Obchodování komodit – příběh ranní kávy

Usednete ke stolu, pustíte si k tomu třeba televizi a začnete snídat. Sledujete ranní zprávy, naléváte si horkou kávu do svého oblíbeného modrého hrníčku, přidáváte mléko a cukr... Když tu náhle váš pohled spočine na TV obrazovce. Hlasatel v televizních zprávách právě uvádí následující zprávu:

„…ačkoliv nebyl nikdo zraněn, díky mohutným přírodním katastrofám v celé Latinské Americe bylo poničeno více než ⅔ celkové letošní úrody kávy. Trh s kávou okamžitě reagoval prudkým zvýšením cen a dá se předpokládat, že v průběhu dvou následujících týdnů cena dosáhne svých historických maxim…“

Vaše ruka s kávou se lehce zatřese. Hrnek položíte zpět na stůl a zahledíte se do jeho nitra. V ten moment si uvědomíte, že jste svou kávu nakoupili v supermarketu zcela nedávno doslova za babku. Kolik asi bude stát káva teď? Nakoupíte ji ještě někdy za stejných pár korun jako dříve? Pak ale odtrhnete oči od kávy zpět na TV obrazovku, a hlavou – pokud máte v sobě alespoň malilinkého obchodního ducha – vám začnou již za malý okamžik putovat myšlenky úplně jiného druhu:

„Za dva týdny historická maxima… Kdybych tak teď vlastnil kamión té kávy, co jsem před nedávnem nakoupil za babku v supermarketu… Nebo raději celý sklad kávy… Počkal bych dva týdny, pak bych kávu prodal za rekordně vysoké ceny a mohl bych s klidným svědomím odejít do předčasného důchodu….“

Za moment se ale proberete zpět do reality a uvědomíte si, že vy osobně, se svým platem 20 000 Kč hrubého jste přece jenom příliš malý pán na to, abyste kdy mohl vlastnit třeba 10 tun levně nakoupené kávy a prodat ji v momentě, kdy se ceny kávy vyšplhají rekordně vysoko… Přesto jste ale takovouto představou příjemně nakaženi po celý zbytek dne a tajně sníte o tom, co byste si za takové peníze koupili... Kéž byste už v tento moment tušili, že nakoupit tuny kávy je ve skutečnosti neuvěřitelně snadné, že vám k tomu stačí doslova pár korun a že na obchodě, o kterém vy sníte, vydělá během příštích 14 dnů tisíce jiných! A většina z nich přitom o samotné kávě ani nic neví, někteří dokonce ani neví o mohutných přírodních katastrofách – a přesto na kávě pravidelně vydělávají!

Co když se dá káva koupit i jinde než v obchodě?

Ranní příběh s kávou vám nedává klid. Neustále přemýšlíte o tom, jak by to přece jenom bylo skvělé, kdybyste nyní vlastnili tunu kávy co jste koupili v supermarketu za babku a za 14 dnů svou tunu prodali za obrovské peníze…

Ranní příběh vám vrtá hlavou dokonce natolik, že se jen tak ze zvědavosti v práci kouknete na internet, jak a kde vůbec takovou kávu nakupují supermarkety… Pokud nevyděláte na nynějším obřím růstu cen kávy vy, pak někdo jiný určitě ano. Po chvilce pátrání zjistíte, že vaše ranní káva má za sebou docela dlouhou cestu. V první řadě vaši ranní kávu vypěstovali farmáři v Latinské Americe. Tuto kávu pak prodali dalším zpracovatelům – např. velkým značkám typu NESCAFÉ. Ti pak surovou kávu dále zpracovali a naporcovali do sáčků. Tuto porcovanou kávu pak nejrůznějšími způsoby dále distribuovali do tisíců meziskladů po celém světě. Z těchto meziskladů se pak káva dostala skrze nejrůznější řetězce do miliónů obchodů, kde si ji každý může koupit v té podobě, jak ji všichni známe.

Toto samozřejmě není nic nového, co vás však zaujme je následující informace: Káva s prosincovým dodáním obchodovaná na burze CSCE dnes posílila již o 10 %. Opět se na moment zasníte. 10 % za jediný den. V bance mám úroky sotva 2 % za rok. A akcie hodnotí za celý rok tak o 10 – 15 %. A tady káva zhodnotí 10 % už za jediný den! Pak se ale opět zarazíte. Co znamenají všechny ty další informace? Jaká burza CSCE? Jaké prosincové obchodování? Není to příliš komplikované? Internetové stránky tedy zavřete a na celý incident s kávou pro zbytek dne zapomenete.

O týden 24.8. si povíme o tom, kde se obchoduje s kávou a co jsou to tzv. futures kontrakty.