nebo až 90 % (Fio u ETF Spyders a Diamonds) hodnoty nakupovaných cenných papírů. Regulace v tomto směru u nás zatím neexistuje, což může být někdy problém. A to nejen pro investora, ale také pro obchodníka.

Peníze od brokera umožní investorovi využít pákový efekt, což může jeho výnosy oproti běžnému nákupu cenných papírů zněkolikanásobit. Při 50% úvěru a celkové investované sumě 100 000 Kč je pak při výnosu 10 % výnos investora něco málo pod 10 000 Kč (po odečtení úroků a poplatků), což je z 50 000 investorových korun bezmála 20 %. Výše páky a výnosů se samozřejmě zvyšuje s tím, jak se zvyšuje množství půjčených peněz. Kromě zvyšování potenciálních zisků však dochází i ke zvyšování případných ztrát, když se cena cenných papírů nepohybuje "naším" směrem.

Pokud dojde k situaci, že množství vlastních zdrojů investora klesne na určitou minimální úroveň a hrozí, že na účtu nebude dostatečné množství prostředků na splacení úvěru, vyzve obchodník klienta na doplnění prostředků na účtu (margin call), nebo mu je po určitém čase, když klient nereaguje, prodá i se ztrátou. Problémem je, že když je na jednom titulu realizovaných mnoho maržových obchodů, mohou právě tyto nucené prodeje být jedním z faktorů, které tlačí cenu akcie rychle dolů. Jde tak o lavinový efekt, kdy honba za vyššími výnosy nakonec pro investory znamená stále větší a větší propady a ztráty.

Riziko je velmi velké

I přes velké lákadlo nadprůměrných výnosů by měli být investoři při obchodování na dluh velmi obezřetní. Právě dnešní doba vybízí k opatrnosti zejména u nezkušených investorů, kteří se dají lehce nalákat na "zvýhodněné“ nabídky brokerských společností. Samotné nabídky sice nejsou problém, ale nižší debetní úrok z půjčených peněz riziko obchodu určitě nesníží.

