Obchody a změny běží na plné obrátky

Zásadní, i když spíše již formální změnou je zánik První investiční společnosti (PIAS) k 13. lednu. Sloučení investičních společností OB Invest a PIAS tak dospělo k poslední metě. Jmění PIAS i obhospodařování „jejích“ podílových fondů přechází na společnost ČSOB investiční společnost (přejmenovaná OB Invest). ČSOB investiční společnost patří pod ČSOB Asset Management, která integruje služby správy aktiv ve skupině ČSOB.

K dalším podstatným změnám podobného charakteru dochází v Živnobance. V rámci slučování investičních aktivit skupiny Živnobanky a UniCredito Italiano se totiž Pioneer Global Asset Management (PGAM) stal 100 % vlastníkem investiční společnosti ŽB Trust a správce aktiv ŽB – Asset Management. Nijak se nemění investiční strategie fondů Živnobanky, nicméně fond Pioneer Trust (dříve obhospodařovávaný společností Pioneer česká investiční společnost) nyní přehází pod ŽB – Trust (od 9. ledna 2004). Ani tady nedochází ke změně investiční strategie nebo portfolio manažera, pouze se změní název fondu na Živnobanka – dynamický fond, aby zapadal do struktury ostatních fondů skupiny. Odkupování podílových listů fondu je dočasně pozastaveno, aby mohl být převod obhospodařovatele proveden i technicky.

Podílové listy fondu J&T Perspektiva (který se sloučil s fondem investAGe AG7 Fond) spolu s podílovými listy ostatních fondů společnosti J&T Asset Management bude možné opět prodávat zpět investiční společnosti až 24. ledna (oproti původně oznámenému termínu 19. ledna). Odklad odkupování se prodlužuje z vzhledem k průběhu technických a organizačních změn v J&T.

Vydařený začátek roku

Do fondů směřují nové peníze od investorů. Nejvíce do fondů peněžního trhu a do akciových fondů. Zatím nejvíce peněz proudí do ISČS Sporoinvestu. Druhý lednový týden činily čisté prodeje u tohoto fondu 246 mil. Kč, právě uplynulý třetí týden přinesl další prodeje v čisté výši 259 mil. Kč. Uplynulý týden zaznamenal skvělý výsledek ještě fond IKS Peněžní trh, u kterého byly čisté prodeje ve výši 142 mil. Kč. Výsledky ostatních fondů jsou sice o řád nižší, ale i zde lze hovořit o úspěchu. Kromě akciových fondů ISČS Sporotrend a Živnobanka akciový fond, které si připsaly 9 mil. Kč, lze ještě zmínit smíšený fond IKS Balancovaný, do kterého investoři vložili o 8 mil. Kč více, než vybrali.

Celkové čisté prodeje retailových fondů za uplynulý týden činily 326 mil. Kč (356 mil. Kč i s fondy určenými pro institucionální klienty), což je dáno především tím, že prakticky u žádného fondu nedošlo k většímu odlivu prostředků. Nejvíce peněz investoři vybrali z dluhopisových fondů, celkem 83 mil. Kč.

Doplnit statistiku prodejů domácích fondů můžeme čísly ze společnosti KBC. Čisté prodeje fondů KBC, které distribuuje ČSOB, dosáhly za poslední týden (od 9. do 15. ledna) celkem 278 mil. Kč. Z toho 86 mil. Kč tvoří příliv prostředků do třech zajištěných fondů, které ČSOB aktuálně upisuje. Dalších 145 mil. Kč jde na vrub fondu KBC MultiCash ČSOB CZK, kde však lze předpokládat, že jde o prostředky institucí a firem spíše než drobných investorů.

V novém roce dělají podílníkům radost opět akciové fondy a na rozdíl od konce loňského roku i fondy dluhopisové. Evropským dluhopisům patrně nejvíc prospívá

Další články a informace o podílových fondech a investování naleznete v TÉTO sekci

silné euro, které sice již dělá vrásky ekonomům z Evropské centrální banky, nicméně pro investory znamená další možné snížení úrokových měr v eurozóně. Vzhledem k nízké inflaci a pomalému oživení by přinejhorším nemělo v následujícím půlroce až roce dojít k jejich zvýšení. Na druhou stranu proti dluhopisům jde vývoj v USA, kde ukazatele potvrzují nastartování ekonomického růstu. Naposledy překvapil index spotřebitelského sentimentu univerzity v Michiganu, který v lednu vzrostl o více jak deset bodů na hodnotu 103,2. Toto číslo odpovídá údaji naposledy dosaženému na konci roku 2000.

Zatím se dluhopisovým fondům daří udržet v černých číslech, první dva týdny si připisovaly desetiny procenty, až poslední týden byl mírně horší. Kromě fondu ČSOB nadační skončily v záporu i další tři fondy: ISČS Trendbond (-1,11 %), IKS Plus Bondový (-0,74 %) a IKS Dluhopisový (-0,13 %).

V posledním týdnu se nejvíce dařilo fondům fondů. Oba dva domácí fondy si připsaly více jak 1% výkonnost: IKS Fond fondů +1,43 % a ISČS Globaltrend +1,38 %.

Obchodování podle UNISu

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ISČS EUROTREND 0,97% ČPI ropného a energet. pr. -0,92% IKS Světových indexů 0,88% ISČS SPOROTREND -0,46% Živnobanka-akciový fond 0,15% ČPI Fond nové ekonomiky -0,22% Dluhopisové ISČS BONDINVEST 0,48% ČSOB nadační -1,19% ČPI Fond státních dluhopis 0,26% ISČS TRENDBOND -1,11% ČSOB Bond Mix 0,24% IKS Plus bondový -0,74% Fondy fondů IKS fond fondů 1,43% ISČS GLOBALTREND 1,38% Peněžního trhu ISČS SPOROINVEST 0,05% IKS peněžní trh 0,00% ČSOB výnosový 0,03% Živnobanka Sporokonto 0,00% ČPI Peněžní 0,01% Smíšené ISČS SPOROMIX 5 0,89% ČPI Smíšený -0,35% ISČS SPOROMIX 3 0,47% ISČS Výnosový -0,23% ČSOB KVANTO Kombinovaný 0,31% IKS balancovaný -0,21% Čisté prodeje mil. Kč ISČS SPOROINVEST 259,0 IKS dluhopisový -34,6 IKS peněžní trh 142,4 Živnobanka obligační fond -13,4 Balancovaný f. nad., ŽB-Trust 29,9 ČSOB stability -12,0

Zdroj: UNIS ČR