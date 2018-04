Obchodování s podílovými listy OPF AKRO SVĚT pozastaveno kvůli úpadku PI!

Krach společnosti Private Investors nebude mít velmi překvapivě nepřímý vliv jen na obchodníky s cennými papíry, důvěra v něž je po krachu otřesena, ale i na investiční společnosti! Akro investiční společnost totiž pro jeden ze svých fondů Akro Svět využívala služeb PI. Přes PI byl zainvestován celý majetek fondu, takže případné škody mohou být značné.

Z tohoto důvodu Akro IS pozastavila, v souladu s § 13, odst. 4 zákona č. 248/92 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, s okamžitou platností až do odvolání (nejdéle však na dobu tří měsíců) odkupování podílových listů tohoto fondu.

V současnosti Akro IS neví, jaká část majetku fondu se může podílníkům vrátit.

Musíme uznat, že toto je standardní postup, protože se vyskytla skutečnost (krach PI), která může mít zásadní vliv na reálnou hodnotu vlastního jmění připadající na jeden podílový list. Jelikož Akro IS nezná rozsah škody, nemůže vytvořit opravné položky a tím promítnout potenciální ztrátu do majetku fondu. Na druhou stranu je to pro podílníky velmi negativní zpráva (vedle možné ztráty), protože jejich investice je oproti předpokladům dočasně nelikvidní.

Problém případu však tkví v jeho samém původu. Je velmi nestandardní, aby investiční společnost využívala služeb brokera, který není kapitálově velmi silný a navíc takovým způsobem, aby jeho krach mohl mít vliv na hodnotu majetku spravovaných fondů. Obvykle také většinou pouze velcí obchodníci jsou natolik silní, aby významným klientům mohli nabídnout nízké poplatky. Zástupci Akro IS nám sdělili, že fond využíval pouze zprostředkovatelských služeb PI. Důvodem pro používání služeb PI byla údajně nejlepší nabídka na trhu, jak cenová, tak co se týče rozsahu a kvality služeb. To mohla být sice pravda, protože PI byla největším domácím obchodníkem s cennými papíry v USA. I přesto nebývá u fondů zvykem, že se využívá služeb pouze jednoho brokera, byť nabízí nejlepší podmínky. A to právě kvůli možnému riziku úpadku brokera. Navíc si investiční společnosti obvykle dělají detailní analýzu finanční síly a spolehlivosti brokera. Vidíme, že cena za nejlepší služby PI zaplacená Akrem IS byla ve skutečnosti opravdu hodně vysoká.

Naštěstí využívala Akro IS služeb PI pouze pro tento jediný fond ze své rodiny. Ostatní fondy využívají dle sdělení firmy služeb společnosti Ragen MacKenzie, pobočky amerického bankovního holdingu Wells Fargo, která je americkým obchodním partnerem Akro IS.

AKRO IS nyní podle svých slov intenzivně pracuje na zjištění rozsahu škod a nalezení cest k jejich náhradě. Jedním z prvních kroků Akro IS bude podání žaloby na amercikého brokera AB Watley, jehož služeb PI pro obchody na americkém trhu využívala. Podle Akra IS musela ABW vědět při realizování zástavy v podobě cenných papírů na účtu PI, že se jedná i o cenné papíry klientů PI, kteří využívali pouze zprostředkovatelských služeb PI. V celé kauze spoléhá Akro IS na pomoc svého amerického partnera Ragen MacKenzie. Akro IS v současnosti také zvažuje podání žaloby na management PI.

Akro IS také okamžitě informovalo o celé situaci Komisi pro cenné papíry.

Celá kauza bude pro Akro IS zřejmě velmi nepříjemná. Akro IS zatím nedovedla posoudit, zda zváží aspoň částečné vyrovnání případných ztrát ze svého majetku. Situace je o to nepříjemnější, že majetek podílníků není, na rozdíl od bankovních vkladů či majetku svěřeného do správy brokera, pojištěn. Tato kauza s největší pravděpodobností vrhne stín, i když zřejmě malý a dočasný, i na celý sektor kolektivního investování, byť je ve fondu Akro Svět pouze 37 mil. Kč (před započtením potenciálních ztrát). A to i přesto, že investování přes dobře regulované podílové fondy představuje pro investory jedno z relativně nejmenších kreditních rizik.

Myslíte si, že bylo chybou Akro IS, že využívala služeb PI? Měla být opatrnější? Myslíte si, že tato skutečnost vrhne nepříznivé světlo na celý sektor podílových fondů?