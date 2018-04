Obchodujete v cizí měně? Pozor na rizika

Jestliže totiž evropské akcie vydělají v euru devět procent a koruna posílí o tři procenta, vydělá český investor jen šest procent. Z vydělaných eur je díky silnějšímu kurzu méně korun.

Máte také nějaký globální akciový fond? A nakupovali jste jej za koruny? Myslíte si tedy, že se vás výše popsaný případ netýká? Tak to je právě jeden z největších omylů. Pravda je úplně někde jinde.

V jaké měně se skutečně investuje

Řada investorů si skutečně mylně myslí, že nakoupí-li globálně investující akciový fond za koruny, změna kurzu koruny k euru či dolaru se jich netýká. A to právě není pravda.

Není totiž vůbec důležité, za jakou měnu klient fond nakupuje, ale podstatné je v jaké měně fond skutečně investuje. Akciový fond, který například investuje do amerických akcií, stejně všechny prostředky nejprve musí směnit za dolary, aby je mohl nakupovat. Osud investorových peněz je následující: investor do fondu pošle koruny – investiční společnost je smění za dolary – nakoupí americké akcie.

I když je pak kurz fondu zveřejňován v korunách, probíhá to tak, že portfolio fondu se přepočítá platným kurzem. Při odprodeji podílů je postup přesně opačný. Jestliže tedy koruna posílí, sníží českému investorovi hodnotu investice do zahraničních cenných papírů. Oslabí-li, český investor naopak vydělá.

Některé fondy umějí zajišťovat

Většina akciových fondů investujících po celém světě, prodávaných v České republice, patří do výše uvedené skupiny. Nicméně existuje hrstka těch, které měnové riziko takzvaně zajišťují do koruny. To znamená, že eliminují vliv pohybu kurzu koruny k ostatním měnám. Posílení koruny tedy výkonnosti fondu neubírá, ale oslabení koruny naopak zase nic nepřidá. Jak je vidět, všechno má svou cenu a neexistuje absolutně nejlepší řešení.