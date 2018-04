Obchody budou jako bankomaty

Princip spočívá v tom, že když jdete nakoupit a platíte kartou, můžete říci prodavači, aby z vašeho účtu strhl více a peníze navíc vám vyplatil na ruku.

„V Česku bude možné vybrat hotovost do maximální výše 1,5 tisíce korun při nákupu nad tři sta korun,“ říká Jana Lvová za společnost Visa.

Pozadu nechce zůstat ani konkurenční vydavatel karet MasterCard, v Česku dvojka na trhu. Jeho šéf včera uvedl, že stejnou službu chce umožnit u svých karet do konce letošního roku.

Tím, že umožní získat lidem hotovost u pokladny v prodejně, se snaží kartové společnosti přitáhnout více zákazníků ke svým kartám. Výhodné je to i pro banky, které si s kartovými společnostmi dělí jedno- až pětiprocentní poplatek, který jim z tržeb při platbě kartou odvádí obchodník. Pokud jde o prodejce, ne všichni se do novinky tolik hrnou. Tesco už dříve uvedlo, že zájem nemá a opatrně se staví i Globus. Naopak Ahold provozující Alberty a Hypernovy chce výplaty hotovosti zavést co nejdříve.

Pokladny v obchodech budou jako bankomaty

Vydavatelé karet tvrdí, že výhodný je nový způsob získávání peněz z účtu i pro obchodníky. Sníží jim náklady na zpracování hotovosti a ještě může přitáhnout některé zákazníky navíc, které přiláká možnost získání peněz bez nutnosti vybírat je v bankomatu. Na druhou stranu prodejci musí bance odvádět zmíněné poplatky, které hlavně u menších obchodů mohou přesáhnout tři procenta. A pak musí mít hned od rána připraveno více hotovosti pro případné zájemce o její vyplacení.

Z bank je při zavádění nové služby nejaktivnější ČSOB, která má méně bankomatů než její úhlavní konkurent při získávání drobných zákazníků, Česká spořitelna.

„Výběr v hotovosti u obchodníků spustíme letos na přelomu třetího a čtvrtého čtvrtletí,“ řekl ČTK mluvčí banky Martin Orság.

Spořitelna plánuje výplaty peněz na prodejně zavést nejdříve koncem příštího roku. Navíc zatím jako jediná připouští, že službu zpoplatní. Jakou částkou, zatím nechce uvést. Cash back může být zajímavý ve srovnání s výběrem z bankomatu cizí banky, kde stojí většinou několik desítek korun. Komerční banka se chystá vyplácet v některých obchodech zhruba od poloviny příštího roku.