Obejděte banky, na hypotéce můžete ušetřit až statisíce

Před rokem se hypoteční úroky pohybovaly kolem čtyř procent. Když půjdete žádat o úplně stejnou hypotéku dnes, banky vám ji nabídnou s úrokem od 4,99 do 5,81 procenta. U milionové hypotéky pocítí tento rozdíl klient ve své peněžence tak, že zaplatí o 540 korun měsíčně víc. A lepší to nebude. Odborníci nepředpokládají, že by sazby v budoucnosti klesaly, ti optimističtější spíš jen nečekají další výrazný růst.

Proti proudu vyrazila jen Wüstenrot. Ta se rozhodla úrokové sazby dokonce snížit. „Od dubna klesá sazba u pětileté fixace na 4,84 procenta,“ uvádí Helena Dušková z Wüstenrot hypoteční banky.

Rozdíly mezi bankami rostou Rozdíly mezi úrokovými sazbami, které nabízejí jednotlivé banky, jsou dnes větší než loni. Vyplatí se proto nejdříve nabídky důkladně porovnat. Vždyť už pětisetkorunový rozdíl ve splátce „vydělá“ za 20 let nemalých 120 000 korun.

Například čtyřčlenná rodina, která žádá o dvoumilionový úvěr má u Komerční banky a České spořitelny šanci na úrok 4,99 procenta, stejnou hypotéku u mBank dostane za 5,81 procenta. Mezi nejlevnější a nejdražší bankou je tak v současné době rozdíl v měsíční splátce skoro tisíc korun. Kdyby se nezměnily podmínky, udělá to za celou dobu splácení bezmála čtvrt milionu.

Banky sjednocují sazby

Dříve bezvýhradně platilo, že čím nižší fixace, tím nižší úrok. Například při roční fixaci se dal sehnat úvěr se sazbou tři procenta, pětiletá už byla za 4,54 procenta. Dnes zaplatíte u mnoha bank stejný úrok, ať si takzvaně fixujete na rok či na deset let. Bawag Bank dokonce znevýhodnila jednoletou fixaci vyšším úrokem než víceleté.

Komerční banka vyhlásila jednotnou sazbu od 4,99 procenta dokonce u všech typů fixací od jednoho do 15 let. Stejně vysoký úrok u jedno- až pětileté fixace nabízejí také Hypoteční banka, GE Money Bank a Česká spořitelna.

Změna fixace: nepříjemné překvapení

Patříte-li mezi téměř sto tisíc těch, kterým letos končí fixační období, můžete být velmi nepříjemně překvapeni novou úrokovou nabídkou vaší banky. Obzvlášť ti, kteří si hypotéku brali v roce 2005, kdy byly úroky na nejnižší historické úrovni (hypoindex 3,6 procenta).

Téměř dvouprocentní rozdíl můžete zmírnit tím, že přejdete s hypotékou k jiné bance. Zatímco loni nabízely přefinancování jako samostatný produkt čtyři banky, dnes už jich je osm.

Nováčci na hypotečním trhu

Pokud váháte, kam si jít pro hypotéku či kam převést výhodněji tu nynější, máte výběr širší než v minulých letech. Koncem ledna začala nabízet hypotéky mBank a od března i Česká pojišťovna.

Česká pojišťovna nabízí vlastní produkt ve spolupráci s Hypoteční bankou a Raiffeisenbank. Podle slov ředitele úseku řízení hypoték Jiřího Doubravského jde o komplexní hypoteční balíček, který zahrnuje pojištění stavby, bytu, domácnosti, případně i odpovědnosti, u kterého můžete na pojistném v prvním roce ušetřit až 50 procent a dalších šest procent po celou dobu trvání pojištění.

mBank sází na heslo „vše zdarma“, absence poplatků je u ní ale vykoupena vyššími úroky. „Banka postavila svou existenci na českém trhu na politice nízkých cen. To je však vyváženo menší možností osobního kontaktu, protože veškerá komunikace s bankou probíhá přes internet. Není to tedy banka pro ty, kteří mají s ovládáním počítače potíže,“ upozorňuje analytička Markéta Šichtařová.